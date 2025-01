Liệu có ngày Meghan Markle trở về quê chồng cùng 2 con?

Vương tử Harry sẽ trở lại Anh trong vài ngày tới, nhưng vợ và các con sẽ không đi cùng anh. Công tước xứ Sussex dự kiến bay từ Mỹ về London để tham dự phiên tòa xét xử Tập đoàn Báo chí News Group. Tờ Mirror mới đây đã độc quyền tiết lộ Harry sẽ được cấp mức độ bảo vệ an ninh "hạn chế" trong chuyến thăm vào tháng 2 này, sau khi anh thua kiện trong vụ kiện yêu cầu được chính phủ chi trả cho việc bảo vệ an ninh. Được biết, Harry đã được đề nghị ở lại Cung điện Buckingham nhưng đã từ chối.

Khi thông tin cập nhật về cuộc chiến an ninh của Harry xuất hiện, một chuyên gia hoàng gia hàng đầu đã cân nhắc liệu Vương tử có cảm thấy lạc quan hơn về các chuyến thăm quê hương trong tương lai cùng Meghan Markle, Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet hay không, cũng như quyết định từ chối ở tại cung điện.

Trao đổi với tờ Mirror, cựu phóng viên hoàng gia của BBC, Jennie Bond, cho biết: "Tôi nghĩ rằng việc từ chối chỗ ở tại Cung điện Buckingham, nơi an ninh được đảm bảo và đã được chi trả, là một sai lầm về mặt truyền thông. Thật vô lý khi mong đợi được cảnh sát bảo vệ xung quanh một khách sạn chỉ vì anh ấy chọn từ chối một đề nghị chỗ ở an toàn hoàn toàn hợp lý".

Vương tử Harry đã và đang kháng cáo quyết định vào tháng 2 năm 2020 của Ủy ban Điều hành Bảo vệ Hoàng gia và Nhân vật Công chúng (Ravec), trong đó quy định rằng anh sẽ không còn được hưởng "mức độ tương tự" về an ninh do công quỹ chi trả khi ở Anh. Trong quá trình tố tụng tại tòa, Harry bày tỏ lo ngại sâu sắc về sự an toàn của các con, cảm thấy chúng không thể an toàn hoặc thoải mái ở Anh nếu không được bảo vệ đầy đủ. Trong một tuyên bố bằng văn bản, Harry đã nói: "Với nỗi buồn sâu sắc cho cả hai chúng tôi, vợ tôi và tôi cảm thấy buộc phải từ bỏ vai trò này và rời khỏi đất nước vào năm 2020. Vương quốc Anh là nhà của tôi".

Anh nói thêm: "Vương quốc Anh là trung tâm di sản của các con tôi và là nơi tôi muốn chúng cảm thấy như ở nhà, giống như nơi chúng đang sống ở Hoa Kỳ. Điều đó không thể xảy ra nếu không thể giữ an toàn cho chúng khi ở trên đất Anh. Tôi không thể đặt vợ mình vào tình thế nguy hiểm như vậy và với những trải nghiệm trong cuộc sống, tôi cũng không muốn đặt bản thân vào nguy hiểm một cách không cần thiết".

Liệu bất kỳ tiến triển nào trong cuộc chiến pháp lý của Harry về an ninh có làm thay đổi kế hoạch phân chia thời gian đồng đều hơn giữa Mỹ và Anh hay không vẫn chưa được biết, nhưng Jennie tin rằng cặp đôi đã có quan điểm riêng. Cô nói: "Tôi vẫn không nghĩ anh ấy sẽ cảm thấy thoải mái khi đưa Meghan và các con đến đây trừ khi có sự đảm bảo về việc được cảnh sát bảo vệ đầy đủ. Và tôi nghi ngờ Meghan không còn mong muốn quay lại đây nữa".

Về khả năng xảy ra cuộc hội ngộ được chờ đợi từ lâu giữa Vương tử Harry và cha mình, chuyên gia nói thêm: "Tôi nghĩ rằng chúng ta đã từ bỏ việc mong đợi bất kỳ cuộc gặp gỡ nào giữa Harry và gia đình anh ấy khi anh ấy đến thăm Vương quốc Anh. Tôi tưởng tượng rằng những ngày của anh ấy sẽ bị chiếm trọn bởi vụ kiện, nhưng nếu có cơ hội gặp cha mình, tôi cho rằng điều đó là có thể. Tuy nhiên, hoàn toàn không có dấu hiệu hòa giải nào giữa Harry và William. Vì vậy, bất kỳ cuộc gặp gỡ nào giữa họ vẫn khó có thể xảy ra".

Mặc dù Harry bày tỏ mong muốn Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet được nuôi dưỡng với sự hiểu biết vững chắc về cả hai phía di sản của họ, nhưng cặp đôi đã dành rất ít thời gian ở Vương quốc Anh mặc dù vẫn đứng thứ sáu và thứ bảy trong hàng kế vị ngai vàng. Jennie trước đây đã nói với OK!: "Trẻ em lớn lên và vốn dĩ tò mò về di sản và nguồn gốc của mình… và khi di sản của bạn là một trong những gia đình nổi tiếng nhất thế giới, chắc chắn sẽ có vẻ hơi kỳ lạ và có lẽ buồn khi bạn hầu như không biết hoặc nhớ đến họ".

Cô nói: "Hãy tưởng tượng Archie, 15 tuổi, nói với bạn bè của mình, 'Ông tôi là/đã từng là Vua! Và bác tôi cũng là/sẽ là Vua'. Nhưng cậu bé hầu như không biết hoặc gặp họ. Thật đáng buồn… và Meghan sẽ phải chịu trách nhiệm chính về điều đó".

Jennie tiếp tục: "Tôi chắc chắn rằng, giống như Harry, cô ấy muốn những điều tốt nhất cho con cái của họ… và điều đó sẽ bao gồm cả việc hiểu về hoàn cảnh của chúng. Tôi chỉ hy vọng rằng khi Archie và Lili lớn lên, mọi thứ sẽ bình tĩnh hơn và gia đình đoàn kết hơn, ngay cả khi họ tiếp tục sống cách xa nhau hàng nghìn dặm. Đây không phải là lỗi hay trách nhiệm của bọn trẻ, vì vậy hãy hy vọng rằng những người lớn có thể làm cho thế giới tốt đẹp hơn cho thế hệ hoàng gia tiếp theo".

