Lao vào "xử" người đàn ông hàng xóm vì hay... coi bói cho mẹ và vợ mình

Ngày 19-5, TAND TP HCM mở lại phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1985; quê TP HCM) về tội "Giết người".

Tại toà, bị cáo khai gia đình anh N.H.D (SN 1979) và gia đình bị cáo là hàng xóm tại huyện Bình Chánh.

Ngày 8-12-2021, mẹ của Sơn và em gái của Sơn đến nhà mẹ của anh D. chuẩn bị đám giỗ cho ba anh D. vào ngày hôm sau.

Bị cáo Sơn tại phiên xét xử

Đến 20 giờ cùng ngày, Sơn nhờ vợ gọi điện thoại kêu cho mẹ và em gái về. Khoảng 10 phút sau, Sơn đến trước cổng nhà mẹ anh D. lớn tiếng gọi mẹ và em gái.

Lúc này, mẹ anh D. thấy Sơn đã say xỉn, lớn tiếng chửi bới nên kêu mẹ và em gái Sơn về. Trên đường về, mẹ Sơn la mắng Sơn vì đã say còn đi lung tung, chửi bởi hàng xóm. Còn Sơn thì trách mẹ thường xuyên sang nhà anh D. coi bói nên Sơn mới kêu về.

Khi cả 3 đi ngang chòi bán nước của gia đình anh D. thì nhìn thấy anh D. đang nằm ngủ trên võng. Sơn liền lấy dao đã giấu trước đó chém nhiều nhát vào người anh D. gây thương tích.

Thấy vậy, mẹ Sơn cùng những người xung quanh can ngăn và đưa anh D. di cấp cứu. Sau đó, vợ của anh D. đến công an xã để trình báo sự việc.

Ngày 8-4-2022, Nguyễn Ngọc Sơn đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh bắt giữ, theo lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh.

Xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Sơn 14 năm tù.