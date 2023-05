Lee Do Hyun có thành tích tỷ suất người xem đỉnh nhất sự nghiệp, tất cả nhờ vào 2 ngôi sao này?

Sau sự tăng vọt tỷ suất người xem ở tập 3 vừa qua, The Good Bad Mother (Người Mẹ Tồi Của Tôi) tiếp tục khẳng định bản thân là phim Hàn gây sốt nhất hiện nay khi tiếp tục nâng cao thành tích của mình. Tập 4 lên sóng tối 4/5 đã đạt mức tỷ suất người xem 7% toàn quốc, là đỉnh cao mới của bộ phim và cũng đứng đầu trong ngày. Đây cũng được xem là thành tích cao nhất mà Lee Do Hyun có được trong suốt những lần đóng vai chính của mình từ trước đến nay.

Thành tích của The Good Bad Mother giúp sự nghiệp Lee Do Hyun lên tầm cao mới

Tập 4 của The Good Bad Mother vẫn giới thiệu đến người xem một Kang Ho (Lee Do Hyun) "7 tuổi" đầy ngây ngô và tinh nghịch. Khác với khi mới về nhà, Kang Ho giờ đã ngoan ngoãn, biết thương mẹ hơn. Young Soon (Ra Mi Ran) cũng tận lực chăm sóc con, cũng như cho con trai tiếp xúc với các hàng xóm trong làng.



Từ đó, tập 4 của The Good Bad Mother bất ngờ gây sốt bởi sự xuất hiện của 2 nhân vật mới - cặp sinh đôi Ye Jin và Seo Jin. Cả hai ban đầu xuất hiện với tư cách là cháu của bà Jung hàng xóm, nhưng về sau khiến khán giả bất ngờ khi là con của Mi Joo (Ahn Eun Jin) - bạn gái cũ của Kang Ho.

Ye Jin và Seo Jin thân thiết với Kang Ho, thường dẫn anh đi dạo chơi đến mức lấm lem bùn đất, bị người lớn trách phạt. Bên cạnh vẻ ngoài đáng yêu, cặp sinh đôi nhí này còn là nút thắt quan trọng cho một số tình tiết trong phim. Ví dụ, trò đố vui của 2 bé đã bất ngờ kích thích trí óc Kang Ho, khiến anh nhớ lại kiến thức pháp luật năm xưa.

Ye Jin và Seo Jin

Ngoài ra, việc lỡ làm mất quả bóng của cặp sinh đôi cũng vô tình dẫn Kang Ho gặp lại Mi Joo ở cuối phim. Cặp đôi vốn yêu nhau mặn nồng thời còn là sinh viên, thế nhưng sau đó bất ngờ tách ra, và Kang Ho trở thành hôn phu của con gái ngài nguyên thủ Oh.

Sự đáng yêu của cặp sinh đôi và tương tác cùng Lee Do Hyun "7 tuổi" trở thành đề tài được bàn tán bởi khán giả. Nhiều người giờ đây đã hiểu vì sao Kang Ho là vai diễn mà Lee Do Hyun yêu nhất, khi bạn diễn của anh vô cùng độc đáo và thú vị, từ người mẹ trung niên đến những đứa trẻ tiểu học. Nhờ vậy, The Good Bad Mother càng trở nên thu hút, đạt tỷ suất người xem đáng nể dù chiếu khung giờ đêm kén người xem trên đài jTBC.

Mi Joo phát hiện 2 đứa con của mình thân thiết với Kang Ho

Gặp lại Mi Joo, liệu Kang Ho có nhớ ra chuyện năm xưa? Liệu Mi Joo có tiếp tục cho 2 nhóc Ye Jin - Seo Jin chơi với Kang Ho không? Và liệu giả thuyết lớn nhất hiện tại, rằng cặp sinh đôi là con của Kang Ho có là sự thật?



Ảnh: jTBC