Con gái Linh Rin "ngậm thìa vàng": Cháu nội tỷ phú, có bác ruột là Hà Tăng và nhiều hơn thế nữa!

Linh Rin tên thật là Ngô Phương Linh, sinh năm 1993. Cô được biết đến như một hot girl nổi tiếng, người mẫu look book đắt show bởi sở hữu gương mặt đẹp. Cô từng góp mặt trong nhiều cuộc thi như Miss Teen 2010, Ngôi sao thời trang 2011, The Look Vietnam 2017, đóng phim Giấc mơ hạnh phúc, Sát thủ online, Lời nói dối ngọt ngào. Dù vài năm trở lại đây, Linh Rin ít tham gia hoạt động showbiz nhưng vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng