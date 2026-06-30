LG nâng chuẩn trải nghiệm TV 2026 với công nghệ hiển thị và màn hình lớn

Năm 2026, LG tiếp tục định hình phân khúc TV cao cấp bằng hai hướng đi trọng tâm: nâng cấp công nghệ hiển thị và mở rộng kích thước màn hình trên toàn bộ dải sản phẩm. Từ OLED, Micro RGB, QNED đến UHD, LG cho thấy cách trải nghiệm giải trí tại gia đang được nâng chuẩn theo hướng quy mô hơn, sống động và thông minh hơn.

Khi TV trở thành màn hình trung tâm cho phim ảnh, thể thao, gaming và nội dung số, trải nghiệm cao cấp không còn được quyết định bởi một yếu tố đơn lẻ. Hình ảnh cần sáng hơn, sâu hơn, màu sắc chính xác hơn; chuyển động cần mượt hơn; màn hình cần đủ lớn để tạo cảm giác bao trùm, trong khi AI hỗ trợ tối ưu trải nghiệm theo từng nội dung. Đó cũng là hướng đi được LG thể hiện trong dải TV 2026: mở rộng chuẩn mực giải trí tại gia trên toàn bộ hệ sinh thái TV, từ công nghệ hiển thị, kích thước màn hình đến khả năng vận hành thông minh.

Công nghệ hiển thị tiếp tục là nền tảng của TV cao cấp

Ở dòng TV OLED cao cấp, LG tiếp tục nâng cấp các sản phẩm TV LG OLED evo AI 2026 với Hyper Radiant Color Technology, giúp cải thiện độ sáng, khả năng tái tạo màu sắc và tối ưu hình ảnh trong nhiều điều kiện ánh sáng, đồng thời duy trì các ưu điểm cốt lõi của OLED như màu đen sâu, độ tương phản cao và khả năng kiểm soát hình ảnh ở cấp độ từng điểm ảnh.

TV LG OLED evo AI W6 - mẫu TV dán tường không dây siêu mỏng biến TV thành bức tranh nghệ thuật số

Nổi bật trong dải OLED năm nay là TV LG OLED evo AI W6, mẫu TV dán tường không dây siêu mỏng, chỉ khoảng 9,9mm. Với Zero Connect Box, W6 có thể truyền tải hình ảnh và âm thanh không dây chất lượng cao lên đến 4K 165Hz, đồng thời đạt chứng nhận True Wireless Lossless Vision từ TÜV Rheinland. Sản phẩm cho thấy cách LG đưa công nghệ hiển thị cao cấp vào không gian sống theo hướng liền mạch hơn, nơi TV không chỉ mạnh về chất lượng hình ảnh mà còn tinh tế trong cách hiện diện. Khả năng chống phản chiếu cũng được nâng cấp với chứng nhận Reflection Free Premium tiên phong trên thế giới từ Intertek, đạt độ phản chiếu dưới 0,5%. Nhờ đó, hình ảnh giữ được độ rõ nét, chiều sâu và chi tiết tốt hơn ngay cả trong phòng khách có nhiều ánh sáng tự nhiên.

Bên cạnh OLED, TV LG Micro RGB evo AI là bước đi đáng chú ý trong phân khúc TV LCD cao cấp. Là danh mục sản phẩm hoàn toàn mới trong lineup 2026, Micro RGB evo AI ứng dụng công nghệ Micro RGB Primary Color Ultra với hệ thống đèn LED RGB siêu nhỏ, cho phép kiểm soát trực tiếp ba màu đỏ, xanh lá và xanh dương. Sản phẩm đạt chứng nhận Triple 100% Colour Coverage từ Intertek ở ba không gian màu BT.2020, DCI-P3 và Adobe RGB, mở ra chuẩn mới về độ chính xác màu sắc trên nền tảng LCD.

TV LG Micro RGB evo AI là bước đi đáng chú ý trong phân khúc TV LCD cao cấp năm 2026

Ở dải TV LG QNED evo AI MiniLED 2026, LG tiếp tục hoàn thiện trải nghiệm hình ảnh bằng MiniLED, Precision Dimming Ultra, Dynamic QNED Color Pro cùng các công nghệ xử lý như AI Super Upscaling và Dynamic Tone Mapping Pro. Đây là nhóm sản phẩm được định vị cho các nội dung giàu chuyển động và quy mô lớn như thể thao, gaming, phim hành động hay các trải nghiệm giải trí cần độ sáng, màu sắc và chuyển động ổn định.

Trên các dòng TV cao cấp, bộ xử lý AI tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hình ảnh theo thời gian thực. Đặc biệt, bộ xử lý α11 AI thế hệ thứ ba trên OLED evo AI và Micro RGB evo AI giúp TV phân tích nội dung, tinh chỉnh màu sắc, độ tương phản, âm thanh và trải nghiệm cá nhân hóa theo từng bối cảnh sử dụng, chuyển các nâng cấp phần cứng thành trải nghiệm xem tự nhiên hơn trong đời sống hằng ngày.

Màn hình lớn trở thành chiến lược xuyên suốt

Song song với nâng cấp công nghệ hiển thị, LG cũng cho thấy hướng đi rõ nét trong năm 2026: mở rộng kích thước màn hình trên nhiều dòng sản phẩm, từ phân khúc cao cấp đến các dòng phổ thông hơn.

Ở dải TV LG QNED evo AI MiniLED, điểm nhấn lớn nhất là phiên bản QNED90 115 inch, kích thước lớn nhất từ trước đến nay của dòng QNED. Màn hình 115 inch không chỉ mang lại hình ảnh lớn hơn, mà còn thay đổi cách người dùng thưởng thức thể thao, phim ảnh hay gaming. Một trận bóng trên màn hình siêu lớn cho phép người xem bao quát sân tốt hơn, nhìn rõ đội hình, chuyển động và không khí khán đài. Khi kết hợp với Motion Booster lên đến 330Hz và VRR lên đến 165Hz, QNED evo AI trở thành lựa chọn nổi bật cho các nội dung tốc độ cao.

Màn hình 115 inch của dải TV LG QNED evo AI MiniLED mang đến trải nghiệm ấn tượng khi xem nội dung thể thao cùng các chương trình giải trí khác

Không chỉ QNED, OLED cao cấp cũng tiếp tục được mở rộng với nhiều lựa chọn kích thước lớn, lên đến 97 inch tùy dòng sản phẩm, phục vụ nhóm người dùng muốn trải nghiệm chất lượng hiển thị cao cấp trên màn hình lớn hơn. Đây cũng là TV OLED có kích thước lớn bậc nhất từ trước đến nay.

TV LG Micro RGB evo AI mới cũng được giới thiệu với kích thước 100 inch, nổi bật với khả năng tái tạo màu sắc sống động, từ mặt cỏ sân vận động đến màu áo cầu thủ đều được tái hiện chi tiết. Bên cạnh đó, dòng Mini RGB evo AI cũng có hai lựa chọn kích thước 75 và 85 inch, phù hợp hơn với không gian phòng ngủ hoặc phòng giải trí.

Ở các dòng Nano4K UHD AI, LG cũng đưa kích thước màn hình lên đến 98 inch, mở rộng khả năng tiếp cận trải nghiệm màn hình lớn đến nhiều nhóm người dùng và mức đầu tư khác nhau.

Dòng OLED cao cấp cũng tiếp tục được mở rộng với nhiều lựa chọn kích thước lớn, lên đến 97 inch

Cùng với chiến lược màn hình lớn, AI giúp các trải nghiệm này trở nên linh hoạt hơn. Trên nền tảng webOS, các tính năng như Copilot, Gemini, AI Voice ID hay AI Concierge hỗ trợ người dùng tìm kiếm nội dung, cá nhân hóa giao diện và nhận đề xuất phù hợp hơn với thói quen sử dụng. Trong mùa thể thao lớn, TV LG cũng có thể hỗ trợ theo dõi lịch thi đấu, đặt lịch xem trận, cập nhật tỉ số và đề xuất nội dung liên quan, giúp màn hình lớn không chỉ mang lại cảm giác xem bao trùm hơn, mà còn thông minh hơn khi đồng hành cùng người dùng.