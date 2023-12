Lên Facebook đặt mua tiền giả rồi mang ra chợ tiêu xài

Đối tượng Thạch Văn Bình

Ngày 9/12, Công an TP.Pleiku (Gia Lai) cho biết, đã tạm giữ hình sự đối tượng Thạch Văn Bình (SN 1980, trú xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân, Bình Định) và Nguyễn Thị Kim Ngọc (SN 1970, trú phường Thới An, quận Ô Môn, Cần Thơ) để điều tra về hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Trước đó, khoảng 5h15 ngày 6/12, từ thông tin của người dân cung cấp, Công an TP.Pleiku đã bắt quả tang đối tượng Bình và Ngọc đang có hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả tại khu vực chợ Phú Thọ (thôn 3, xã An Phú, TP.Pleiku). Qua kiểm tra, công an thu giữ 21 tờ tiền giả có mệnh giá 100.000 đồng.

Tại cơ quan công an, ban đầu đối tượng Bình khai nhận, khoảng tháng 5 vừa qua đã đặt mua số tiền giả trên thông qua trang mạng xã hội Facebook, sau đó đem về cất giữ và tiêu xài. Đến ngày 6/12, Bình đưa số tiền trên cho Ngọc để vào chợ Phú Thọ mua đồ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Pleiku điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.