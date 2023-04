Leonardo Dicaprio bí mật hẹn hò, tình mới phá vỡ quy tắc "chỉ yêu người dưới 25 tuổi"

Ngày 4/3, trang The Sun đưa tin nam diễn viên Leonardo DiCaprio đang bí mật hẹn hò với Maya Jama - nữ MC chương trình Love Island. Theo nguồn tin, cả hai quen biết nhau qua lời giới thiệu của một người bạn. Tài tử Titanic cũng đã gửi hoa hồng tặng Maya Jama để bày tỏ tình cảm với người đẹp. The Sun cho biết: "Cặp đôi đã dự tiệc thân mật tại London (Anh) vào tháng 2 vừa qua trước khi có khoảng thời gian bên nhau ở New York (Mỹ)".

Maya Jama sinh năm 1994. Mỹ nhân 29 tuổi cũng là cô gái đầu tiên phá vỡ nguyên tắc "chỉ yêu người dưới 25 tuổi" của tài tử Titanic

Trang tin cho biết Maya Jama và Leonardo DiCaprio đã dự tiệc tùng của một sự kiện thuộc khuôn khổ liên quan giải thưởng BAFTA trong 2 đêm liên tiếp ở London (Anh). Sau đó, cặp đôi thường có những buổi hẹn hò lãng mạn ở New York. Vào tháng trước, cả hai còn bị paparazzi "tóm dính" khi cùng bạn bè rời câu lạc bộ Le Piaf (Paris, Pháp). Và hiện tại, họ đang có kế hoạch dành nhiều thời gian cho nhau hơn.

Nhân chứng cho biết: "Maya và Leo thường xuyên liên lạc và có nhiều buổi hẹn hò. Cả hai cũng vừa kết thúc chuyện tình yêu lâu dài nên đều không vội vã làm bất cứ điều gì. Họ vẫn đang vui vẻ trong mối quan hệ này và xem mọi chuyện diễn ra như thế nào.



Vì Maya Jama sống ở Anh, còn Leonardo DiCaprio ở Mỹ nên cả hai đang cố gắng duy trì mối quan hệ yêu xa dù vô cùng khó khăn. Leonardo chắc chắn đã tán tỉnh Maya vì anh thích dành thời gian cho cô ấy".

Maya từng chia sẻ khi được hỏi về mẫu người lý tưởng: "Tôi không có hình mẫu nào nhất định. Nếu bạn nhìn vào 'hội người yêu cũ' của tôi, họ hoàn toàn khác nhau. Nếu tôi thích ai đó, tôi sẽ không che giấu cảm xúc của mình".

Sau khi tin hẹn hò nổ ra, cả đại diện tài tử Titanic và MC người Anh đều không lên tiếng phản hồi.

Leonardo Dicaprio từng gây tranh cãi khi chỉ hẹn hò với những cô gái nóng bỏng dưới 25 tuổi. Sau khi chia tay Camila Morrone, anh liên tục xuất hiện bên các bóng hồng gợi cảm nhưng đều diễn ra chóng vánh.

Trong khi đó, tháng 8 năm trước, Maya Jama đã hủy hôn ước với Ben Simmons - cầu thủ bóng rổ người Úc 26 tuổi sau 1 năm bên nhau. Trước đó, cô từng có mối tình 4 năm với Stormzy - rapper 29 tuổi.

