Le Méridien Saigon sẵn sàng cho loạt sự kiện hấp dẫn mùa Halloween

Đại tiệc hóa trang tại khách sạn 5 sao

Le Méridien Saigon "trẩy hội" Halloween bằng đại tiệc hoá trang từ ngoài vào trong khách sạn, bạn sẽ được thoả thích hoá trang khi đến Le Méridien Saigon và cùng chúng tôi lưu giữ những khoảnh khắc vui nhộn nhất.

Lễ hội ma mị với những niềm vui không giới hạn

Mở đầu của chuỗi lễ hội là Halloween Ladies’ Night vào ngày 26/10/2023 với thức uống không giới hạn cho các quý cô chỉ từ 270.000++ và ưu đãi 50% cho menu thức ăn. Ngoài những gương mặt DJ điển trai quen thuộc đã được "chọn mặt gửi vàng" cho đêm của các quý cô, thì những tiết mục nhảy nóng bỏng sẽ được phục vụ cùng một menu cocktail đặc biệt chất lừ từ các Bartender.

Tiếp nối chuỗi sự kiện sẽ là chương tiếp theo CASA LUNA No.2, sự kiện mở ra một không gian giải trí tổng hợp trọn vẹn, BARSON sẽ kết hợp cùng Picniq và The Singleton Vietnam mang chủ đề - The dark side of the moon (Mặt tối của Mặt Trăng) diễn ra vào ngày 28/10/2023. Hoạt động này chắc chắn sẽ khiến những "thánh quẩy" thỏa mãn cùng một buổi tiệc thời thượng từ 5h chiều kéo dài đến tận tối muộn. Hãy đoán xem "con quỷ" nào sẽ xuất hiện khi mặt trăng xoay về hướng còn lại của địa cầu?

Tiệc tùng Halloween ngày 28/10 còn kéo dài đến tận Boujee, Tầng 2 Le Méridien Saigon, với sự có mặt của DJ Minh Trí, đừng bỏ lỡ bất kì sự kiện nào bạn nhé.

Hãy nhớ lễ hội hóa trang vẫn còn tiếp tục đến tận đêm 31/10/2023 tại BARSON cùng khách mời DJ Phatbeatz và rất nhiều quà tặng cho những người may mắn khi bạn hóa trang thành một nhân vật yêu thích và tận hưởng những niềm vui lễ hội hóa trang trọn vẹn nhất.

BARSON, G-floor - Le Méridien Saigon. Hotline: 055 922 7766 | facebook.com/Barson.sgn

Các bữa tiệc thịnh soạn theo chủ đề Halloween

Đến với nhà hàng Latest Recipe – nhà hàng mới được giải thưởng Best of the Best – Travellers’ Choice Award từ Trip Advisor – Top 5 các nhà hàng tốt nhất tại Việt Nam, thực khách sẽ được tiếp đãi với những bữa tiệc buffet đậm chủ đề Halloween với những món ăn độc đáo hàng đầu cùng những hương vị thượng hạng, khó quên.

Hãy thử trải nghiệm Sunday Brunch nổi tiếng với các món ăn "bị phù phép" sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật 29/10/2023 từ 12:00 – 15:00. Hay một chút rùng rợn khi màn đêm buông xuống, bạn sẽ được mời gọi hóa trang để tham gia buổi tiệc ma quái độc đáo Buffet Dinner ngày 31/10/2023 tại Latest Recipe, nơi bạn sẽ lạc trôi trong không gian ma mị và đầy phấn khích cùng những món ăn được chuẩn bị công phu như Spider Salad Nicosia, Ugly Balsamic Glazed Octopus, Finger Cookie,…

Một bữa tiệc Halloween bùng nổ nhiều món ăn "độc lạ" và cơ hội hóa trang tại Sunday Brunch ngày 29/10 hoặc Buffet Dinner ngày 31/10 đều là những lựa chọn vừa thỏa mãn vị giác, vừa làm hài lòng những khối óc tinh nghịch của tất cả mọi thực khách. Hai chương trình đều có mức giá 1.590.000++ VNĐ/khách với gói thức ăn và nước giải khát cơ bản (nước ngọt, trà, cà phê, nước trái cây); và 2.090.000++ VNĐ /khách cho thức ăn kèm thức uống có cồn không giới hạn (vang sủi, vang đỏ và trắng, bia cùng các thức uống giải khát khác). Sẽ còn rất nhiều quà tặng đặc biệt mang đậm nét Halloween, những không gian vui chơi cho các thực khách nhí, bên cạnh đó bố mẹ cũng sẽ được tặng những ly cocktail đầy say nồng.

𝗟𝗮𝘁𝗲𝘀𝘁 𝗥𝗲𝗰𝗶𝗽𝗲 𝗥𝗲𝘀𝘁𝗮𝘂𝗿𝗮𝗻𝘁, M Floor - Le Méridien Saigon, Hotline: 028 6263 6688 | facebook.com/latestrecipesaigon