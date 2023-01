Liên tục tung ra những chiến dịch 'bùng nổ', nhưng tại sao Harry và Meghan sắp đối mặt khủng hoảng thu nhập nghiêm trọng?

Chưa bao giờ mà các chiến dịch truyền thông của nhà Sussex lại "bùng nổ" như đợt cuối năm 2022, đầu 2023 này. Chỉ 1 tháng sau khi phát hành loạt phim bom tấn 6 tập về chuyện tình và hôn nhân của mình, Harry lại tung tiếp một "bom tấn" là hồi ký dài hơn 400 trang, phơi bày các bí mật Vương thất.

Đó là chưa kể loạt podcast của Meghan (đã tạm dừng vào cuối tháng 11 để "nhường spotlight" cho 2 dự án kể trên); 4 cuộc phỏng vấn liên tiếp của Harry trước và sau khi sách ra mắt. Loạt phim của Netflix về Harry và Meghan đã trở thành phim tài liệu ăn khách nhất của gã khổng lồ phát trực tuyến, đạt 81,55 triệu giờ xem trên toàn cầu trong tuần đầu tiên phát sóng.

Hồi ký cũng bán không hề tệ. Trong chưa đầy 2 ngày đầu, nó đã trở thành cuốn sách phi giả tưởng bán chạy nhất tại Anh, với hơn 1,43 triệu bản.

Bằng tất cả những động thái trên, Harry và Meghan đút túi đâu đó tầm 145 triệu đô la (100 triệu đô từ hợp đồng với Netflix, 20 triệu đô cho cuốn hồi ký, và 25 triệu đô hợp đồng với Spotify). Cặp đôi cũng làm nhiều người thỏa mãn khi loạt sản phẩm "cung đấu" phiên bản hiện đại thành công về doanh số.

Có điều, sau màn "pháo hoa" chào Giáng Sinh và năm mới này, nhà Sussex đang đối mặt một vấn đề nghiêm trọng: Kể gì tiếp bây giờ?

Trò chuyện với tạp chí Vanity Fair, một nhân sự cấp cao trong Hollywood nói: Khi nguồn nội dung của bạn cũng như câu chuyện và cách kể chuyện của bạn chỉ là một bữa tiệc thương hại khổng lồ, thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Còn gì để nói nữa? Mọi người đều lắc đầu".

Một người khác lên tiếng rằng cặp đôi đã "xài hết chiêu" và ngay cả những bí mật thầm kín nhất, to lớn nhất cũng đã được kể ra rồi. Chẳng còn gì để người ta mong đợi thêm nữa.

Một nhân vật cộm cán khác cũng đồng tình: "Tôi nghe nói rằng họ đang quá bão hòa. Mọi người trong ngành (giải trí) đều nói, 'Im đi, thế là đủ rồi'. Nhưng tất nhiên mọi người vẫn điên cuồng theo dõi".

Gần đây, cây viết Sarah Lyall của tờ New York Times cũng đã phân tích sâu sát lý do mà Harry và Meghan sắp gặp khủng hoảng thu nhập chưa từng thấy: "Điều đáng lo ngại hơn đối với Harry và Meghan là việc tiếp tục kiện tụng công khai về những rắc rối của họ có thể sẽ lặp đi lặp lại, thậm chí gây mệt mỏi đến mức nó làm xói mòn thương hiệu cá nhân và làm tổn hại đến thu nhập tiềm năng trong tương lai. Một khi họ đã cạn kiệt chủ đề về bản thân, thì họ còn gì để nói nữa?".

Thế khó

Người phát ngôn của Harry và Meghan phản bác các luồng ý kiến trên: "Những dự án nhìn lại này đã được thực hiện trong nhiều năm và bây giờ chúng đã được phát hành, chương này đã khép lại. Đó không phải là cách định hình những gì sắp ra mắt từ cặp đôi. Họ đang mong đợi và sẵn sàng cho những gì sắp tới".

Nhưng "những gì sắp tới" cụ thể là như thế nào? Từ sau cuộc phỏng vấn bom tấn với Oprah Winfrey thu hút 50 triệu người xem chỉ sau 2 ngày lên sóng, thương hiệu cá nhân của nhà Sussex đã được "dán nhãn" là những thành viên Vương thất trẻ nổi loạn. Đó cũng là cách họ thu về hàng triệu người hứng khởi với từng nhịp đập của drama Vương thất luôn hào hứng chờ đón chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Quy trình "kể tội-kiếm tiền" của cặp đôi có lẽ sắp đi vào hồi kết.

Và đấy dường như là tất cả những gì mọi người để tâm khi nói đến nhà Sussex. Một khi hết drama, họ phải có con đường lâu dài khác. Harry và Meghan có nhiều dự án từ thiện, đấu tranh vì sức khỏe tinh thần, kêu gọi bảo vệ khí hậu, hay truyền cảm hứng cho giới trẻ.

Bộ phim Live to Lead có thể coi là dấu hiệu "rẽ nhánh" của nhà Sussex sang hướng hoạt động xã hội và gây ảnh hưởng không từ drama. Cùng với Netflix, Harry sẽ tiếp tục có loạt phim tài liệu Heart of Invictus về giải đấu thể thao Invictus Games do anh sáng lập.

Vấn đề nằm ở chỗ, đầu tiên, việc tái định hình lại thương hiệu bản thân này sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Hãy nhìn sự chìm nghỉm của bộ phim "Live to Lead" được cặp đôi sản xuất, so với kỷ lục mà loạt phim về cá nhân họ đạt được, thì đủ hiểu giá trị cốt lõi của họ trong ngành giải trí vào lúc này.

Khó khăn thứ hai đến từ việc bằng hành động "vạch áo cho người xem lưng", Harry và Meghan càng thu về nhiều sự phản đối. Tại Anh, tỷ lệ yêu thích chàng Vương tử hiện đang đạt mức thấp kỷ lục. Chỉ 24% có quan điểm tích cực về anh so với 68% có quan điểm tiêu cực, theo cuộc khảo sát với 1.691 người Anh trưởng thành, được thực hiện ngay sau khi Spare ra mắt.

Khó khăn thứ ba do chính cặp đôi tự chọn. Bằng việc "bán mình" cho Netflix - chắc chắn là bên trả cao nhất trong quá khứ, họ đã chọn một con đường ngắn hạn. Vanity Fair đưa tin đã có các thỏa thuận từ cả Disney và Discovery để giành lấy chữ ký của họ. Discovery thậm chí còn có thể định vị Harry làm một "hậu bối" của huyền thoại dẫn chương trình tự nhiên David Attenborough - một lối đi thân thiện và lâu dài hơn nhiều.

Những quyết định ngắn hạn sẽ khiến họ phải hy sinh lợi ích lâu dài.

Thời điểm trả lời phỏng vấn Oprah, Harry tự thừa nhận anh chỉ cần tiền để trang trải cuộc sống gia đình.

Điều này đặt ra câu hỏi liệu Harry và Meghan có cam kết xây dựng một doanh nghiệp truyền thông lâu dài hay không, sau khi hợp đồng ban đầu của họ với Netflix và Spotify hết hạn. Một câu hỏi nữa là, họ còn ra mắt được thứ gì bùng nổ như những màn chào sân vừa rồi hay không.

Chọn mở một cánh cửa đồng nghĩa với việc đóng lại những cánh cửa khác. Với định hướng truyền thông và hình ảnh cá nhân hiện tại, Harry và Meghan sẽ phải nỗ lực rất nhiều để tiếp tục duy trì thu nhập, danh tiếng như hiện nay.

Nguồn: Vanity Fair