Lệnh bắt giam Giám đốc Nguyễn Thế Vinh, khởi tố loạt nhân viên Dược mỹ phẩm Vintechpharm

Kết quả phân tích 04 mẫu sản phẩm tại các cơ quan kiểm nghiệm cho thấy Natri Benzoat có hàm lượng từ 4,18% đến 6,78%, trong khi mức cho phép theo quy định là không quá 0,2%, vượt từ 20 đến 33 lần. Đáng chú ý, một số thành phần như Vitamin B1, B3, B6 và các hoạt chất được quảng cáo trên nhãn không được phát hiện trong sản phẩm. Ảnh: CA HN