Khởi tố thêm bị can trong đường dây sản xuất, tiêu thụ hơn 1,3 tỷ đồng tiền giả

Mở rộng điều tra vụ án sản xuất, tàng trữ, lưu hành hơn 1,3 tỷ đồng tiền giả, chiều 29/12, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Đà Nẵng cho biết ra quyết định khởi tố thêm một bị can Huỳnh Hoàng Thương (17 tuổi, trú tổ 57, ấp A1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) về hành vi "Làm, tàng trữ tiền giả".

Thương khai nhận, từ tháng 11/2022 đã cùng với đồng bọn sản xuất tiền giả tại nhà số 11 đường Hải Đường, Khu dân cư Phong Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, Thương đã làm ra khoảng 1.200 tờ tiền giả có mệnh giá 500 nghìn đồng, tương đương với 600 triệu đồng.

Huỳnh Hoàng Thương bị khởi tố về hành vi “Làm, tàng trữ tiền giả”.

Trước đó, VTC News đưa tin, chiều tối 19/12, Cơ quan An ninh Điều tra (ANĐT) Công an TP Đà Nẵng cho biết đang điều tra đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả quy mô lớn tại Đà Nẵng, thu giữ hơn 1,3 tỷ đồng tiền giả cùng các phương tiện để sản xuất tiền giả.

Đầu tháng 12/2022, Cơ quan ANĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận thông tin về 2 đối tượng sử dụng tiền giả để mua điện thoại trên địa bàn quận Sơn Trà.

Qua truy xét, Cơ quan ANĐT xác định được đối tượng nghi vấn là Hồ Văn Tiện (34 tuổi) và Đoàn Văn Dương (33 tuổi, cùng trú xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) nên triệu tập làm việc và thực hiện khám xét khẩn cấp, thu giữ 62 triệu đồng tiền giả.

Đoàn Văn Dương khai nhận đã lên mạng tìm 90 triệu tiền giả từ một người lạ với giá 10 triệu đồng tiền thật và cùng Tiện tìm cách tiêu thụ.

Cơ quan ANĐT cũng xác định được đối tượng dùng tài khoản ví điện tử đứng tên người khác để nhận tiền giao dịch với Dương là Huỳnh Ngọc Thái (33 tuổi, quê Tiền Giang, trú đường Hải Đường, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Ngày 18/12, Cơ quan ANĐT Công an Đà Nẵng bắt giữ Nguyễn Thị Cẩm Duyên (34 tuổi, vợ của Huỳnh Ngọc Thái) về hành vi làm, tàng trữ tiền giả và Nguyễn Như Phú (51 tuổi, trú phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM) là đối tượng phụ giúp vợ chồng Thái - Duyên trong việc vận chuyển máy móc làm tiền giả (Huỳnh Ngọc Thái đã bỏ trốn).

Tiền giả có mệnh giá 500 nghìn đồng bị lực lượng công an thu giữ.

Khám xét nhà ở của vợ chồng Thái, Cơ quan ANĐT phát hiện, thu giữ 777,5 triệu đồng tiền giả chưa thành phẩm (ở dạng phôi) và 564,5 triệu đồng tiền giả thành phẩm cùng các công cụ, phương tiện mà các đối tượng sử dụng để sản xuất tiền giả.



Ngoài ra, Cơ quan ANĐT còn phát hiện, thu giữ 3 cây súng ngắn tự chế cùng 8 viên đạn, 3 gói ni-lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy và nhiều giấy tờ giả như CMND, CCCD, giấy phép lái xe.