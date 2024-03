Linh Rin ở cữ vẫn chăm skincare không sót 1 ngày: Nhà giàu nhưng nàng xài toàn đồ bình dân, có món chỉ hơn 100.000đ

Trong hành trình làm mẹ, chắc hẳn các "mẹ bỉm" luôn mong muốn mình không chỉ có sức khỏe tốt để chăm sóc gia đình mà còn gìn giữ được nét đẹp thanh xuân. Với sự biến đổi của cơ thể, nhiều làn da của phụ nữ thay đổi sau sinh, dẫn đến việc cần thay đổi một chu trình dưỡng da mới, phù hợp và an toàn với mẹ bầu.

Trước khi dấn thân vào con đường "bỉm sữa", Linh Rin đã rất nổi tiếng với làn da đẹp "hack tuổi", Trên trang cá nhân của mình, "nàng dâu hào môn" chia sẻ khi còn độc thân, cô dưỡng ra rất cầu kỳ nhưng sau sinh, chu trình chăm sóc da tối giản, hiệu quả mới là điều cô hướng tới.

Làn da Linh Rin sau sinh vẫn căng mướt, trắng hồng khiến nhiều người ngưỡng mộ

Cùng học hỏi các bước dưỡng da của Linh Rin và khám phá những sản phẩm "bình dân" nhưng chất lượng xịn xò, thậm chí có món chỉ 300k mà cô sử dụng và tích cực lăng xê nhé.

"Sương sương" các sản phẩm nàng dâu hào môn yêu thích gần đây

Tẩy tế bào chết Guo Gentel Exfoliator 3& AHA 1% BHA

Linh Rin chia sẻ rằng khi bầu vài tháng cuối cô mới sử dụng tẩy da chết hoá học. Dòng tẩy da chết của Guo với 3% AHA và 1%BHA được cô tin dùng bởi rất dịu nhẹ, an toàn với mẹ bầu.

AHA/BHA GUO - Gentle Exfoliator là giải pháp tối ưu để làm mới làn da, giúp da mềm mại và mịn màng hơn. AHA giúp loại bỏ tế bào da chết trên bề mặt, trong khi BHA thâm nhập sâu hơn để làm sạch lỗ chân lông, giảm thiểu tình trạng mụn đầu đen và mụn viêm. Công thức nhẹ dịu của GUO - Gentle Exfoliator phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm, không gây kích ứng hay đỏ rát sau khi sử dụng. Sử dụng đều đặn, sản phẩm này sẽ mang lại cho bạn làn da sáng và đều màu, giảm thiểu nếp nhăn và tăng cường độ đàn hồi cho da

Nơi mua: Guo mỹ phẩm xanh sạch



Toner Dermarium Velvet Dream

Dermarium nổi tiếng với các phiên bản toner mang công thức đặc biệt, kết hợp các tinh chất riêng cho từng loại da khác nhau như Rough Love 8%, Tender Wonder 8%, Velvet Dream, Fairy Water. Linh Rin chọn sử dụng dòng Vetvet Dream nhẹ dịu và an toàn nhất cho làn da.

Velvet Dream là một toner có khả năng cấp ẩm sâu đa tầng, vì vậy nó phù hợp với những làn da bị kích ứng hay bị khô xỉn. Khi sử dụng sản phẩm trong 1 thời gian nhất định, bạn mềm mịn và đủ ẩm nhờ các thành phần HA và B5. Độ pH 4.5 của sản phẩm hỗ trợ việc tái tạo hàng rào bảo vệ da, sau các bước làm sạch và tẩy trang

Nơi mua: Dermarium Official



Tinh chất Serum Cosrx The Vitamin C 23

Khi bầu và sau sinh, nhiều "mẹ bỉm" hay gặp phải tình trạng da xỉn màu, nám và sạm đi. Để không gặp phải trường hợp này, Linh Rin đã lựa chọn bổ sung Vitamin C vào chu trình dưỡng da.

Tinh chất Serum Cosrx The Vitamin C 23% Serum là một sản phẩm dưỡng da được yêu thích bởi những tín đồ skincare. Serum này chứa 23% Vitamin C thuần khiết, giúp làm sáng da, mờ thâm nám và tăng cường sản xuất collagen. Khi sử dụng, tôi nhận thấy làn da mình trở nên rạng rỡ và đều màu hơn chỉ sau một thời gian ngắn. Serum có kết cấu dạng lỏng, dễ dàng thẩm thấu vào da mà không gây cảm giác nhờn rít.

Một điểm cộng lớn nữa cho sản phẩm này là khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ da khỏi các gốc tự do, qua đó làm chậm quá trình lão hóa

Kem dưỡng ẩm trị mụn The Ordinary Azelaic Acid Suspension 10%

Kem dưỡng ẩm trị mụn The Ordinary Azelaic Acid Suspension 10% là giải pháp an toàn và hiệu quả được Linh Rin tin tưởng. Với 10% axit azelaic, kem không chỉ giúp giảm mụn, mà còn làm đều màu da và mờ vết thâm.

Azelaic acid được biết đến với khả năng kháng viêm và lành tinh, phù hợp với nhiều loại da, kể cả da nhạy cảm. Sản phẩm này không chứa cồn, silicon và dầu thực vật, không thử nghiệm trên động vật, đảm bảo an tâm khi sử dụng trong thời gian bầu và sau sinh.

Nơi mua: The Ordinary



Kem dưỡng ẩm cấp nước Neutrogena Hydro Boost Water Gel

Bên cạnh kem dưỡng của The Ordinary, Linh Rin còn chia sẻ thêm "chân ái" giúp cô đạt được làn da căng bóng như gương (glass skin). Đó là kem dưỡng ẩm Neutrogena Hydro Boost Water Gel.

Với công thức dịu nhẹ và khả năng cấp nước hiệu quả. Sản phẩm này bổ sung Hyaluronic Acid, một thành phần dưỡng ẩm tự nhiên giúp da giữ nước và duy trì độ ẩm suốt cả ngày. Kem có kết cấu dạng gel nhẹ, nhanh chóng thẩm thấu vào da mà không gây bí bách hay nhờn rít, mang lại cảm giác mát mẻ, dễ chịu cho người dùng.

S Select Moisture Baby Oil

Bên cạnh các bước dưỡng da cơ bản trên, Linh Rin còn có thoid quen dùng dầu baby oil để massage mặt bằng tay theo tuần suất 1-2 lần/tuần.

Baby Oil vốn là sản phẩm dành cho trẻ em, với thành phần chính từ dầu khoáng tự nhiên và các chiết xuất thực vật, dầu dưỡng da này không chỉ giúp cấp nước và dưỡng ẩm cho da, tạo ra lớp màng bảo vệ giữ cho làn da luôn mềm mại và mịn màng.

S Select Moisture Baby Oil không chứa cồn hay hương liệu độc hại, đảm bảo sự an toàn tối ưu khi sử dụng cho cả trẻ nhỏ, mẹ bầu và mẹ bỉm sữa sau sinh