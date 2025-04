Lê Dương Bảo Lâm, Rhyder, Pháp Kiều, 7DNIGHT… mỗi người mỗi kiểu chào đón Jang Won Young đến Việt Nam tham dự MALTO ShakeFest

Độc lạ cách dàn sao Việt chào đón "công chúa Kpop" đến Việt Nam

Để chào đón "công chúa Kpop" đến Việt Nam, MALTO cùng dàn sao Việt "đỉnh lưu" như Lê Dương Bảo Lâm, Rhyder, Pháp Kiều,... hào hứng khuấy động không khí với loạt clip nhảy trên nền nhạc Shake It Off của nữ idol. Lê Dương Bảo Lâm nổi tiếng với những màn tấu hài khó đỡ, đã nhanh chóng trình làng clip chào đón "công chúa Kpop" theo phong cách không đụng hàng. Lần này, "Diễm" chơi lớn rủ cả bà con trong xóm cùng nhảy Shake It Off, đạp xe phát loa kêu gọi bà con cùng đến MALTO ShakeFest gặp gỡ Jang Won Young và dàn sao hot vào ngày 19/4.

Anh Dương Lâm Đồng Nai chào đón Jang Won Young với điệu nhảy không thể nào Việt Nam hơn

Rapper cá tính Rhyder cũng khéo léo hưởng ứng sự kiện "hot hit" này với màn dance cực chất. "Xà nữ làng rap" Pháp Kiều biến hóa liên tục trong các video reaction đầy hài hước, "hit maker" 7DNight còn nhá hàng hàng loạt điều thú vị đang chờ đón teen, hứa hẹn sẽ đốt cháy sân khấu MALTO ShakeFest cùng dàn nghệ sĩ "đỉnh chóp".

"Biệt đội anh Trai" MALTO thả thính không ngừng nghỉ

Chưa dừng lại ở đó, tình yêu và sự mong chờ của fan Việt dành cho Jang Won Young còn được thể hiện một cách vô cùng sáng tạo và nhiệt huyết qua trào lưu dance cover "Let's Shake It Off". Chỉ trong vòng một tuần kể từ khi Jang Won Young bật mí vũ điệu gây nghiện này, hàng ngàn video cover "made in Vietnam" đã oanh tạc các nền tảng mạng xã hội, cộng đồng thi nhau nhảy để cùng chào đón Jang Won Young về Việt Nam.

Fan Việt 'đồng lòng' 'flex' vũ đạo Shake It Off 'cực đỉnh' gửi tặng Jang Won Young

Bạn Nguyễn Mai Anh (20 tuổi, TP.HCM) xúc động chia sẻ: "Thật sự không thể tin được MALTO có thể đưa idol Jang Won Young "bằng xương bằng thịt" về Việt Nam. Cảm ơn MALTO rất nhiều vì đã biến giấc mơ tưởng chừng như không thể thành hiện thực này!"

Choáng ngợp với màn "rước" Jang Won Young có 1-0-2 từ MALTO Việt Nam

Để "tiếp lửa" cho sự kiện, MALTO còn "chơi lớn" khi phủ sóng hình ảnh Jang Won Young trên khắp các tuyến đường trọng điểm của TP. Hồ Chí Minh bằng những biển quảng cáo ngoài trời (OOH) ấn tượng. Đặc biệt, màn hình LED siêu "khủng" tại các vị trí đắc địa liên tục trình chiếu những khoảnh khắc xinh đẹp của "công chúa Kpop". Đặc biệt, những chiếc xe bus 2 tầng chạy khắp thành phố, thu hút mọi ánh nhìn trong những ngày vừa qua. Đây là lần thứ hai MALTO sử dụng hình thức quảng bá ấn tượng này, khẳng định sự đầu tư "không hề nhỏ" để chào đón đại sứ thương hiệu MALTO đến Việt Nam.

MALTO 'cưng' fan hết nấc, team qua đường xin một vé ngắm 'bé iu' Jang Won Young trên OOH LED siêu to khổng lồ khắp Sài Gòn!

Chưa dừng lại ở đó, MALTO sẽ tạo nên một chai MALTO Sparkling Yogurt "siêu to khổng lồ", được dựng tại địa điểm diễn ra MALTO ShakeFest để chào đón Jang Won Young. MALTO vừa nhá hàng phối cảnh bằng công nghệ CGI, cộng đồng mạng đã xôn xao mong chờ được nhìn thấy chai Sparkling Yogurt ngoài đời thực. Đây hứa hẹn sẽ trở thành "tọa độ sống ảo" không thể bỏ qua trong suốt những ngày diễn ra sự kiện.

Teen Việt sắp được trải nghiệm không gian nghệ thuật mới lạ trong siêu chai MALTO Sparkling Yogurt tại MALTO ShakeFest

Trong không khí "nóng" hơn bao giờ hết, cộng đồng fan Việt đang lan tỏa mạnh mẽ lời kêu gọi mọi người "đổ bộ" MALTO ShakeFest vào 3 ngày 18-20/4 để cùng nhau tạo nên một biển người cuồng nhiệt chào đón Jang Won Young.

Đây không chỉ là cơ hội gặp gỡ thần tượng mà còn cơ hội để teen tham gia trải nghiệm ngày hội lớn với hàng loạt các hoạt động thú vị diễn ra xuyên suốt, là dịp để các fan gửi gắm những lời chúc, tâm tư tình cảm chân thành nhất, và cùng "Shake It Off" - cháy hết mình trong đêm concert "Shake The Stage". Và một tin cực "hot" dành cho các fan: Jang Won Young sẽ dành thời gian đặc biệt để đọc những lời nhắn này trong buổi tối giao lưu diễn ra vào 19:00-20:00 ngày 19/4, ngay trong khuôn khổ concert MALTO ShakeFest!

Lưu ngay lịch 19:00-20:00 ngày 19/4 "có hẹn" với Jang Won Young tại MALTO ShakeFest thôi nào!

MALTO ShakeFest không chỉ đơn thuần là một sự kiện âm nhạc mà còn hứa hẹn sẽ trở thành điểm hẹn bùng nổ nhất mùa hè 2025, được tổ chức tại vị trí vàng - công viên bờ sông Sài Gòn. Sân khấu hoành tráng với sức chứa hàng chục ngàn người, cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng được đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế, hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm mãn nhãn chưa từng có. Bên cạnh đó, không gian MALTO ShakeFest còn có vô vàn hoạt động độc đáo, dẫn đầu xu hướng, đang chờ đợi giới trẻ đến khám phá và quẩy hết mình.

Các teen ơi, còn chần chờ gì nữa? Hãy nhanh tay lên kèo ngay và oanh tạc MALTO ShakeFest vào các ngày 18-19-20/4 để có cơ hội "nghìn năm có một" gặp gỡ visual đỉnh chóp Jang Won Young và cháy hết mình cùng dàn sao khủng của dàn nghệ sĩ trong đêm concert nhé! Đặc biệt, khi tham gia sự kiện vào các ngày này, bạn còn có cơ hội nhận vé vào khu vực Choco Malt và Drinking Yogurt để chiêm ngưỡng idol cận cảnh và tận hưởng không khí âm nhạc "đỉnh của chóp"!

Teen Việt có thể nhật liên tục các thông tin mới nhất về MALTO ShakeFest tại đây.

