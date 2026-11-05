Bức ảnh gây nghẹt thở về tòa chung cư 3 vạn dân đông nhất thế giới

Tòa chung cư này có sức chứa khiến cả thế giới trầm trồ.

Nhắc đến những tòa nhà chung cư là nhắc đến biểu tượng của sự hiện đại, nơi hàng ngàn con người cùng sinh sống trong những căn hộ khép kín xếp chồng lên nhau giữa lòng đô thị. Đa phần chúng ta đã quá quen thuộc với những khu chung cư tấp nập vài trăm đến vài nghìn người. Tuy nhiên, bất kỳ ai cũng sẽ phải thật sự trầm trồ khi nhìn thấy bức ảnh chụp từ xa một tòa chung cư có sức chứa tưởng chừng không thể tin nổi: quy mô lên tới hơn 3 vạn người - tương đương dân số của cả một thành phố thu nhỏ. Tòa nhà kinh điển ấy chính là Regent International, một "thành phố thẳng đứng" tọa lạc tại khu Qianjiang Century City, thuộc thành phố Hàng Châu, Trung Quốc.

Nhìn từ bên ngoài, Regent International sừng sững tựa như một dải lụa khổng lồ bằng kính và bê tông uốn lượn theo hình chữ S mềm mại. Với chiều cao khoảng 205m cùng 39 tầng uốn cong quyến rũ, công trình ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn bởi dáng vẻ nguy nga giữa khu đô thị Qianjiang Century City. Từng được thiết kế ban đầu để trở thành một khách sạn 6 sao xa hoa, dự án sau đó đã trải qua một cú tái định hình táo bạo: chuyển đổi công năng thành khu căn hộ dịch vụ cao cấp, với hơn 12.000 phòng. Chính quyết định này đã đặt nền móng cho sự ra đời của một công trình cư trú độc nhất vô nhị. Với sức chứa lên tới 30.000 người và lượng cư dân sinh sống ổn định luôn dao động từ hơn 20.000 người tùy thời điểm, quy mô của Regent International đã vượt xa tiêu chuẩn của một dự án nhà ở thông thường.

Không phải ngẫu nhiên mà Regent International lại nổi tiếng toàn cầu và được ví như một "thành phố thẳng đứng" đích thực. Điểm làm nên sức hút đặc biệt của tòa nhà không chỉ nằm ở quy mô dân số khổng lồ với hàng vạn con người cùng chung sống, mà còn ở sự tiện lợi đến ngỡ ngàng trong sinh hoạt thường nhật. Tọa lạc tại vị trí đắc địa, cư dân chỉ mất vài phút đi bộ là đã có thể tiếp cận ngay ga tàu điện ngầm để di chuyển tới mọi nơi trong thành phố. Bước vào bên trong, không gian sống tại đây được quy hoạch linh hoạt với các căn hộ có diện tích đa dạng, từ những căn phòng nhỏ gọn khoảng 15m² cho tới các căn hộ rộng rãi hơn 110m², đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm cư dân khác nhau. Điểm kỳ diệu nhất chính là mô hình tiện ích tự cung tự cấp vô cùng hoàn chỉnh: từ mua sắm, ăn uống, giải trí cho đến chăm sóc sức khỏe đều tích hợp sẵn ngay dưới chân hoặc cùng tầng.

Dù nhìn từ góc độ nào, Regent International vẫn khiến người ta phải choáng ngợp bởi vẻ đẹp xịn mịn, xa hoa cùng không gian bề thế ẩn chứa bên trong khuôn viên rộng lớn của tòa nhà. Chính thức khánh thành từ năm 2013, trải qua hơn một thập kỷ tồn tại và phát triển, công trình không chỉ giải quyết bài toán không gian cư trú cho hàng vạn con người mà đã trở thành một biểu tượng kiến trúc độc đáo, mang dấu ấn đặc trưng của thành phố Hàng Châu. Regent International chính là minh chứng sống động nhất cho khả năng sáng tạo không giới hạn của con người trong việc kiến tạo nên những "thành phố thẳng đứng" - nơi nhịp sống hiện đại, đông đúc và tiện nghi hòa quyện làm một dưới một mái nhà khổng lồ.