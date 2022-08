Lên đồ chơi lễ 2/9 với áo in hình siêu ấn tượng

Những chiếc áo thun in hình của Cotton On luôn được các bạn trai xinh gái đẹp ưu ái lựa chọn nhờ được cập nhật liên tục các hình in trendy, sử dụng chất liệu vải cotton thoáng mát và phom dáng đa dạng từ phom rộng thoải mái, hay dáng croptop và áo thun cộc tay năng động cho bạn tự tin thể hiện cá tính riêng. Với những điểm cộng trên thì đây chắc chắn chính là món đồ không thể thiếu trong vali cho chuyến đi sắp tới đúng không nào? Vậy còn chần chừ gì mà không lướt nhanh 8 gợi ý phối đồ xịn ò sau đây.



Set 1: Trẻ trung với Áo thun in hình dáng crop top và chân váy

"Mở bát" với gợi ý đầu tiên là sự kết hợp giữa áo croptop và chân váy ngắn tạo nên nét trẻ trung cho các nàng. Thêm một chiếc balo nhỏ nhắn làm điểm nhấn và mang theo một chiếc bình nước đáng yêu của TYPO để nhắc nhở bản thân luôn tràn đầy năng lượng trong suốt chuyến đi nhé.

Set 2: Thoải mái với Áo thun in hình phom rộng và quần shorts

Áo thun và quần shorts chính là sự kết hợp đơn giản nhưng vẫn đảm bảo được sự thoải mái và đậm chất riêng nhờ hoạ tiết ấn tượng trên áo thun. Đừng quên mang theo chiếc túi tote "ba gang" chứa được cả thế giới của TYPO để trang phục thêm hoàn chỉnh.

Set 3: Dịu dàng nữ tính với áo thun và chân váy

Gợi ý thứ ba với tone màu tím chủ đạo chắc hẳn là dành cho các "nàng thơ" rồi đây. Áo thun dáng croptop với hình in slogan độc đáo phối cùng chân váy dài hoạ tiết hoa nhí ngọt ngào như cô nàng Alice trên chiếc túi tote của nhà TYPO.

Set 4: Y2K style với áo thun + quần cargo túi hộp

Không thể bỏ qua phong cách Y2K đang "làm mưa làm gió" hiện nay. Cotton On có ngay chiếc áo thun phối với quần cargo túi hộp tạo nên trang phục đậm chất Y2K dành cho những cô nàng cá tính.

Set 5: Không ngại nổi bật với cách phối màu độc đáo

Nổi bật nhất phố và không lo "ô dề" khi cùng kết hợp các màu sắc nổi bật cho trang phục của bạn. Từ chiếc áo thun in hình, quần shorts cho đến phụ kiện túi du lịch và bình nước đều mang nét nổi bật riêng biệt. Ngoài ra, bạn có thể tự do lựa chọn sắc màu và hoạ tiết riêng cho chiếc áo thun yêu thích của mình nhờ có ưu đãi Giảm 50% Cho Sản Phẩm Thứ 2 đó nha.

Set 6: Kết hợp áo thun in chữ và áo sơ mi năng động

Nâng tầm phong cách cho các chàng trai khi chọn chiếc áo sơ mi xanh coban nổi bật khoác ngoài áo thun in chữ từ Cotton On, phối thêm phụ kiện tai nghe, bình nước nhà Typo tạo nên điểm nhấn khác biệt cho những chuyến du lịch.

Set 7: Bụi bặm và phóng khoáng với áo thun in hình độc đáo

Chàng trai nào đang muốn đổi mới phong cách thì không nên bỏ qua hình in độc lạ này nhé, đảm bảo chàng sẽ có ngay một vẻ ngoài bụi bặm, phóng khoáng khi kết hợp với quần shorts. Bật mí nhỏ là Cotton On đã cập nhật thêm nhiều hoạ tiết phong cách gothic cùng với ưu đãi Giảm 50% Cho Sản Phẩm Thứ 2 nên chàng sao có thể bỏ lỡ được chứ!

Set 8: Năng động với họa tiết nhân vật hoạt hình

Cuối cùng, hãy cùng Cotton On quay về tuổi thơ với sự kết hợp giữa áo, nón và vớ in hoạ tiết chú mèo Garfield vô cùng ngộ nghĩnh. Đừng quên chọn ngay chiếc túi du lịch "đựng cả thế giới" của nhà TYPO để tạo nên một bộ trang phục cực năng động nhé chàng trai.

Thêm một bật mí nhỏ, Cotton On và TYPO - Hai thương hiệu của Cotton On Group luôn là những điểm đến mua sắm được giới trẻ Việt Nam vô cùng yêu thích trong những năm gần đây. Nếu Cotton On mang đến những items trendy luôn được cập nhật nhanh nhất, có tính ứng dụng cao và giá thành hợp lý thì TYPO đem đến cho bạn những món văn phòng phẩm, quà tặng trang trí không chỉ đáng yêu mà còn cá tính và độc đáo. Hãy nhanh chân ghé đến cửa hàng Cotton On và TYPO để sắm ngay trang phục và phụ kiện cho chuyến đi du lịch sắp tới nhé bạn ơi!

