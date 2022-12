Lena phối hợp cùng Crocs ra mắt MV IT'S YOU: Tự tin là chính mình, kiểu gì mà chẳng dính!

Đường đua âm nhạc cuối năm đã bắt đầu trở nên nhộn nhịp hơn với sự trở lại của loạt nghệ sĩ hàng đầu, đặc biệt là những gương mặt thế hệ gen Z với sản phẩm chất lượng. Mới đây nhất, vào ngày 19/12 vừa qua, cô nàng Lena - chủ nhân bản hit "Say" đã chính thức hội ngộ với các fan âm nhạc qua ca khúc mới mang tựa đề "IT’S YOU". Đây cũng chính là sản phẩm âm nhạc đánh dấu màn song kiếm hợp bích của Lena và nhãn hàng thời trang được giới trẻ vô cùng yêu thích - Crocs. Một nghệ sĩ trẻ đa tài và đầy tiềm năng kết hợp cùng tinh thần sáng tạo - "Come as you are" của Crocs, chắc chắn sẽ tạo nên một trải nghiệm vô cùng thú vị cho tín đồ âm nhạc Việt Nam.



Chèn MV: https://youtu.be/goQKLGc7mcI

Từng màu sắc trong MV đại diện cho những cảm xúc của mỗi người khi đem lòng cảm mến ai đó

"IT’S YOU" là một ca khúc sở hữu giai điệu bắt tai cùng chất nhạc tươi sáng, đáng yêu giúp tôn lên màu giọng độc đáo của Lena. Đây cũng là bài hát do chính cô nàng sáng tác kể về những rung động hồn nhiên khi chúng ta crush một ai đó. Với mong muốn đem lại cho người xem sự thỏa mãn về phần nghe lẫn phần nhìn, Lena và ekip đã không ngần ngại xây dựng hẳn 4 set quay khác nhau cùng 4 bộ trang phục và 4 layout makeup, thể hiện sự biến hóa tài tình của cô nàng. Từ dễ thương đến một chút nhí nhố hay mặn mà sang chảnh, có thể thấy Lena đều dễ dàng "chặt đẹp".

Dù hồn nhiên, đáng yêu hay một chút nổi loạn, nhân vật của Lena cũng chẳng ngần ngại thể hiện với crush của mình.

Những đôi Crocs sành điệu luôn đồng hành cùng cô bạn, tiếp thêm tự tin để cô nàng sẵn sàng thể hiện cá tính.

Trên hành trình chinh phục Crush của mình, lúc nào những đôi Crocs cũng đồng hành - bày mưu tính kế cùng cô nàng Tuy nhiên, dù Lena cố gắng "bật đèn xanh" đến cỡ nào thì đối tượng của cô nàng vẫn một mực lạnh lùng và ngó lơ mọi tín hiệu. Chỉ khi đến gần cuối MV anh chàng mới thực sự mở lòng và "thả tim" theo đúng nghĩa đen cho cô nàng. Điều này cũng gián tiếp nói lên một điều, việc thể hiện chính mình không phải lúc nào cũng dễ dàng và được ủng hộ. Tuy nhiên, nếu chúng ta kiên trì và sẵn sàng sống đúng với cá tính của bản thân, chắc chắn hạnh phúc sẽ đến.

"Tự tin thể hiện bản thân" chính là bí kíp giúp cô nàng tán đổ crush thành công

Không chỉ qua MV "IT’S YOU" lần này, thông điệp "Come as you are" của Crocs đã chinh phục được giới trẻ trong một thời gian dài. Sống trong một xã hội còn nhiều định kiến và những rào cản vô hình, các bạn trẻ dường như không có nhiều cơ hội để sống 100% với cá tính của bản thân. Qua MV lần này cùng với nhiều hoạt động được triển khai trước đó, một lần nữa, Crocs muốn đồng hành cùng các bạn trẻ trên hành trình khám phá bản thân và cuộc sống bằng chính màu sắc cá nhân của mỗi người.

MV có lẽ chính là tất cả những gì chúng ta cần để "sưởi ấm" con tim trong mùa đông lạnh giá này. Chần chờ gì nữa cùng học hỏi "bí kíp tán đổ crush" của Lena với MV "IT’S YOU" ngay!

Crocs là công ty hàng đầu thế giới về giày dép cải tiến dành cho mọi lứa tuổi. Thiết kế độc đáo và bảng màu tươi sáng đa dạng mang đến cảm giác êm ái cùng phong cách thời thượng cho người diện Crocs. Thông qua tinh thần thương hiệu, Crocs khẳng định sự tôn vinh đối với những bản sắc khác biệt và ủng hộ sự phóng khoáng, tự do.

