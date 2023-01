Lee Bo Young vào vai ‘nữ hoàng quảng cáo’, gây chú ý vì trở lại cực ngầu sau 2 năm ở ẩn

Được ưu ái phát sóng cho khung giờ vàng cuối tuần của đài jTBC, bộ phim Tham Vọng (Agency) thu hút sự chú ý của khán giả nhờ kịch bản khai thác đề tài ít gặp là cuộc chiến bên trong các công ty quảng cáo. Đặc biệt, sự trở lại của chị đại Lee Bo Young sau hai năm vắng bóng khiến người hâm mộ rất trông chờ. Quy tụ dàn sao có diễn xuất chắc tay như Lee Ki Woo, Son Naeun và Han Jan Woo, bộ phim được đánh giá có nhiều khả năng chiếm ngôi đầu bảng rating trong tháng 1.

Quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng, "Tham Vọng" là dự án được đầu tư lớn của đài jTBC

Lee Bo Young tái xuất

Xoay quanh hành trình của "nữ hoàng quảng cáo" Go Ah In, bộ phim Tham Vọng mang đến bức tranh tàn khốc đằng sau vẻ ngoài chuyên nghiệp, hào nhoáng của công ty quảng cáo (agency) thuộc tập đoàn danh tiếng VC Group. Bắt đầu với đôi bàn tay trắng, cô chưa bao giờ từ bỏ quyết tâm lẫn tham vọng để vươn lên vị trí CEO, trở thành biểu tượng số một trong ngành.

Trong vai Go Ah In, Lee Bo Young được xác định là nhân tố giúp dự án được chú ý. Dù là cái tên được yêu thích sau cơn sốt Mine, bà xã Ji Sung ít xuất hiện trước truyền thông trong khi "bà cả" Kim Seo Hyung lại rất chăm chỉ hoạt động nghệ thuật. Báo chí Hàn Quốc cho rằng điều này không lạ bởi Lee Bo Young trước nay nổi tiếng là diễn viên khó tính. Cô chỉ gật đầu nhận vai trước những kịch bản thật sự đặc biệt và phù hợp với bản thân.

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của chị đại Lee Bo Young

Do đó, sự trở lại của Lee Bo Young càng nhận được nhiều sự chú ý. Được mệnh danh là minh tinh "nói không với vai mềm yếu", minh tinh được kỳ vọng một lần nữa chứng minh khả năng diễn xuất với hai hình ảnh hoàn toàn trái ngược trong Tham Vọng. Trong quá khứ, Ah In là cô gái xuất thân nghèo khó, đã phải lao động không ngừng, làm việc như một cỗ máy trong suốt 19 năm. Hiện tại, Ah In là phụ nữ thành đạt nhưng luôn phải vật lộn để tồn tại với cuộc sống.

Thông qua hành trình của Ah In, chuyện phim hứa hẹn phơi bày những bí mật khắc nghiệt của các công ty quảng cáo. Giấu sau vẻ ngoài chuyên nghiệp, lòng tham có thể dẫn dắt bất kỳ ai đi đến bờ vực sụp đổ ngay khi đang đứng trên đỉnh cao danh vọng.

Các nhân vật trong phim đều có góc khuất khó lường

Dàn diễn viên thực lực

Không chỉ có Lee Bo Young, Tham Vọng còn quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng, giàu kinh nghiệm. Nam diễn viên gạo cội Cho Seong Ha sẽ hoa thân Choi Chang Soo – đối thủ của nữ chính Go Ah In, người luôn nhắm đến vị trí hàng đầu và không từ bỏ thủ đoạn để đạt được mục đích. Qua từng tập, hai nhân vật liên tục tung ra những chiêu trò khác nhau nhằm vượt mặt đối phương, tạo nên kịch tính cho phim.

Tài tử Lee Ki Woo - nổi tiếng với My Liberation Notes (2022), The Lady in Dignity (2017), The Doctors (2016) - cũng sẽ tham gia với vai Jung Jae Hoon - CEO của một công ty trò chơi. Kể từ lần gặp đầu tiên, nhân vật đã có ấn tượng mạnh với Ah In và luôn sát cánh bên cô, ủng hộ cô. Tính cách trong sáng và phóng khoáng của Jae Hoon sẽ là yếu tố cân bằng sự mạnh mẽ, quyết liệu của Ah In. Cả hai hứa hẹn sẽ tạo nên một chuyện tình đẹp, được yêu thích trên màn ảnh nhỏ.

Sự xuất hiện của tài tử Lee Ki Woo cũng là điểm giúp phim được chú ý

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ kiêm diễn viên Son Naeun sẽ vào vai Kang Han Na – nữ hậu duệ đời thứ 3 của VC Group. Nam thần cao 1m8 Han Jan Woo đóng vai Park Young Woo, thư ký riêng của Kang Han Na. Sự xuất hiện của bộ đôi rắc rối sẽ tạo ra nhiều kịch tính, khiến câu chuyện trở nên khó đoán hơn.

Sau khi công chiếu, Tham Vọng đạt thành tích khá tốt với rating hai tập đầu đều ở mức trung bình trên 5%, hiện là tác phẩm đứng thứ 2 tại khung giờ vàng. Đặc biệt, diễn xuất của Lee Bo Young là yếu tố giúp phim được đánh giá cao, nhận được cơn mưa lời khen từ khán giả. Với kịch bản nút thắt và hấp dẫn, nhiều người hy vọng tác phẩm sẽ giữ phong độ và nhanh chóng chiếm lĩnh ngôi vị đầu bảng.

Tác phẩm nhận được đánh giá tốt ngay từ những tập đầu

