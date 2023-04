Lịch thi đấu V.League 2023 hôm nay 7/4: Nam Định và SLNA gặp thử thách

Theo lịch thi đấu V.League 2023 hôm nay 7/4, các sân cỏ Việt Nam sẽ tiếp tục diễn ra các trận đấu tại vòng 5. Trong ngày hôm nay sẽ diễn ra 2 trận đấu, đó là cuộc so tài của Nam Định vs Khánh Hòa và SLNA vs Bình Dương. Hai trận đấu này đều diễn ra vào lúc 18h.

Lịch thi đấu V.League ngày 7/4

Ở trận đấu trên sân Thiên Trường, Nam Định được đánh giá cao hơn, nhưng đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt được dự đoán gặp khó khăn khi Khánh Hòa chơi phòng ngự phản công tương đối tốt.

Trong khi đó, SLNA dù có thành tích đối đầu rất tốt với Bình Dương trong những năm trở lại đây, nhưng đội chủ sân Vinh đang có phong độ không cao. Nếu vẫn chơi bạc nhược như những trận đấu gần đây, khả năng SLNA đánh rơi điểm số hoặc thua trận là rất cao.