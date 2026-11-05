Lắng nghe chia sẻ của người đứng sau loạt mâm cúng đầy tháng gây sốt: Hé lộ chi phí mâm cúng nhà Trang Pilla - chị dâu Bảo Thy

Đứng sau những mâm cúng đầy tháng cầu kỳ đang thu hút sự chú ý trên MXH là Thùy Dung - người dành nhiều tâm huyết, sự tỉ mỉ và sáng tạo để mang đến những dấu ấn đặc biệt trong các cột mốc đầu đời của mỗi em bé.

Mâm cúng đầy tháng Hoàng gia trị giá 28 triệu của con gái Trang Pilla - chị dâu của Bảo Thy, có gì đặc biệt?

Mới đây, loạt hình ảnh trong lễ đầy tháng của bé Bảo San - con gái Trang Pilla, chị dâu ca sĩ Bảo Thy, nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Bên cạnh không gian tổ chức ấm cúng, mâm cúng đầy tháng được trang trí theo phong cách hoàng gia với sắc hồng ngọt ngào, hoa tươi và những món đồ gốm sứ trắng ngọc trai tinh xảo khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa.

Không đơn thuần là một mâm lễ truyền thống, tổng thể được bài trí cầu kỳ, đồng bộ từ màu sắc đến chất liệu, mang vẻ đẹp sang trọng nhưng vẫn giữ được sự nhẹ nhàng, trong trẻo phù hợp với ngày đầy tháng của một bé gái.

Người trực tiếp lên ý tưởng và thực hiện mâm cúng đặc biệt này là Thùy Dung - founder của Mâm cúng MBO. Chia sẻ về mâm cúng đầy tháng cho bé Bảo San, Thùy Dung cho biết để có được thành phẩm như mong muốn, cô cùng ê-kíp đã trải qua quá trình chuẩn bị khá công phu.

"Đối với mình, mỗi mâm cúng đều là một tác phẩm được chăm chút bằng rất nhiều tâm huyết. Riêng phong cách hoàng gia đòi hỏi phải có sự kết hợp hài hòa giữa không gian nhà khách và màu sắc trang trí, làm sao để tôn lên vẻ quý tộc, sang trọng mà không bị quá nặng nề".

Theo Thùy Dung chia sẻ, ngay từ khi tiếp nhận yêu cầu, cô đã nghiên cứu và xây dựng nhiều phương án thiết kế khác nhau. Quá trình lên ý tưởng kéo dài khoảng 1 tháng, trong khi thời gian chuẩn bị thực tế sau khi chốt phương án vào khoảng 5 ngày.

Với mâm cúng của bé Bảo San, Thùy Dung lựa chọn tông hồng dịu ngọt làm chủ đạo, kết hợp gốm sứ trắng ngọc trai mang hơi hướng hoàng gia. Hoa tươi, lễ vật, chất liệu trang trí và cách sắp đặt đều được tính toán để tạo nên một tổng thể đồng nhất.

Điều khiến Dung tâm đắc nhất cũng chính là sự kết hợp giữa gốm sứ trắng ngọc trai và phong cách hoàng gia. "Một mâm cúng sang trọng không có nghĩa là phải đặt thật nhiều món đồ cầu kỳ lên bàn. Quan trọng là từng món phải có vị trí, màu sắc và vai trò riêng. Khó nhất là làm sao để tổng thể nổi bật nhưng không rối mắt, đồng thời vẫn giữ được sự trang nghiêm của nghi lễ truyền thống" - cô chia sẻ.

Đặc biệt, khi được hỏi về chi phí thực hiện, Dung tiết lộ mâm cúng đầy tháng của con gái Trang Pilla có giá 28 triệu đồng, bao gồm phần trang trí backdrop và hoàn thiện mâm lễ. Toàn bộ hoa tươi sử dụng trong thiết kế này đều là hoa nhập khẩu.

Dung cho biết các mâm cúng thuộc dòng Luxury Hoàng Gia thường có mức đầu tư từ 20 triệu đồng và có thể lên tới 40-50 triệu, tùy theo quy mô cũng như yêu cầu riêng của gia đình.

"Điều đắt giá nhất không hẳn là giá trị vật chất mà là công sức sáng tạo, tính thẩm mỹ và cảm xúc cả ê-kíp gửi gắm. Mình muốn khi gia đình nhìn lại hình ảnh ngày đặc biệt của con, họ sẽ thấy đó là một kỷ niệm thật đẹp".

Mới đây, Thùy Dung cùng ê-kíp tiếp tục gây ấn tượng khi thực hiện mâm cúng đầy tháng cho bé Rosie - con gái của cặp đôi diễn viên Thúy Diễm và Lương Thế Thành. Vẫn lựa chọn tông màu hồng - trắng nhẹ nhàng, tinh khôi, mâm cúng được chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết, từ cách lựa chọn hoa tươi, sắp đặt lễ vật cho đến những món đồ trang trí nhỏ xinh.

Không chỉ chú trọng yếu tố thẩm mỹ, Thùy Dung và ê-kíp còn đặc biệt quan tâm đến sự đầy đủ, trang nghiêm của các lễ vật truyền thống, để ngày đầy tháng của bé Rosie vừa mang nét đẹp hiện đại, vừa giữ trọn ý nghĩa thiêng liêng.

Từng thực hiện mâm cúng cho cặp song sinh trị giá 46 triệu, mẹ bé từ nước ngoài về Việt Nam cũng đặt mâm cúng đầy tháng cho con

Không chỉ có mâm cúng của gia đình Trang Pilla, thời gian gần đây, những mâm cúng đầy tháng, thôi nôi được thiết kế như các tác phẩm nghệ thuật cũng ngày càng xuất hiện nhiều trên mạng xã hội.

Theo Thùy Dung, nhu cầu của các gia đình hiện nay đã có sự thay đổi. Bên cạnh mong muốn thực hiện đầy đủ nghi thức truyền thống, nhiều bố mẹ còn coi đây là dịp lưu giữ kỷ niệm trong những cột mốc đầu đời của con.

Thùy Dung tiết lộ, vào những giai đoạn cao điểm, lịch đặt của MBO có thể kín trước nhiều ngày. Thậm chí, có gia đình phải liên hệ trước 1-2 tháng để giữ lịch.

"Mỗi ngày mình chỉ nhận đúng 3 tiệc, không nhận hơn, trừ trường hợp các khách hàng ở gần nhau. Bởi mình cần có thời gian để chăm chút và làm nổi bật những chi tiết nhỏ trên từng mâm cúng" - Dung cho biết.

Hiện tại, MBO cung cấp nhiều phân khúc dịch vụ, từ gói cơ bản khoảng 2-3 triệu, VIP từ 3-5 triệu, cao cấp từ 5-8 triệu, Luxury từ 8-15 triệu đồng, Luxury VIP từ 15-20 triệu và Luxury Hoàng Gia có thể lên đến 40-50 triệu đồng.

Ở những phân khúc cao cấp, mỗi mâm cúng được thiết kế theo mong muốn riêng của bố mẹ, từ màu sắc, nhân vật trang trí nếu có, đến hoa tươi và các vật phẩm gốm sứ đồng bộ theo concept. Ê-kíp cũng đảm nhận phần chuẩn bị lễ vật và trang trí tại nhà, gia đình chỉ cần chuẩn bị bàn, còn lại đội ngũ sẽ phụ trách các công đoạn cần thiết.

Đáng chú ý, mâm lễ có giá trị cao nhất mà Dung từng thực hiện là một thiết kế hoàng gia dành cho cặp song sinh bé trai, với tổng chi phí là 46 triệu. Dù có những đơn hàng trị giá hàng chục triệu, Dung cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là sản phẩm phù hợp với ngân sách, mong muốn của gia đình và đảm bảo được sự chỉn chu ở từng phân khúc.

Khi mâm cúng truyền thống được khoác lên diện mạo mới

Những mâm cúng ngày càng cầu kỳ, có giá trị lên tới hàng chục triệu cũng khiến không ít người đặt câu hỏi: Liệu các nghi lễ truyền thống có đang quá chú trọng vào hình thức?

Với Thùy Dung, yếu tố thẩm mỹ và giá trị truyền thống hoàn toàn có thể song hành. Theo cô, dù được sáng tạo với nhiều phong cách khác nhau, mỗi mâm cúng vẫn phải đảm bảo đầy đủ lễ vật, nghi thức và sự trang nghiêm vốn có.

"Mình không muốn biến mâm cúng truyền thống thành một sản phẩm chỉ để chụp ảnh đẹp. Mình muốn mỗi mâm cúng vừa giữ được ý nghĩa văn hóa, vừa mang dấu ấn riêng của gia đình và em bé", Dung chia sẻ.

Điều ý nghĩa nhất không nằm ở sự xa hoa hay chi phí đắt đỏ mà là những kỷ niệm được lưu giữ. Bởi lễ đầy tháng hay thôi nôi chỉ diễn ra một lần, và cô hy vọng khi các em bé lớn lên, nhìn lại những bức ảnh ấy sẽ cảm nhận được tình yêu thương, sự nâng niu mà bố mẹ dành cho mình.

Nguồn: NVCC