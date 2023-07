Lê Bống lo lắng vướng scandal khi lần đầu đóng phim

Tối 12/7, đoàn phim Nhà Mình Lạ Lắm vừa có buổi ra mắt phim tại thủ đô Hà Nội, giao lưu với khán giả và giới thiệu tập đầu tiên của series. Trong phim, Lê Bống vào vai Hà Giang, một cô gái nghèo có ước mơ đơn giản, bình dị nhưng lại bị số phận đưa đẩy vào những tình huống tréo ngoe, oan gia ngõ hẹp. Đây cũng là nhân vật có sự chuyển biến tâm lý khá phức tạp, hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều bất ngờ cho khán giả trong phim.

Chia sẻ trong sự kiện, Lê Bống chia sẻ: "Khi được mọi người tin tưởng giao vai trong Nhà Mình Lạ Lắm, bản thân em thấy mình rất may mắn. Nhưng đây cũng là áp lực rất lớn đối với em. Vì vậy, chính bản thân em cũng phải cẩn thận hơn trong mọi điều mình làm. Em cũng cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Em cũng hỏi ý kiến đạo diễn (Đinh Tuấn Vũ) và được anh cho những lời khuyên để tránh các scandal, để được khán giả yêu thương và đón nhận".

Trong quá trình quay phim, Lê Bống đều được các thành viên đoàn phim tạo điều kiện tối đa để học tập, rèn luyện kỹ năng diễn xuất. NSND Kim Xuân luôn để ý và chỉnh sửa cho Bống từng chi tiết nhỏ, còn NSND Trung Anh thì cổ vũ, trấn an tinh thần cô nàng. Trong buổi họp báo, nghệ sĩ Kim Xuân cũng tiết lộ Lê Bống và các diễn viên trẻ trong đoàn đã tìm đến diễn viên Trung Anh để học thêm về diễn xuất.

Nhà Mình Lạ Lắm! do Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ thực hiện, có độ dài 12 tập. Phim gây chú ý với kịch bản độc đáo, bắt nguồn từ một tai nạn giao thông kinh hoàng đã cướp đi sinh mệnh của 7 người trong cùng một gia đình, chỉ duy nhất cô bé Thanh Mỹ (8 tuổi do Nhã Uyên thủ vai) còn sống sót. Ngoài Tuấn Tú và Lưu Huyền Trang, dự án quy tụ dàn diễn viên đông đảo như NSND Kim Xuân, NSND Trung Anh, Nhan Phúc Vinh, Lê Bống, Samuel An, Hương Giang...

Thành, người thân duy nhất còn lại của Thanh Mỹ, dù cố gắng chữa chạy hết sức nhưng cô bé vẫn không nhận ra anh và mất hoàn toàn ký ức về bản thân và gia đình. Theo lời gợi ý của bác sỹ, Kim (Hương Giang thủ vai) đề nghị sẽ tạo ra một gia đình giả, để cô bé được sống trong môi trường hạnh phúc và quen thuộc như trước kia, với hy vọng sẽ mau chóng khôi phục trí nhớ cho cô bé với ít tổn thương nhất.

Huân (Nhan Phúc Vinh đóng) - một gã phó Đạo diễn nhiều chiêu trò - được Kim thuê dựng lên một gia đình giả cho Thanh Mỹ với mức lương hậu hĩnh. Hắn nhanh chóng đi tìm 7 thành viên còn lại đóng vai người thân cô bé. Một gia đình kỳ lạ với đầy đủ các xuất thân, tính cách được hình thành. Từ những người không quen biết, họ phải học cách chung sống hoà hợp với nhau để mang lại bầu không khí hạnh phúc cho Thanh Mỹ.

Sau những bối rối và hiểu lầm ban đầu, họ xích lại gần nhau hơn, mỗi một thành viên đều có hành trình trưởng thành của riêng mình với sự giúp đỡ của những người còn lại. Những tưởng cuộc sống dễ dàng ấy sẽ cứ thế êm đềm trôi qua, cho tới khi những mảnh ghép ký ức vụn vỡ của Thanh Mỹ dần trở lại...

Phim dự kiến phát sóng tối thứ 2 và thứ 3 hàng tuần kể từ ngày 17/7.

Ảnh: NSX