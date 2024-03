Soi biệt thự gần 40 tỷ đồng của “nàng thơ” Han So Hee, hàng triệu người ao ước

Theo Koreaboo, đầu năm 2022, nữ diễn viên Han So Hee đã mua một căn biệt thự trị giá 1,95 tỷ Won (tương đương với hơn 36 tỷ đồng, tại thời điểm hiện tại). Căn biệt thự này rộng 274 m2, nằm trong khu VilladegreeumW thuộc phường Acheon, thành phố Guri, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc).

Han So Hee mua căn biệt thự trị giá hơn 36 tỷ đồng tại "khu nhà giàu" ở Hàn Quốc. Ảnh: Skyedaily

Lối vào làng Archwool, nơi có những căn biệt thự đắt đỏ ở Hàn Quốc.

Trên thực tế, khu VilladegreeumW bao gồm 16 biệt thự và được 2 ngọn núi bao quanh và gần gũi với thiên nhiên. Khu vực này cũng có vị trí thuận lợi khi chỉ mất trung bình từ 15 – 30 phút lái xe để di chuyển tới các trung tâm của thủ đô Seoul.

Khu VilladegreeumW nằm trong làng Archwool, nơi cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin mua căn penthouse đắt đỏ. Ngoài ra, đây cũng là nơi được nhiều ngôi sao trong làng giải trí Hàn Quốc lựa chọn sống, chẳng hạn như Oh Yeon Seo, Park Jin Young (JYP)…

Mặc dù diễn viên Han So Hee không chia sẻ về nội thất ở bên trong căn biệt thự trị giá gần 40 tỷ đồng, nhưng chỉ cần nhìn qua những hình ảnh nhà mẫu tại khu vực này, nhiều người cũng phải trầm trồ.

Han So Hee là "hàng xóm" của cặp đôi nổi tiếng Hyun Bin và Son Ye Jin.

Han So Hee không chia sẻ về nội thất bên trong căn biệt thự. Tuy nhiên, nhìn vào hình ảnh của các biệt thự mẫu cũng đủ khiến nhiều người phải bất ngờ.

Phòng khách sang trọng nối liền với bàn ăn.

Phòng làm việc tiện nghi trong biệt thự.

Phòng ngủ tiện nghi.

Bồn rửa tay hiện đại và sang trọng.

Khu vực phòng tắm và nhà vệ sinh trong biệt thự.

Tủ đựng đồ tập đa năng.

Những căn biệt thự trong làng Archwool đều có view rất đẹp và hài hòa với thiên nhiên.

Han So Hee sở hữu khối tài sản lớn nhờ đóng phim, quảng cáo, tham gia các sự kiện thời trang...

Trong những năm gần đây, Han So Hee (SN 1994) trở thành nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh "xứ sở kim chi" khi liên tiếp góp mặt trong các dự án đình đám như Thế giới hôn nhân, My Name, Nevertheless, Quái vật Gyeongseong… Trong đó, vai diễn "tiểu tam" Da Kyung trong phim Thế giới hôn nhân đã giúp Han So Hee trở thành diễn viên sáng giá của Hàn Quốc. Bản thân nữ diễn viên cũng từng thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với The Korea Herald rằng: "Cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn sau phim Thế giới hôn nhân".

Ngoài diễn xuất, "nàng thơ" Han So Hee còn thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện thời trang, đồng thời tham gia đóng quảng cáo và chụp hình tạp chí. Nhờ có gương mặt xinh đẹp và vóc dáng ấn tượng, Han So Hee được nhiều nhãn hàng và các tạp chí lớn săn đón. Chính nhờ vậy, thu nhập của nữ diễn viên này cũng tăng đáng kể, giúp cô dần tích lũy được khối tài sản lớn.

Bài viết tham khảo nguồn: Kbizoom, Koreaboo