Thấy cây mọc ngay trên mộ tổ tiên, con cháu nên làm gì đầu tiên?

Không phải cây nào mọc trên mộ cũng nên nhổ bỏ ngay lập tức.

Trong những lần đi tảo mộ, thăm viếng phần mộ tổ tiên, không ít gia đình bắt gặp cỏ dại hoặc những cây nhỏ bất ngờ mọc lên trên mộ. Có cây mọc ở lớp đất phủ, có cây lại nhú lên từ khe đá, chân bia hoặc những đường nứt trên bề mặt. Với nhiều người, cảnh tượng này dễ gây băn khoăn vì không biết có nên nhổ bỏ ngay hay phải xử lý theo cách khác.

Theo quan niệm dân gian, mộ phần là nơi an nghỉ của người đã khuất, cần được con cháu chăm nom và giữ gìn trang nghiêm. Tuy nhiên, việc cây cối tự mọc trên mộ vốn là hiện tượng tự nhiên, thường liên quan đến hạt giống theo gió, chim chóc hoặc nước mưa phát tán đến những nơi có đủ độ ẩm để nảy mầm. Điều quan trọng không phải cây mọc lên mang điềm tốt hay xấu, mà là nhận biết loại cây và xử lý đúng cách để tránh ảnh hưởng đến kết cấu mộ phần.

Việc đầu tiên nên làm: Quan sát vị trí cây mọc, đừng vội dùng sức nhổ

Khi phát hiện cây mọc trên mộ tổ tiên, nhiều người có thói quen nhổ ngay để trả lại vẻ sạch sẽ cho phần mộ. Với những cây cỏ nhỏ, rễ nông, việc này thường không quá phức tạp. Nhưng nếu cây đã phát triển thành thân gỗ hoặc mọc sâu trong khe nứt, hành động kéo mạnh có thể gây ra những hư hại không mong muốn. Rễ cây có khả năng phát triển vào các khoảng trống, khe hở và những vị trí có đất, độ ẩm tích tụ. Khi rễ lớn dần, chúng có thể tạo áp lực lên những vật liệu hoặc mối nối vốn đã xuống cấp. Nếu cố nhổ cả bộ rễ, phần vữa, gạch hoặc đá xung quanh có nguy cơ bị bong bật theo.

Vì vậy, trước khi xử lý, con cháu nên quan sát ba điểm: Cây mọc trên đất hay trong khe đá, thân cây còn non hay đã hóa gỗ, khu vực xung quanh có dấu hiệu nứt vỡ hoặc bong tróc hay không. Từ đó mới lựa chọn phương án phù hợp.

1. Nếu chỉ là cỏ dại hoặc cây non mọc trên lớp đất phủ

Đây là trường hợp khá phổ biến ở những ngôi mộ có phần đất trống hoặc khu vực xung quanh chưa được lát kín. Sau những đợt mưa, cỏ dại có thể mọc lên nhanh chóng, đặc biệt tại nơi đất ẩm và có nhiều hạt giống tự nhiên. Với cỏ nhỏ, rễ nông, gia đình có thể nhổ bằng tay khi đất hơi ẩm để dễ lấy cả phần rễ. Nên thực hiện nhẹ nhàng, tránh xới sâu hoặc làm xáo trộn lớp đất phủ không cần thiết. Sau khi dọn cỏ, có thể thu gom lá khô, rác và làm sạch khu vực xung quanh để giữ cảnh quan gọn gàng. Tuy nhiên, nếu phần mộ là mộ đất truyền thống, có lớp cỏ phủ được gia đình chủ động duy trì để hạn chế xói mòn, không nhất thiết phải nhổ sạch toàn bộ. Điều cần loại bỏ là những cây mọc không đúng vị trí, có khả năng phát triển quá lớn hoặc gây khó khăn cho việc chăm sóc.

2. Nếu cây thân gỗ mọc ngay trên mộ, cần xử lý sớm

Khác với cỏ dại, những cây thân gỗ như si, đa hoặc các cây mọc tự nhiên từ hạt có thể phát triển bộ rễ lớn theo thời gian. Ban đầu, chúng chỉ là những cây con cao vài centimet, nhưng nếu để lâu, việc loại bỏ sẽ khó khăn hơn nhiều. Đặc biệt, cây mọc sát chân bia, mép mộ hoặc giữa các viên gạch có thể khiến rễ len vào những khe hở sẵn có. Khi cây lớn, bộ rễ và thân cây có nguy cơ làm rộng các vị trí nứt, khiến kết cấu xung quanh bị ảnh hưởng.

Nếu cây còn rất nhỏ, mọc trên đất và có thể lấy rễ ra dễ dàng, gia đình nên loại bỏ sớm. Ngược lại, với cây đã lớn hoặc rễ bám chặt vào công trình, không nên tự ý đào sâu, dùng xà beng hay kéo bật cả gốc.

Phương án phù hợp là nhờ người có kinh nghiệm chăm sóc, sửa chữa mộ phần đánh giá tình trạng thực tế. Trong một số trường hợp, cần cắt phần thân để kiểm soát sự phát triển trước, sau đó mới xử lý rễ và sửa chữa kết cấu. Việc chỉ cắt ngang thân cũng chưa chắc giải quyết triệt để vì một số loài có thể tiếp tục mọc chồi.

3. Nếu cây mọc từ khe đá, chân bia mộ, tuyệt đối không giật mạnh

Đây là tình huống cần thận trọng hơn cả. Những khe nối giữa các phiến đá, đường vữa hoặc vị trí tiếp giáp chân bia có thể tích tụ bụi đất và độ ẩm. Theo thời gian, hạt giống rơi vào đây có thể nảy mầm, tạo thành những cây nhỏ. Nếu thấy cây mọc từ khe đá, bạn nên kiểm tra xem phần đá có bị xô lệch, vữa có bong tróc hoặc xuất hiện đường nứt hay không. Với cây non chưa bám rễ sâu, có thể dùng dụng cụ nhỏ để loại bỏ nhẹ nhàng nếu không ảnh hưởng đến vật liệu xung quanh.

Riêng những cây có rễ đã ăn sâu, tốt nhất không cố kéo bật. Việc loại bỏ cần tính đến cả khả năng phục hồi đường vữa hoặc khe nối sau đó, bởi nếu chỉ lấy cây ra mà để lại khoảng hở, nước mưa vẫn có thể thấm vào và tạo điều kiện cho cây khác mọc lên. Gia đình cũng không nên tự ý đổ muối, axit, dầu hoặc hóa chất diệt cỏ vào các khe đá. Những chất này có thể làm hư hại vật liệu, ảnh hưởng đến đất và cây xanh xung quanh, đồng thời không bảo đảm loại bỏ được toàn bộ rễ cây.

Làm thế nào để hạn chế cây dại tiếp tục mọc trên mộ?

Sau khi xử lý, việc chăm sóc định kỳ sẽ giúp hạn chế tình trạng cây mọc trở lại. Tùy loại mộ và điều kiện khu vực, gia đình có thể thực hiện một số việc đơn giản:

- Kiểm tra mộ phần định kỳ: Đặc biệt sau mùa mưa, khi cỏ dại và cây non thường phát triển nhanh.

- Dọn lá khô, đất và rác tích tụ: Chú ý các góc chân bia, mép đá và những khe hở dễ giữ ẩm.

- Sửa chữa những đường vữa bị bong tróc: Nếu phát hiện khe nứt, nên xử lý bằng vật liệu phù hợp thay vì chỉ che phủ tạm thời.

- Không trồng cây thân gỗ quá sát mộ: Khi lựa chọn cây cảnh, cần tính đến kích thước trưởng thành và khả năng phát triển của bộ rễ.

- Ưu tiên cây thấp, dễ kiểm soát: Nếu muốn tạo cảnh quan xanh, nên chọn vị trí trồng phù hợp, không để rễ ảnh hưởng trực tiếp đến công trình mộ.

- Tuân thủ quy định của nghĩa trang: Với mộ nằm trong nghĩa trang có đơn vị quản lý, nên hỏi trước khi đào đất, sửa chữa hoặc sử dụng các biện pháp xử lý cây.

Trong phong tục thờ cúng của người Việt, việc chăm nom mộ phần thể hiện lòng tưởng nhớ và sự hiếu kính đối với tổ tiên. Một ngôi mộ sạch sẽ, được bảo dưỡng cẩn thận cũng giúp con cháu yên tâm hơn mỗi lần đến thăm viếng.

Bởi vậy, nếu một ngày phát hiện cây mọc ngay trên mộ tổ tiên, gia đình không cần quá lo lắng hay vội liên tưởng đến những điềm báo. Hãy bắt đầu bằng việc quan sát vị trí, nhận biết loại cây và lựa chọn cách xử lý phù hợp. Sự cẩn thận trong những việc nhỏ ấy mới là điều thiết thực để gìn giữ nơi an nghỉ của người đã khuất.