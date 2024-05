LG đồng hành cùng Marketing Arena 2024 tìm kiếm tài năng trẻ

Kể từ khi thành lập, LG luôn theo đuổi mục tiêu hiện thực hóa sứ mệnh "Life’s Good" - mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dùng thông qua những giải pháp công nghệ thông minh. Trên hành trình đó, LG tin rằng việc đồng hành cùng người trẻ trong nhiều khía cạnh của cuộc sống, con đường sự nghiệp cũng đồng thời là cách tăng tính kết nối bền chặt với Gen Z. Vừa qua, LG chính thức trở thành Nhà tài trợ Kim Cương của cuộc thi Marketing Arena 2024, tiếp tục nối dài chuỗi giá trị tích cực cho cộng đồng thông qua nỗ lực khuyến khích và tạo cơ hội phát triển cho những sinh viên trẻ tài năng và nhiệt huyết.

Sau 8 mùa bùng nổ, Marketing Arena 2024 quay trở lại với nhiều thay đổi mới mẻ và hấp dẫn với chủ đề "The Daring Visionary Marks Timeless Legacy". Lần đầu tiên tại sân chơi thường niên này, các đội thi được thử sức với yếu tố phân tích và giải thích dữ liệu (Analytics) trong các vòng thi để giải quyết các bài toán marketing. Chia sẻ về quyết định tài trợ cuộc thi Marketing Arena 2024, đại diện LG cho biết: "Thông qua cuộc thi, chúng tôi hy vọng có thể đồng hành cùng các bạn trẻ, giúp các bạn đặt những viên gạch đầu tiên trên hành trình phát triển sự nghiệp của mình. Mong rằng với những kiến thức và kỹ năng học hỏi được từ chương trình, các bạn sẽ có thêm tự tin để hiện thực hóa ước mơ và lan tỏa những giá trị tích cực đến cho cộng đồng".

"Nhóm nhân sự trẻ giàu nhiệt huyết và có kỹ năng chính là đội ngũ nắm giữ chìa khóa mở cửa đến con đường phát triển mạnh mẽ trong tương lai.", đại diện LG chia sẻ.

Bên cạnh đồng hành ở vai trò Nhà tài trợ Kim Cương, LG còn mang đến cho các bạn thí sinh cơ hội được thực chiến với dự án thực tế từ doanh nghiệp. Cụ thể, Another Saigon by LG - Không gian trải nghiệm sản phẩm đầu tiên của thương hiệu tại Việt Nam - là bài toán được LG sử dụng để thử thách các thí sinh Marketing Arena năm nay. Để tìm hiểu kỹ hơn đề bài và triết lý "Life’s Good" được LG truyền tải trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh, các thí sinh sẽ được tham quan và trải nghiệm hệ sinh thái các thiết bị thông minh nằm trong bộ sưu tập mới nhất của hãng tại số 96 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM. Đặc biệt, khi tham gia chương trình, các bạn còn nhận được những quyền lợi, ưu đãi độc quyền từ LG.

Another Saigon by LG chào đón các tài năng trẻ đến tham quan và trải nghiệm thiết bị công nghệ với tính năng thông minh, thấu hiểu người dùng, từ đó giải mã đề bài đặt ra.

Thông qua những hoạt động tương tác thú vị, các bạn trẻ còn có cơ hội được khám phá, trải nghiệm các sản phẩm công nghệ của LG theo một cách rất mới lạ và hấp dẫn.

Another SaiGon by LG thật sự là một trong những địa điểm không thể bỏ qua trong checklist "Ăn - quẩy - đi" của người trẻ.

Nỗ lực chuyển mình với mong muốn gắn kết chặt chẽ hơn với thế hệ người dùng trẻ, Another Saigon by LG được đánh giá là bước tiến mới của thương hiệu trên hành trình hoàn thiện trải nghiệm người dùng hiện đại. Sau 6 tháng đi vào hoạt động, Another Saigon by LG đã trở thành một địa điểm check-in quen thuộc của giới trẻ với đa dạng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Điển hình có thể kể đến: ESG Workshop kết hợp cùng thương hiệu Dòng Dòng, Workshop vẽ tranh hạnh phúc kết hợp cùng Tipsy Art; Workshop làm tranh rêu từ các vật liệu tái chế; Workshop tự tay sáng tạo túi thơm mình yêu thích; Workshop vào bếp chế biến món salad độc đáo cùng Shushu Le… và gần nhất là buổi Meet & Greet cùng các tuyển thủ eSports Gen.G.

Có thể nói, việc lồng ghép một dự án thực tế đang vận hành vào đề bài cuộc thi không chỉ giúp các thí sinh tích lũy kinh nghiệm thực chiến quý báu mà còn là sự khẳng định về niềm tin và kỳ vọng của thương hiệu vào nguồn nhân lực trẻ tại Việt Nam. Hy vọng rằng chính những hoạt động đồng hành của LG cùng thế hệ trẻ sẽ giúp tác động tích cực đến thị trường lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tương lai của Việt Nam.

Thông tin chi tiết về cuộc thi, vui lòng truy cập: https://marketingarena.vn/