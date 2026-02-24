Lịch đi học lại sau Tết 2026 của 100 trường đại học trên cả nước

Sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ, hơn 100 trường đại học trên cả nước hoàn tất việc công bố lịch học trở lại. Ghi nhận thực tế cho thấy, trong khi sinh viên nhiều trường lên lớp từ đầu tuần này (23/2), thì vẫn còn một số trường đang tiếp tục đón sinh viên quay trở lại trong tuần cuối tháng 2 và đầu tháng 3/2026.

Với nhóm trường bố trí kỳ nghỉ khoảng hai đến ba tuần, sinh viên bắt đầu trở lại học tập từ ngày 23/2/2026. Đây là mốc thời gian phổ biến tại nhiều trường đại học ở Hà Nội, các tỉnh phía Bắc cũng như không ít cơ sở đào tạo tại TP.HCM. Lịch học được nối tiếp ngay sau khi kết thúc thời gian nghỉ Tết, đảm bảo tiến độ học kỳ II và kế hoạch đào tạo năm học 2025 - 2026.

Một số trường có thời gian nghỉ dài hơn lựa chọn cho sinh viên quay lại lớp vào đầu tháng 3. Chẳng hạn, Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM tổ chức học lại từ ngày 2/3/2026. Đại học Lạc Hồng, đơn vị có kỳ nghỉ kéo dài hơn một tháng đối với một số khóa, cũng ấn định thời điểm sinh viên trở lại trường vào đầu tháng 3.

Tương tự, một số trường đại học tại TP.HCM và khu vực phía Nam điều chỉnh lịch học trực tiếp sang tuần đầu tiên của tháng 3 nhằm tạo điều kiện cho sinh viên ở xa di chuyển thuận lợi sau kỳ nghỉ dài.

Sau kỳ nghỉ Tết, sinh viên cả nước sẽ đồng loạt quay lại giảng đường từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3/2026. (Ảnh minh họa: FTU)

Bên cạnh đó, có trường triển khai hình thức học trực tuyến trong giai đoạn ngay sau Tết, trước khi sinh viên quay lại học trực tiếp. Cách làm này giúp duy trì nhịp độ học tập, đồng thời linh hoạt về thời gian đi lại trong cao điểm sau Tết.

Lịch đi học trở lại sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của 100 trường đại học:

Trường Lịch đi học sau Tết Nguyên đán 2026 Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM 2/3/2026 Đại học Công thương TP.HCM 9/3/2026 Đại học Nông lâm TP.HCM 2/3/2026 Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM 2/3/2026 Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) 23/2/2026 Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM 2/3/2026 Học viện Phụ nữ Việt Nam 2/3/2026 Đại học Kiến trúc TP.HCM 2/3/2026 Học viện Hàng không Việt Nam 2/3/2026 Đại học Bách khoa Hà Nội 23/2/2026 Đại học Đại Nam 23/2/2026 Đại học CMC 25/2/2026 Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 28/2/2026 Đại học Hùng Vương 2/3/2026 Đại học Tài chính - Marketing 23/2/2026 Đại học Nha Trang 24/2/2026 Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) 23/2/2026 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) 23/2/2026 Đại học Kinh tế Quốc Dân 2/3/2026 Đại học Công nghiệp TP.HCM 23/2/2026 Đại học An Giang 23/2/2026 Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) 23/2/2026 Đại học Quy Nhơn 2/3/2026 Đại học Xây dựng Hà Nội 2/3/2026 Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) 2/3/2026 Đại học Duy Tân 26/2/2026 Đại học Hà Nội 23/2/2026 Đại học Mỏ - Địa chất 3/3/2026 Đại học Mở Hà Nội 23/2/2026 Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) 23/2/2026 Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 28/2/2026 Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng 2/3/2026 Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) 23/2/2026 Đại học Văn Hiến 25/2/2026 Đại học Thủy Lợi 23/2/2026 Đại học Quốc tế Sài Gòn 2/3/2026 Đại học Sài Gòn 2/3/2026 Đại học Lao động - Xã hội (cơ sở 2) 2/3/2026 Đại học Sư phạm Hà Nội 23/2/2026 Đại học Thăng Long 26/2/2026 Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) 23/2/2026 Đại học Tôn Đức Thắng 2/3/2026 Đại học Quốc tế Hồng Bàng 2/3/2026 Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM 23/2/2026 Đại học Văn Lang 2/3/2026 Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM 28/2/2026 Đại học Đồng Nai 2/3/2026 Đại học Đà Nẵng 23/2/2026 Đại học Nguyễn Trãi 2/3/2026 Đại học Thương Mại 24/2/2026

Đại học Ngoại thương 2/3/2026 ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội 23/2/2026 ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội 25/2/2026 Trường ĐH Lâm nghiệp 2/3/2026 Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải 23/2/2026 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM 2/3/2026

Trường Đại học Gia Định 2/3/2026 Đại học Văn Hoá Hà Nội 2/3/2026 Đại học FPT (cơ sở Hà Nội) 23/2/2026

Đại học Kinh tế TP.HCM 23/2/2026 Đại học Quảng Bình 23/2/2026 Học viện Hành chính và Quản trị công (tại TP.HCM) 2/3/2026 Đại học Mở TP.HCM 2/3/2026

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 2/3/2026 Đại học Tây Bắc (Sơn La) 2/3/2026 Đại học Hoa Sen 23/2/2026 Đại học Tài nguyên và Môi trường (Hà Nội) 2/3/2026 Đại học Công nghiệp Việt Trì 2/3/2026 Đại học Ngoại ngữ (Đại học Thái Nguyên) 2/3/2026 Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM 2/3/2026 Đại học Trà Vinh 2/3/2026 Đại học Thành Đông (Hải Dương) 2/3/2026 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2/3/2026 Đại học Y Dược TP.HCM 28/2/2026 Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng 2/3/2026 Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu 2/3/2026 Học viện Ngân hàng 2/3/2026 Đại học Luật - Đại học Huế 2/3/2026 Đại học Công nghệ Đông Á 26/2/2026 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 24/2/2026 Đại học Thái Bình 26/2/2026 Đại học Luật Hà Nội 2/3/2026 Đại học Ngân hàng TP.HCM 2/3/2026 Đại học Thành Đô 23/2/2026 Học viện Cán bộ TP.HCM 2/3/2026 Đại học Luật TP.HCM 2/3/2026 Đại học Y Hà Nội 23/2/2026 Đại học Phenikaa 2/3/2026 Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai) 2/3/2026 Đại học Tây Nguyên 23/2/2026 Đại học Kinh tế, Đại học Huế 2/3/2026 Đại học Sư phạm, Đại học Huế 2/3/2026 Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 2/3/2026 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 2/3/2026 Học viện Chính sách và Phát triển 2/3/2026 Đại học Hòa Bình 2/3/2026 Đại học Hồng Đức 2/3/2026 Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội 2/3/2026 Đại học Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) 23/2/2026 Đại học Việt Nhật 23/2/2026





Theo đại diện nhiều cơ sở đào tạo, lịch đi học trở lại được xây dựng trên cơ sở khung kế hoạch năm học đã ban hành, cân đối giữa thời gian nghỉ lễ, tiến độ giảng dạy và lịch thi.

Các trường cũng khuyến nghị sinh viên theo dõi thông báo chính thức trên website, cổng thông tin đào tạo hoặc email cá nhân để cập nhật chính xác thời gian học lại của từng lớp, tránh nhầm lẫn trong trường hợp có điều chỉnh.