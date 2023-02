Lật thuyền khiến 13 người gặp nạn: Chưa xác định được thẩm quyền điều tra

Chiều 6-2, đại diện Công an TP Biên Hoà xác nhận Công an TP Biên Hoà vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM đo đạc để xác định vị trí lật thuyền thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai hay TP HCM.

Lực lượng chức năng vẫn đang đo đạc, làm rõ vị trí xảy ra sự việc

Công an đã đưa nhân chứng, tài công ra hiện trường để chỉ rõ vị trí xảy ra tai nạn nhằm kết luận vị trí tai nạn, thống nhất thẩm quyền điều tra của công an Đồng Nai hay công an TP HCM.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, bước đầu điều tra, công an xác định, gần 9 giờ sáng 5-2, thuyền trưởng Nguyễn Trường Chinh (28 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, TP Biên Hoà) điều khiển thuyền chở theo 12 người trên sông Đồng Nai. Lúc này, thuyền đang chạy theo hướng chùa Phước Long (TP Thủ Đức, TP HCM) đến bến đò Xưa, phường Long Bình Tân, TP Biên Hoà để trả khách.

Khi thuyền vừa rời bến (cách chùa Phước Long khoảng 200m) thì xảy ra va chạm với sà lan hơn 2000 tấn từ hướng cù lao Ba Sang (phường Long Bình Tân, Đồng Nai) đến cảng Đồng Nai giao hàng, do Trần Thanh Tâm (49 tuổi, ngụ Cần Thơ) làm thuyền trưởng.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc thuyền lật úp khiến 13 người rơi xuống sông. Trong đó, có một nạn nhân Nguyễn Thị Hương (32 tuổi, mang bầu 3 tháng, ngụ phường An Bình, TP Biên Hoà) bị đuối nước không qua khỏi.

Sau sự việc trên, ông Nguyễn Phan Trong, Chánh thanh tra giao thông (Sở GTVT tỉnh) cho biết để đảm bảo an toàn các bến bãi nhất là bến hành khách, lãnh đạo Thanh tra giao thông sẽ tăng cường chỉ đạo Đội Thanh tra giao thông đường thủy phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các chủ bến. Việc này nhằm đảm bảo hành khách đi đò, phà phải mặc áo phao, có dụng cụ nổi cầm tay.

Để tăng cường đảm bảo an toàn các bến bãi, lực lượng chức năng sẽ tổng kiểm tra, nhắc nhở các bến khách ven sông, bến vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.