Li-Ning cùng Đại sứ thương hiệu Isaac “bùng nổ” chất riêng, thổi bùng tinh thần thể thao

Nam ca sĩ Isaac chính thức trở thành Đại sứ độc quyền thời trang thể thao Li-Ning tại Việt Nam

Không gian sự kiện tràn ngập năng lượng và tinh thần thể thao với sự tham gia của đông đảo khách mời, bao gồm đại diện Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, báo chí, truyền hình, các KOLs, KOCs trong lĩnh vực thời trang và đặc biệt là hàng trăm người hâm mộ cuồng nhiệt của Isaac.

Isaac xuất hiện đầy ấn tượng trong trang phục Li-Ning, thể hiện phong cách thời trang thể thao trẻ trung và cá tính. Anh đã khuấy động sân khấu với những ca khúc hit sôi động, kết hợp cùng vũ đạo mạnh mẽ, thể hiện sự hòa quyện hoàn hảo giữa âm nhạc và thể thao.

Isaac xuất hiện đầy năng lượng cùng trang phục đến từ Li-Ning

Isaac chia sẻ sự hào hứng khi trở thành đại sứ thương hiệu, đồng thời tiết lộ tinh thần "Anything is possible" của Li-Ning đã truyền cảm hứng cho nam ca sĩ rất nhiều,: ""Isaac cũng tin rằng sự kết hợp này không chỉ tiếp thêm động lực cho các bạn trẻ dám sống hết mình, dám theo đuổi đam mê, mà còn khơi dậy niềm yêu thích vận động, tạo động lực để mọi người quan tâm hơn đến sức khỏe thể chất thông qua thể thao. Thật tuyệt khi được cùng Li-Ning tạo nên những khoảnh khắc ý nghĩa và những sản phẩm thời trang độc đáo, giúp mỗi cá nhân thể hiện được bản sắc riêng của mình thông qua phong cách thể thao năng động."

Sự kiện còn mang đến những màn trình diễn sôi động, minigame tương tác hấp dẫn và đặc biệt là cơ hội trải nghiệm không gian mua sắm hiện đại tại flagship store Li-Ning. Khách mời đã có dịp chiêm ngưỡng bộ sưu tập mới nhất, được thiết kế riêng cho những cá tính sành điệu, thể hiện sự kết hợp hoàn hảo giữa thời trang và thể thao.

Toàn cảnh sự kiện Công bố Đại sứ thương hiệu độc quyền thời trang thể thao Li-Ning

Đại diện Li-Ning chia sẻ: "Sự kiện này không chỉ là lễ ra mắt đại sứ thương hiệu mà còn là dịp để Li-Ning lan toả tinh thần thể thao đến cộng đồng. Chúng tôi tin rằng sự kết hợp này sẽ tạo nên một sức mạnh cộng hưởng, không chỉ mang đến những sản phẩm độc đáo, thể hiện cá tính "độc bản" của giới trẻ mà quan trọng hơn đó là góp phần lan tỏa đi thông điệp "Rèn sức khỏe, vững đam mê", khuyến khích mọi người yêu bản thân hơn thông qua việc chăm sóc sức khỏe thể chất và nuôi dưỡng niềm đam mê thể thao."

Với sự thành công của sự kiện, Li-Ning một lần nữa khẳng định vị thế thương hiệu thể thao hàng đầu, không ngừng đổi mới và sáng tạo để mang đến những sản phẩm và trải nghiệm tốt nhất cho người tiêu dùng.