Leonardo DiCaprio thong thả đạp xe dạo phố sau đêm hẹn hò với siêu mẫu Gigi Hadid

Sau khi gây rúng động với việc hẹn hò cùng siêu mẫu Gigi Hadid chỉ một thời gian ngắn chia tay bạn gái, Leonardo DiCaprio đã bị bắt gặp đạp xe tại NYC. Như mọi khi, ngôi sao phim Titanic giữ một phong thái kín đáo.

Nam diễn viên 47 tuổi được thấy đã đạp xe một vòng quanh thành phố New York trong chiếc áo sơ mi có cổ màu trắng, quần đùi đen và đội mũ bóng chày màu xám. Anh che nửa dưới khuôn mặt của mình bằng một chiếc khẩu trang màu xám.

(Ảnh: BrosNYC/BACKGRID)

Vào hôm thứ Hai, các nguồn tin của Page Six đã xác nhận rằng Leonardo và Gigi đang hẹn hò nhưng mọi thứ giữa họ đang "diễn ra từ từ". Một nguồn tin thân cận cho biết cặp đôi "chủ yếu đi chơi với các nhóm" nhưng đã hẹn hò "solo" "một vài lần".

Nguồn tin nói: "Họ đang thực hiện nó một cách chậm chạp".

Những tin đồn về mối tình lãng mạn của Leo và Gigi bắt đầu rộ lên vào tháng 7 khi họ bị bắt gặp đi chơi cùng nhau ở NYC và sau đó một tháng sau khi Leo chia tay Camila Morrone. Morrone và nam diễn viên Don’t Look Up tuyên bố họ đã dứt tình sau 4 năm hẹn hò vào tháng 8, nhưng chưa bao giờ tiết lộ lý do tại sao hoặc khi nào họ đường ai nấy đi.

Người hâm mộ của nam diễn viên hạng A đã rất sốc khi biết tin anh đang hẹn hò với Hadid, 27 tuổi, vì anh nổi tiếng là chỉ hẹn hò với phụ nữ dưới 25 tuổi. Trên thực tế, tin tức về cuộc chia tay của DiCaprio và Morrone đã khiến dân mạng xôn xao khi mọi người cho rằng nam diễn viên chỉ hẹn hò với người mẫu cho đến giữa tuổi 20.

Theo Page Six