Lễ hội Giáng sinh chào mừng cư dân mới chung cư Feliz Homes

Chương trình được chủ đầu tư KLB tổ chức nhằm tri ân khách hàng, đồng thời tạo không gian giao lưu, kết nối, tăng trải nghiệm và tương tác cộng đồng cho các cư dân Feliz Homes với khu vực lân cận. Sự kiện miễn phí vé vào cửa từ 8h00 đến 22h00 thứ 7 - Chủ Nhật cũng là ngày lễ Giáng sinh nên dự kiến sẽ thu hút hơn 10.000 lượt khách đến tham quan, mua sắm.

Không gian lễ hội ngập tràn

Với sự đầu tư kỹ lưỡng và bài bản của ban tổ chức, khi đến với Feliz Homes dịp này, người dân không chỉ cảm nhận được không gian đa sắc màu của lễ hội đường phố qua các tiết mục đi cà kheo, xe đạp, lắc vòng, tung hứng và hoạt náo, xiếc thú, ảo thuật, chú hề với bong bóng khổng lồ, mà trẻ em khi đến hội chợ còn có cơ hội giao lưu với ông già Noel trong các chương trình tặng bóng bay tạo hình nghệ thuật độc đáo, hay tham gia mini game tặng quà thú vị…

Điểm nhấn của Merry Christmas - Welcome to Feliz Homes năm nay phải kể đến khung cảnh ngập tràn sắc màu của khu vực chụp ảnh check-in hoành tráng, hứa hẹn mang đến cho khách thăm quan những cảm xúc đặc biệt khó quên. Đó là thỏa sức "chill" khi đến thăm căn nhà gỗ của ông già Noel khổng lồ, phiêu dưới bầu trời tuyết rơi đầy lãng mạn bên cỗ xe tuần lộc và cây thông lung linh ánh sáng, đắm mình trong không gian âm nhạc đặc sắc của chương trình "Feliz Homes Got Talent Kids", và cùng ca sĩ và các nhóm nhảy hòa mình trong những giai điệu Giáng sinh rộn ràng ngân vang, như lời chúc an lành gửi đến tất cả mọi người…

Check-in tại nhà của ông già Noel

Phiên chợ Giáng sinh

Ngoài trải nghiệm vui chơi giải trí, lễ hội Giáng sinh Feliz Homes còn thu hút với không gian giao thương của 100 gian hàng trưng bày các sản phẩm thủ công, lưu niệm, thời trang và phụ kiện, mỹ phẩm và trang sức, đồ gia dụng hay các gian hàng ẩm thực đa dạng, khu vui chơi giải trí, trò chơi dân gian, workshop dành cho người lớn và trẻ em… cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn, chắc chắn sẽ là những điểm đến không thể bỏ qua của các tín đồ mua sắm.

Thỏa sức mua sắm với 100 gian hàng đa dạng các lĩnh vực

Đại diện chủ đầu tư chung cư Feliz Homes - đơn vị tổ chức chương trình cho biết: "Chúng tôi tổ chức sự kiện này với mong muốn đem không khí Giáng sinh và năm mới ấm áp đến với toàn thể cư dân Feliz Homes, người dân khu vực lân cận và ở Hà Nội nói chung có sân chơi bổ ích và vui vẻ cuối tuần bên bạn bè và người thân''.

Chị Phương - một trong những cư dân Feliz Homes bày tỏ sự hào hứng về hội chợ lần này: "Tôi đi hội chợ Giáng sinh và Tết nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên được tham gia tại nơi mình sinh sống nên rất háo hức mong chờ. Gia đình tôi đăng ký gian hàng bán đồ gia dụng và hóa mỹ phẩm, hy vọng được cư dân ở đây cũng như khách hàng ủng hộ".

Feliz Homes là tổ hợp chung cư nổi danh với tên gọi "resort nhiệt đới giữa lòng Hà Nội" trong suốt hơn 2 năm qua. Đây là dự án cuối cùng còn lại trong vành đai 2,5 cách hồ Hoàn Kiếm 4,5km nhưng lại sở hữu mật độ xây dựng nhà ở thấp hàng đầu nội thành Thủ đô - chỉ hơn 20%, gần 80% diện tích còn lại dành trọn cho cây xanh, mặt nước, tiện ích và giao thông.

Không gian xanh ngập tràn ở Feliz Homes

Với 3 tòa tháp tổng 1.248 căn hộ, Feliz Homes được bao quanh bởi hơn 1.000m2 hồ bơi và hồ cảnh quan, gần 10.000m2 cây xanh và công viên nhiệt đới trải rộng trên tầng mái các tòa nhà đến từng lối đi, đường dạo, các khu vườn chức năng nội khu để đảm bảo tiêu chí "mỗi ngày trôi qua đều là cuối tuần bình yên và hạnh phúc". Đây là điều khác biệt lớn nhất so với hầu hết các dự án chung cư nội thành hiện nay bởi nó phải đánh đổi bằng rất nhiều lợi nhuận của chủ đầu tư để đáp ứng được xu hướng sống xanh bền vững của hiện tại mới và tương lai. Dưới chân tòa Zen Tower là 5.000m2 trung tâm thương mại hiện đại sẽ góp phần gia tăng giá trị căn hộ Feliz Homes trong tương lai.

