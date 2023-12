Linh Rin nhập hội mẹ bỉm "nghiện con": Chăm đăng ảnh nhóc tỳ hào môn nhưng có 1 hành động giống Hà Tăng

Ngày 28/11, Linh Rin chính thức sinh con gái đầu lòng. Được biết vợ chồng Linh Rin đặt tên con gái là Caroline và có tên gọi thân mật là Cà Rốt. Hậu sinh nở, Linh Rin vẫn chưa lộ diện, tuy vậy cô vẫn thỉnh thoảng hoạt động trên mạng xã hội. Bên cạnh những bài đăng cảm ơn quà tặng của gia đình và bạn bè thì Linh Rin chăm chỉ chia sẻ những khoảnh khắc của con gái đầu lòng.

Đơn cử như mới đây, người đẹp sinh năm 1993 đăng tải hình ảnh con gái nhỏ chìm vào giấc ngủ. Đây không phải lần đầu Linh Rin chia sẻ về cuộc sống mẹ bỉm của mình. Trước đó, bà xã Phillip Nguyễn cũng cập nhật hình ảnh đầu tiên về con gái, đó là bàn chân của nhóc tỳ. Có thể thấy, sau khi sinh nở, Linh Rin như các mẹ bỉm khác đều gia nhập hội "nghiện con". Tuy vậy, Linh Rin chọn cách giữ kín dung mạo của con gái đầu lòng, đây cũng là việc làm mà Hà Tăng - chị dâu Linh Rin - dành cho 3 con nhỏ nhà mình.

Linh Rin cập nhật cuộc sống mẹ bỉm về đêm sau khi con gái chìm vào giấc ngủ

Bà xã Phillip Nguyễn cũng hé lộ hình ảnh đầu tiên về nhóc tỳ trên trang cá nhân

Có thể thấy Linh Rin rất chăm chỉ chia sẻ cuộc sống hậu sinh nở và giữ kín dung mạo của con gái đầu lòng

Linh Rin tên thật là Ngô Phương Linh, sinh năm 1993. Cô được biết đến như một hot girl nổi tiếng, người mẫu look book đắt show bởi sở hữu gương mặt đẹp. Cô từng góp mặt trong nhiều cuộc thi như Miss Teen 2010, Ngôi sao thời trang 2011, The Look Vietnam 2017, đóng phim Giấc Mơ Hạnh Phúc, Sát Thủ Online, Lời Nói Dối Ngọt Ngào.

Linh Rin và Phillip Nguyễn hẹn hò vào năm 2019 và quyết định về chung một nhà vào tháng 3/2023. Chuyện tình đẹp của cả hai thu hút sự quan tâm của công chúng. Hậu trở thành vợ chồng, Phillip Nguyễn và Linh Rin thường xuyên chia sẻ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc trên MXH. Và hiện tại, cả hai đang tận hưởng cuộc sống bố mẹ bỉm sữa bên con gái Cà Rốt.

Linh Rin và Phillip Nguyễn kết hôn vào tháng 3/2023 sau khoảng 4 năm hẹn hò