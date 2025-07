Lenovo ra mắt Idea Tab tích hợp AI: Học ngầu, chơi chất

Được thiết kế để tối ưu hóa trải nghiệm học tập một cách trực quan và thoải mái, Lenovo Idea Tab sở hữu các công cụ học tập thông minh cùng khả năng đa nhiệm mượt mà, linh hoạt. Đặc biệt, bút cảm ứng Lenovo Tab Pen nhạy bén cho phép người dùng thực hiện các thao tác ghi chú, vuốt, chạm, viết tay một cách dễ dàng và tiện lợi, giúp nâng cao hiệu suất học tập, làm việc cũng như giải trí.

Ông Nguyễn Văn Giáp, Tổng Giám đốc Lenovo Việt Nam, chia sẻ: "Với định hướng "Smarter Technology for All", Lenovo luôn tin rằng sức mạnh công nghệ sẽ truyền thêm cảm hứng cho giới học sinh, sinh viên, người đi làm lẫn cộng đồng sáng tạo. Với hiệu suất mạnh mẽ và kết nối liền mạch, Lenovo Idea Tab sở hữu các tính năng trực quan như Circle to Search, AI hỗ trợ ghi chú, đáp ứng phong cách sống hiện đại của người dùng. Tại Việt Nam, nơi số hóa đang phát triển nhanh và tính di động là yếu tố then chốt cho học tập và làm việc, thiết bị mới này sẽ giúp người dùng luôn duy trì hiệu suất, cảm hứng và kết nối trọn vẹn – dù họ ở bất kỳ đâu."

Việc ra mắt chiếc Idea Tab này đánh dấu bước tiến tiếp theo trong cam kết của Lenovo nhằm mang đến trải nghiệm linh hoạt, thích ứng với nhu cầu không ngừng thay đổi của người dùng Việt Nam. Thiết bị này là thành viên mới nhất trong danh mục ngày càng đa dạng của Lenovo, gồm Lenovo Tab Plus (ra mắt tháng 8 năm ngoái, nổi bật với khả năng giải trí sống động), Lenovo Idea Tab Pro và Lenovo Tab (ra mắt đầu năm nay, hỗ trợ học tập và công việc), cùng Lenovo Tab One (tháng 5, phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày). Tất cả các thiết bị cá nhân này là minh chứng rõ rệt cho nỗ lực không ngừng của Lenovo trong việc mang đến công nghệ thông minh và dễ tiếp cận cho mọi đối tượng người dùng.

Học tập hiệu quả, thỏa sức vui chơi

Lenovo Idea Tab mang đến sự kết hợp giữa hiệu năng mạnh mẽ và tính linh hoạt, tích hợp các tính năng thông minh, hình ảnh sống động và sẵn sàng kết nối mọi lúc mọi nơi. Màn hình 11" độ phân giải 2.5K với tần số quét 90Hz mang đến hình ảnh sắc nét, mượt mà, lý tưởng cho các buổi học hay hội họp trực tuyến lẫn thưởng thức nội dung giải trí. Hệ thống 4 loa ngoài hỗ trợ Dolby Atmos® cho chất âm trong trẻo, sống động.

Lenovo Tab được trang bị vi xử lý MediaTek tám nhân mạnh mẽ, cho hiệu suất vượt trội hơn 70% so với các dòng trước như Lenovo Tab M11. Kết hợp với viên pin 7040mAh, tablet mới này được tối ưu để đồng hành cùng bạn trọn ngày dài.

Bàn phím Pogo-pin Folio kết nối với tablet một cách nhanh chóng mà không cần ghép đôi hay sạc, biến chiếc tablet này thành một máy trạm thu nhỏ. Bút Lenovo Tab Pen hỗ trợ 4096 mức độ lực nhấn, tính năng nghiêng và thời lượng sử dụng liên tục hơn 180 giờ chỉ với một viên pin AAAA. Trong khi đó, tùy chọn bút Lenovo Tab Pen Plus được nâng cấp độ chính xác và độ nhạy, trở thành lựa chọn yêu thích của các họa sĩ, nhà văn số và người dùng hay ghi chú.

Ngay cả khi không có Wi-Fi, Lenovo Idea Tab vẫn duy trì khả năng kết nối mạnh mẽ với tùy chọn hỗ trợ 5G, lý tưởng cho công tác nghiên cứu nhưng hay phải di chuyển, học trực tuyến trên nền tảng đám mây hay các cuộc họp đột xuất. Được vận hành trên nền tảng Android 15 cùng giao diện ZUI 17 của Lenovo, thiết bị mang đến trải nghiệm mượt mà và thân thiện với người dùng. Đặc biệt, Lenovo cam kết nâng cấp đến Android 17 và đảm bảo cập nhật bảo mật trong 4 năm (đến năm 2029), giúp người dùng yên tâm sử dụng dài lâu.

Đơn giản hóa học tập với AI

Một trong những tính năng nổi bật nhất của Lenovo Idea Tab là "Circle to Search". Chỉ cần nhấn giữ nút Home, người dùng có thể dùng ngón tay hoặc bút Lenovo Tab Pen để khoanh tròn bất kỳ hình ảnh, từ ngữ hoặc đối tượng nào xuất hiện trên màn hình, và ngay lập tức khởi động tìm kiếm Google. Công cụ này còn hỗ trợ dịch nội dung theo thời gian thực, giúp loại bỏ nhu cầu chuyển đổi giữa các ứng dụng hay chụp màn hình. Dù bạn đang xem video, đọc bài viết hay lướt mạng xã hội, chỉ với một thao tác đơn giản, bạn có thể nhấn nút dịch và nhanh chóng quay lại công việc đang làm mà không bị gián đoạn.

Với những người đang phải xoay sở giữa ý tưởng, bài tập hay ghi chú, Lenovo AI Note sẽ giúp bạn sắp xếp mọi thứ một cách thông minh ngay trong ứng dụng Notepad. AI Note giúp bạn hệ thống hóa nội dung và giữ mọi thứ ngăn nắp. Khi kết hợp cùng màn hình Lenovo Idea Tab Matte Edition, trải nghiệm ghi chú sẽ càng thoải mái hơn, với cảm giác viết như trên giấy thật. Với thiết kế chống lóa giúp bảo vệ mắt và cảm giác viết tự nhiên khi dùng bút, việc ghi chú và đánh dấu tài liệu trở nên trực quan và thoải mái hơn bao giờ hết.

Giá bán lẻ tham khảo

Lenovo Idea Tab sẽ có mặt trên thị trường từ giữa tháng 7 năm 2025, với giá bán lẻ dự kiến là 5.790.000 VNĐ.

Ngoài ra, Lenovo Idea Tab Pro, Lenovo Tab Plus, Lenovo Tab và Lenovo Tab One đã có mặt trên thị trường, với giá bán lẻ lần lượt là 11.990.000 VNĐ, 7.490.000 VNĐ, 3.490.000 VNĐ và 2.990.000 VNĐ.

Tất cả các máy tính bảng này đều được bảo hành lên đến 02 (hai) năm.