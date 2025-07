Lê Hà Trúc đang làm gì?

Lê Hà Trúc (SN 1996) không còn là gương mặt xa lạ với cộng đồng mạng, đặc biệt là những bạn trẻ yêu thích làm đẹp, lifestyle. Nữ beauty blogger này thường nhận nhiều lời khen về vẻ ngoài xinh đẹp và có cuộc sống sang chảnh đáng ngưỡng mộ. Đặc biệt là sau khi kết hôn với “cơ trưởng điển trai nhất Việt Nam” Quang Đạt, cuộc sống của Hà Trúc càng nhận về nhiều sự quan tâm từ netizen.

Tuy nhiên thời gian gần đây, Hà Trúc bất ngờ bị “réo tên”, nhận các ý kiến trái chiều trong một số bài đăng trên các nền tảng MXH. Trong đó, một bài đăng đầu tiên được cho là "nguồn cơn" của mọi việc đã xuất hiện từ ngày 1/7 trên Threads nhưng đến hiện tại vẫn thu hút rất nhiều lượt xem và bình luận.

Bài đăng nhắc đến Hà Trúc từ ngày 1/7 đến hiện tại đã thu hút gần 2 triệu lượt xem

Rất nhiều bình luận trái chiều về nữ beauty blogger

Không ít bình luận cho rằng, phiên bản của Hà Trúc hiện tại đã quá khác xưa, nội dung cũng không còn hấp dẫn. Thậm chí, cô nàng khiến nhiều người đặt ra những thắc mắc xoay quanh việc chia sẻ tips dưỡng da, đi ngủ lúc 9h30 tối hay có thái độ không phù hợp khi hợp tác khi làm việc với các nhãn hàng,...

Ngoài ra, từ khi yêu và cưới Quang Đạt, Hà Trúc cũng bị một số cư dân mạng cho rằng cô đang cố gồng, xây dựng hình ảnh “phu nhân”. Cùng với đó, những gì Hà Trúc thể hiện trên mạng cũng bị cho là đang ráng để hoàn hảo mọi mặt, thành ra mất tự nhiên và không đúng với thực tế. Hơn nữa, điều khiến một số dân tình bức xúc là bởi dù để lại bình luận lịch sự, góp ý chân thành nhưng lại nhanh chóng bị chính chủ xoá comment, thậm chí là thẳng tay "block".

Nhìn chung, chỉ cần tìm kiếm từ khoá liên quan đến Hà Trúc, sẽ có không ít những bình luận khen có, chê có và được dân mạng bàn tán rôm rả.

Song về phía Hà Trúc, cũng từ ngày 1/7 cô nàng hoàn toàn im ắng, không có quá nhiều động thái trên MXH. Bài đăng trên Instagram gần nhất cũng đã từ ngày cuối tháng 6, còn trên TikTok, cô cũng đã dừng ra video trong khoảng 10 ngày nay.

Đáng chú ý hơn, Hà Trúc vốn được biết đến là một KOL, người có sức ảnh hưởng nhưng trong dịp sale 7/7 vừa qua, cô nàng cũng không chia sẻ thêm về các nhãn hàng, thương hiệu,... như mọi khi.

Bài đăng gần nhất trên Instagram của cô nàng đã từ cuối tháng 6

Trên TikTok gần 600k follow của Hà Trúc, clip cuối cùng cũng đã 1 tuần dù trước đó cô đăng video nấu ăn liên tục

Điều này được cho là khá lạ bởi trước đây, Hà Trúc vốn là người rất đều đặn ra video mới, chăm chỉ cập nhật cuộc sống đời thường. Cô nàng cũng rất cởi mở khi hay đăng story, gắn link sản phẩm hoặc mở những cuộc hỏi đáp để chia sẻ các tips trong đời sống với người hâm mộ. Thậm chí, nhiều người còn cho hay Hà Trúc cũng luôn để ý tới bình luận và thỉnh thoảng tương tác với fan.

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, cô lại hoàn toàn yên ắng, không có bất kỳ động thái nào.

Nhiều người cho rằng động thái này của Lê Hà Trúc khá lạ lùng, khác so với trước đây

Về phía Quang Đạt - chồng của Hà Trúc, anh cũng được một số cư dân mạng kéo vào các bài đăng liên quan đến vợ. Song, Quang Đạt cũng vẫn tập trung, bận rộn với công việc phi công của mình. Gần đây nhất, anh đăng tải hình ảnh hạnh phúc bên Hà Trúc và bày tỏ: “Making each other smile a little more every day since 2019”. (Tạm dịch: Mỗi ngày làm cho nhau cười nhiều hơn một chút, từ năm 2019 đến giờ).

Quang Đạt đăng ảnh cùng với vợ

Nếu Quang Đạt được xem là "cơ trưởng điển trai nhất Việt Nam" thì Hà Trúc cũng là “phú bà” đình đám với gần 656k người theo dõi trên Instagram. Cặp đôi bắt đầu vướng nghi vấn hẹn hò từ tháng 10/2019 và chính thức công khai chuyện tình cảm vào đầu năm 2020. Từ đó trở đi, đây được xem là cặp đôi chuẩn “mây tầng nào gặp gió tầng đó”, vừa đẹp, vừa nổi tiếng lại vừa... giàu.

Đầu tháng 5/2024, Quang Đạt cầu hôn Hà Trúc sau 6 năm từ lần gặp đầu tiên. Cuối tháng 12 vừa qua, cặp đôi tung những khoảnh khắc ảnh cưới đầu tiên. Trong những ngày đầu tiên của năm 2025, cặp đôi lần lượt tổ chức các nghi lễ theo truyền thống. Từ cầu hôn, đính hôn đến hiện tại là vu quy và thành hôn, cặp đôi đều tổ chức tại gia trong quy mô gia đình, người thân và bạn bè thân thiết.