Lee Min Ho phân biệt đối xử trong ngày sinh nhật Suzy - Kim Go Eun, "tình tin đồn" được ưu ái hơn bạn gái chính thức?

Vào ngày hôm qua (10/10), trong sinh nhật lần thứ 26 của "tình đầu quốc dân" Suzy, Lee Min Ho đã có động thái đáng chú ý. Cụ thể, vào đúng khoảnh khắc bước sang ngày 10/10, nam tài tử Quân Vương Bất Diệt đã đăng tải bức ảnh đi ăn tối, bên cạnh anh là 1 bộ chén dĩa.

Nhiều dân mạng đã cho rằng đây là động thái của Lee Min Ho trong ngày sinh nhật bạn gái cũ. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng Lee Min Ho đi ăn cùng Suzy. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán từ người hâm mộ, không có bằng chứng cụ thể. Nhiều người cho rằng đây chỉ là bữa tối để kỷ niệm 7 năm ngày công chiếu bộ phim The Heirs.

Bức ảnh trên trang cá nhân của Lee Min Ho...

... khiến dân tình xôn xao nghi anh tái hợp với "tình cũ" Suzy

Tuy nhiên, dân mạng đã đào lại loạt động thái của Lee Min Ho vào ngày sinh nhật bạn diễn của anh trong Quân Vương Bất Diệt - Kim Go Eun. Khác với tấm ảnh có phần mơ hồ trong ngày sinh nhật Suzy, Lee Min Ho lại có động thái vô cùng rõ ràng với Kim Go Eun.

Cụ thể, vào ngày 2/7 - sinh nhật của Kim Go Eun, Lee Min Ho đăng tải một video đi dạo dọc bờ sông Hàn, lồng vào đó là một bài hát có ca từ vô cùng ngọt ngào về tình yêu.



Fan cứng của cặp đôi Quân Vương Bất Diệt cũng đã soi ra được loạt bằng chứng chứng minh Lee Min Ho - Kim Go Eun đã ở bên nhau trong bữa tiệc sinh nhật nữ diễn viên. Hình bóng của Lee Min Ho và Kim Go Eun được cho là xuất hiện trong ảnh của nhau. Hình phản chiếu trên bóng bay trong bữa tiệc cũng được cho là Lee Min Ho.

Hình ảnh trên bóng bay được cho là Lee Min Ho diện đồ đen khi lái xe máy

Cặp đôi bị nghi ở bên nhau do trong hình có bóng người giống với đối phương

Kim Go Eun và Lee Min Ho dính tin đồn hẹn hò sau khi đóng chung phim Quân Vương Bất Diệt. Dù không lên tiếng thừa nhận, nhưng theo dân mạng, trong lòng Lee Min Ho, Kim Go Eun chính là cô gái đặc biệt nhất. Ngoại trừ mẹ ruột của nam diễn viên, Kim Go Eun chính là cô gái đầu tiên được Lee Min Ho đăng ảnh lên Instagram. Trong suốt 3 năm yêu nhau, Suzy chưa từng được Lee Min Ho công khai đăng tải hình ảnh lên bất kỳ nền tảng MXH nào cả.

Lee Min Ho đăng ảnh Kim Go Eun cùng chú thích sến súa đến "rụng tim": "Tôi thấy tay mình nắm lấy tay cô ấy"

Lee Min Ho đăng ảnh cùng Kim Go Eun ngắm hoàng hôn. Ngoài mẹ ruột, Kim Go Eun chính là cô gái duy nhất xuất hiện trên trang cá nhân của tài tử

Nguồn: Instagram, YouTube