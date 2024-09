Karaoke ICOOL Đồng Đen “lột xác”: Không gian mới, ưu đãi siêu “hời”

F5 diện mạo, sáng tạo "đúng gu"

Với phong cách Collage Art kết hợp đầy phá cách giữa những hình ảnh tương phản, quán karaoke tạo ấn tượng mạnh mẽ từ cái nhìn đầu tiên. Trên con đường Đồng Đen sầm uất tại quận Tân Bình, bạn dễ dàng nhận ra chi nhánh này từ xa, nổi bật lên với những gam màu rực rỡ. Các dòng chữ nghệ thuật typography như "sing more", "so cool", "just sing"... được bài trí một cách sáng tạo, khơi gợi cảm hứng cho biết bao tâm hồn yêu âm nhạc.

Quán karaoke gây ấn tượng với những gam màu nổi bật

Bước vào không gian bên trong, chắc hẳn bạn sẽ còn bất ngờ hơn bởi vô số phòng hát được thiết kế muôn màu muôn vẻ. Từ "biệt phủ Đông Dương" hoài cổ đến những hang động huyền bí, các lễ hội đậm chất truyền thống Á Đông hay không gian ca hát sang trọng, xa hoa được lấy cảm hứng từ các casino "khét tiếng".

Vẻ đẹp cổ điển, sang trọng của phòng hát phong cách Đông Dương

Những mảnh ghép lộng lẫy, xa hoa lấy cảm hứng từ các casino nổi tiếng

Mỗi mảnh ghép mang đến một trải nghiệm, cảm xúc khác nhau. Để rồi khi kết hợp lại, tất cả tạo nên một không gian giải trí đầy thú vị, đa sắc màu, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Dù gu của bạn là gì, nơi đây đều có thể làm bạn "từ thích thích, thành yêu yêu" ngay lập tức đó!

Chính nhờ không gian "thiên biến vạn hóa", chi nhánh Đồng Đen đã trở thành điểm hẹn giải trí "hot" nhất thời gian qua, thu hút đông đảo tín đồ âm nhạc đến vui chơi và check-in, trong đó có Diệu Huyền (22 tuổi, quận Tân Bình). Cô bạn dí dỏm: "Thay vì đi quán cà phê chụp hình, mình chọn đi ICOOL để sắm ngay một bộ hình sống ảo cực chất. Không chỉ có hình đẹp mà còn được ca hát, giải trí cùng bạn bè".

Hát thả ga, chỉ còn "nửa giá"

Vốn nổi tiếng là chuỗi karaoke được khách hài lòng nhất Việt Nam, nơi đây thường xuyên tung ra nhiều "deal chấn động" khiến ai cũng phải trầm trồ.

Gần đây, chi nhánh Đồng Đen đã "khao" tất cả khách hàng là thành viên app ICOOL ưu đãi: "GIẢM 50% GIÁ GIỜ HÁT khi order 01 phần combo (bất kỳ)".

- Thời gian: Áp dụng vào tất cả khung giờ từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần, đến hết ngày 9/10/2024.

Chi nhánh Đồng Đen tung deal "hát nửa giá" siêu hot

Chỉ sau vài tuần khởi động, các tín đồ âm nhạc đã rần rần rủ nhau đến đây ca hát vì giá "siêu hời". Lượng khách hàng đến đây trong tháng 9/2024 cũng vì thế mà tăng "đột biến" so với tháng trước và hầu hết đều phản hồi tích cực.

Là khách quen của chi nhánh Đồng Đen, anh Thanh Tùng (30 tuổi, quận 10) hào hứng kể: "Không gian, dịch vụ và âm thanh của quán thì chất lượng miễn bàn. Nay có thêm ưu đãi khủng thế này thì chắc chắn mình sẽ đến đây ca hát mỗi ngày cho thỏa đam mê".

Bạn cầm ly, ICOOL "cầm lái"

Bên cạnh các khuyến mãi "khủng", hệ thống còn không ngừng đa dạng hóa các dịch vụ tặng kèm nhằm mang đến trải nghiệm giải trí hoàn hảo cho "hội mê ca".

Điển hình là chương trình "MUỐN KA ICOOL ĐÓN, TỚI BẾN ICOOL ĐƯA" với mong muốn các tín đồ âm nhạc có thể tận hưởng trọn vẹn cuộc vui, đúng với tinh thần "tới phải chơi, chơi phải tới" của hệ thống. Với hóa đơn có sử dụng bia, khách hàng sẽ được:

- Miễn phí 100% chuyến đến và chuyến về sau 18 giờ (trong bán kính 10km)

- Hỗ trợ chi phí và gọi tài xế chở khách về nhà bằng xe của khách (tối đa 150.000 đồng/chuyến xe máy và ô tô)

- Giữ xe máy qua đêm miễn phí

"Lên bia" thả ga vì đã được đón, đưa miễn phí

Với vô vàn chương trình ưu đãi, dịch vụ tặng kèm độc đáo, thế nhưng yếu tố quan trọng nhất giúp ICOOL khẳng định vị thế là chuỗi karaoke được khách hài lòng nhất Việt Nam chính là cung cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm và chân thành. Đây chắc chắn là địa chỉ ăn - ca - xõa hoàn hảo mà bạn không nên bỏ qua!

Còn chần chờ gì mà không rủ ngay hội "cạ cứng" đến chi nhánh Đồng Đen để "chốt deal hời", ca hát thả ga mà chẳng lo "nhẹ ví" nào! Liên hệ đặt phòng qua hotline 1900779936 hoặc khám phá thêm vô vàn ưu đãi "sốc" tại đây.