Bắt kẻ cầm đầu đường dây sản xuất 600 triệu đồng tiền giả mỗi ngày "ẩn mình" trong trại cai nghiện

Ngày 22/3, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa thực hiện lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Miên (SN 1988, thường trú huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) về hành vi làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Miên là chủ mưu, "ông trùm" cầm đầu đường dây sản xuất 600 triệu đồng tiền giả mỗi ngày, bị Công an Đà Nẵng triệt phá hồi cuối tháng 12/2022.

Đối tượng Trần Văn Miên khai nhận vụ việc tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Trước đó, tháng 12/2022, Công an Đà Nẵng đã bắt giữ Hồ Văn Tiện (SN 1988) và Đoàn Văn Dương (SN 1989, cùng trú xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) về hành vi mua bán, tàng trữ tiền giả.

Tiếp đó, Cảnh sát đã khởi tố Nguyễn Thị Cẩm Duyên (SN 1988) và Nguyễn Như Phú (SN 1971, trú phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP. HCM) về hành vi làm, tàng trữ tiền giả.

Tang vật thu giữ tại "đại bản doanh" của nhóm này ở xã Phong Phú (huyện Bình Chánh, TP.HCM) là hơn 1,3 tỉ đồng tiền giả loại mệnh giá 500.000 đồng, cùng nhiều công cụ, phương tiện để sản xuất tiền giả.

Ngoài ra, công an còn phát hiện và thu giữ 3 gói ma túy, 3 cây súng ngắn tự chế, 8 viên đạn, 1 quả lựu đạn và nhiều giấy tờ giả như CMND, CCCD, giấy phép lái xe,...

Các đối tượng trong đường dây sản xuất tiền giả do Miên cầm đầu bị cơ quan điều tra khởi tố trước đó.

Qua điều tra, các "đàn em" của Miên đều khẳng định đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả này tên là Huỳnh Quốc Thái. Tuy nhiên, khi công an kiểm tra, đối tượng này đã bỏ trốn. Đáng chú ý, trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu thập được nhiều giấy tờ cá nhân khác nhau có hình ảnh cá nhân của Thái nhưng toàn bộ số giấy tờ này đều là giấy tờ giả với nhiều tên gọi khác nhau.

Xác minh sau đó cho thấy, Huỳnh Quốc Thái chỉ là tên giả. Ngay cả Duyên và các đối tượng đồng phạm thân tín cũng không biết được tên thật cũng như nhân thân, lai lịch của "ông trùm".

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ Huỳnh Ngọc Thái tên thật là Trần Văn Miên (SN 1988). Đối tượng có 2 tiền án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại TP. HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. Tuy nhiên, trong nhiều tháng ròng, đối tượng này vẫn bặt vô âm tín.

Đến giữa tháng 3/2023, các trinh sát phát hiện Miên đang cai nghiện ma túy tại 1 cơ sở ở huyện Củ Chi (TP. HCM) nên đã bắt khẩn cấp và di lý đối tượng về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra theo quy định.

Một số máy móc bên trong "xưởng sản xuất" tiền giả của đường dây do Trần Văn Miên chủ mưu.

Tại cơ quan điều tra, Miên khai nhận, bản thân đã đầu tư máy scan, máy in màu, máy cắt, máy dập, máy tính, mua giấy in tiền, giấy ni lông và hướng dẫn cho Duyên, Phú cách tạo ra phôi tiền. Trong đó, Miên scan các tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng lên máy tính để Duyên in tiền lên 2 mặt giấy A4.

Mỗi tờ giấy A4 in được 4 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng. Với tốc độ làm việc bình thường, trung bình mỗi ngày, nhóm này in khoảng 300 tờ A4, tức 1.200 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, tương đương 600 triệu đồng.

Sau đó, Miên chuyển các tờ tiền in ra để Phú và một đối tượng khác thực hiện các bước tiếp theo như đục lỗ, cán màng, đánh bóng để tạo nên các tờ tiền giả "thành phẩm".

Đặc biệt, để che giấu việc làm phi pháp của mình, Miên thường xuyên thay địa điểm đặt "xưởng sản xuất" tiền giả, chọn các khu vực giáp ranh, tập trung đông công nhân, người lao động lưu trú để dễ trà trộn và chỉ thuê mỗi nhà không quá 3 tháng.

Đối tượng này cũng không đăng ký tạm trú tại bất kỳ chỗ ở nào, đồng thời dùng giấy tờ giả để mở tài khoản ngân hàng và dùng sim rác, bộ đàm để liên lạc với "e-kip" của mình.

Sau khi cơ sở sản xuất tiền giả của mình bị triệt phá, đối tượng vứt bỏ điện thoại cùng sim và lẩn trốn tại nhiều tỉnh thành phía Nam như Cà Mau, Bạc Liêu, sau đó về lại TP. HCM.

Tối 21/2/2023, khi đang đi trên đường thì Miên bị tổ tuần tra của Công an phường Linh Đông (TP Thủ Đức) kiểm tra, phát hiện đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý.

Nhằm trốn tránh sự phát hiện của Cơ quan Công an, Miên khai tên là Nguyễn Quốc Thái (trú phường 13, quận Gò Vấp). Ngày 24/02/2023, Chủ UBND phường Linh Đông ra quyết định đưa Trần Văn Miên (với tên giả là Nguyễn Quốc Thái) vào Cơ sở xã hội Thanh Thiếu Niên 2 tại huyện Củ Chi cho đến khi bị bắt.