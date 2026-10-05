Đúng hôm nay 5/10, sân bay quốc tế Cần Thơ ghi nhận 1 máy bay thực hiện nhiệm vụ đặc biệt cất cánh

Cất cánh từ sân bay quốc tế Cần Thơ, máy bay này sẽ hạ cánh tại sân bay Cần Thơ, Hà Nội.

Theo thông tin từ Cổng TTĐT Chính phủ, sáng nay 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân, Thành ủy, UBND TP. Cần Thơ và các tỉnh Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức bàn giao, vận chuyển 15.401 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ bằng máy bay CASA-C295 của Lữ đoàn 918, Quân chủng Phòng không - Không quân.

Lãnh đạo Quân khu 9 bàn giao, vận chuyển 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN sáng 5/10 tại Sân bay quốc tế Cần Thơ - Ảnh: QK9

Sau lễ bàn giao, các thiết bị chứa mẫu sinh phẩm được đưa lên máy bay vận chuyển đến Sân bay quân sự Gia Lâm, Hà Nội, bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng), Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Các chiến sĩ chuẩn bị sẵn sàng để đưa các mẫu hài cốt liệt sĩ lên máy bay CASA-C295 - Ảnh: QK9

Việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong xác định danh tính liệt sĩ đang mở thêm cơ hội để làm sáng tỏ thông tin về những người đã hy sinh nhưng chưa được xác định danh tính. Điều này đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân, gia đình và thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.

Theo đó, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm của Ban Chỉ đạo Quốc gia về đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, trong suốt thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 9 cùng với các cơ quan, đơn vị chức năng, địa phương… đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động lực lượng, phương tiện, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị đặc biệt và vô cùng thiêng liêng.

Những việc làm thiết thực đó không chỉ thể hiện trách nhiệm, tình cảm và cả trái tim của cán bộ, chiến sĩ thế hệ hôm nay đối với các thế hệ đi trước, mà còn góp phần lan tỏa sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"…

Theo Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9, việc vận chuyển 15.401 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ lần này là đợt vận chuyển thứ 11 và là lần đầu tiên thực hiện bằng máy bay vận tải quân sự. Chính ủy Quân khu 9 nhấn mạnh, đây là "chuyến bay của nghĩa tình, của sự tri ân", thể hiện tình cảm, trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ