Lee Jun Ki mắc bệnh ngôi sao sau vai diễn giả gái nhưng bỗng thức tỉnh chỉ vì 1 câu nói

Vào hôm 30/8, Lee Jun Ki đã xuất hiện với vai trò khách mời trong chương trình You Quiz on the Block. Tại đây, nam tài tử đình đám tiết lộ nhiều thông tin thú vị về hành trình hơn 20 năm theo đuổi nghiệp diễn. Đáng chú ý, Lee Jun Ki chia sẻ rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ liên quan tới bộ phim điện ảnh kinh điển The King And The Clown.



Ở tác phẩm này, anh thực hiện nhiều phân cảnh giả gái, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Sau thành công vang dội của The King And The Clown, nam thần họ Lee đã trở nên nổi tiếng trên toàn châu Á, hút về lượng fan khổng lồ. Theo lời nam diễn viên, việc sớm có được ánh hào quang vây quanh khiến anh tỏ ra tự mãn, mắc bệnh ngôi sao và từng tự cho mình là cái rốn của vũ trụ.



Trong chương trình You Quiz on the Block, Lee Jun Ki tiết lộ, anh từng mắc bệnh ngôi sao sau thành công ngoài sức tưởng tượng của The King And The Clown

Trong The King And The Clown, tài tử họ Lee thực hiện nhiều phân cảnh giả gái ấn tượng

Chứng kiến những biểu hiện tự mãn của Lee Jun Ki, đồng nghiệp và người quản lý thân thiết với nam diễn viên đã không thể “khoanh tay đứng nhìn”. 1 người bạn trong giới góp ý thẳng thắn với Lee Jun Ki: “Nếu cậu còn tiếp tục sống như vậy, sớm muộn gì cũng đánh mất sự nghiệp và phải từ bỏ công việc diễn xuất yêu thích”.

Theo lời Lee Jun Ki, anh bỗng thức tỉnh ngay sau câu nói đầy ý nghĩa của người đồng nghiệp. Sau thời gian dài bay bổng trong những lời tung hô, tài tử họ Lee đã trở lại “mặt đất” và chợt nhận ra mình có thể sẽ chẳng là gì nếu như không được đồng nghiệp, quản lý giúp đỡ và bị khán giả quay lưng. Rồi anh quyết tâm thay đổi, không còn có thái độ tự mãn, đồng thời liên tục cố gắng trau dồi kỹ năng diễn xuất để làm hài lòng người hâm mộ.

Lee Jun Ki được đồng nghiệp, quản lý cảnh tỉnh và từ đây, anh đã trở nên khiêm nhường hơn

Nam diễn viên sinh năm 1982 tâm sự về thời khắc quan trọng khi anh quyết định thay đổi bản thân: “Lúc đó tôi nhận ra mình có được mọi thứ cũng là nhờ được nhiều người giúp đỡ. Nếu không biết trân trọng, tôi có thể đánh mất sự nghiệp trong phút chốc. Tôi sợ nếu tôi ‘toang’ sự nghiệp thật có thể sẽ kéo theo nhiều người khác bị ảnh hưởng. Lúc đó, tôi nghĩ rằng nhất định mình phải thay đổi ngay lập tức để sau này không phải hối hận”.

Giờ đây, anh đã trở thành 1 trong những nam ngôi sao dẫn đầu làn sóng Hallyu

Nguồn: Kbizoom