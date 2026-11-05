Nhà nào đang trồng rau muống nên biết 4 điều này, cây mới bật chồi khỏe, lá non ra đều, thu hoạch được lâu

Trồng rau muống không khó.

Rau muống là loại rau quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình. Không cần diện tích lớn, chỉ với vài thùng xốp hoặc chậu trồng đặt ở ban công, sân thượng, mọi người đã có thể tự trồng rau để phục vụ bữa ăn hằng ngày. Loại rau này sinh trưởng khá nhanh, dễ thích nghi với điều kiện nóng ẩm và có thể thu hoạch sau một thời gian ngắn. Tuy nhiên, không ít người gặp tình trạng rau muống chỉ xanh tốt ở lứa đầu, sau khi cắt thì chậm ra chồi, thân nhỏ, lá thưa, thậm chí vàng úa. Nguyên nhân thường không nằm ở giống rau mà liên quan đến cách thu hoạch và chăm sóc sau đó. Muốn rau muống bật chồi khỏe, liên tục cho ngọn non và duy trì được nhiều lứa thu hoạch, có 4 điều quan trọng mà người trồng nên biết.

1. Thu hoạch đúng cách, đừng cắt sát gốc

Đây là điều đầu tiên cần chú ý nếu muốn trồng rau muống để thu hoạch nhiều lần. Rau muống có khả năng mọc chồi mới từ các đốt thân còn lại sau khi cắt. Vì vậy, cách thu hoạch sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tái sinh của cây. Khi rau đã đủ lớn, thay vì nhổ cả cây hoặc cắt sát mặt đất, bạn nên dùng kéo sạch cắt phần ngọn non, giữ lại một đoạn thân gốc có các đốt và mắt lá khỏe mạnh. Với rau muống trồng trong thùng xốp, có thể tham khảo cách chừa khoảng 5 đến 10cm thân phía trên mặt đất, tùy giống và tình trạng cây. Quan trọng nhất là không cắt mất toàn bộ những vị trí có thể phát triển chồi mới.

Sau khi thu hoạch, các chồi bên sẽ có điều kiện phát triển thành những ngọn rau mới. Nếu được cung cấp đủ nước, ánh sáng và dinh dưỡng, cây có thể tiếp tục cho thu hoạch ở những lứa sau.

Ngoài ra, nên chọn ngọn còn non, thân giòn, lá xanh để thu hoạch. Không cần đợi rau quá già vì lúc này thân thường nhiều xơ, ăn kém ngon. Những cành già yếu, bị sâu bệnh cũng nên được loại bỏ để tránh ảnh hưởng đến phần rau khỏe mạnh.

2. Giữ đất đủ ẩm, nhất là sau mỗi lần cắt rau

Rau muống là loại cây ưa nước, có nhu cầu độ ẩm tương đối cao. Nếu đất thường xuyên khô, cây dễ chậm phát triển, ngọn mới mọc yếu và lá nhỏ. Đặc biệt, sau mỗi lần thu hoạch, cây cần nước để duy trì hoạt động của bộ rễ và phát triển chồi mới.

Với rau muống trồng trong thùng xốp hoặc chậu đất, bạn nên kiểm tra độ ẩm hằng ngày. Khi thấy lớp đất mặt bắt đầu se khô, hãy tưới đủ để đất ẩm đều. Vào những ngày nắng nóng, có thể cần tưới thường xuyên hơn, trong khi những ngày mưa hoặc trời mát phải điều chỉnh lượng nước cho phù hợp.

Một điểm cần lưu ý là rau muống chịu ẩm tốt không có nghĩa mọi cách trồng đều cần ngâm nước liên tục. Với rau muống trồng đất trong chậu, thùng nên có lỗ thoát nước phù hợp để tránh tình trạng nước tù đọng, đất bí và phát sinh bệnh.

Bạn cũng nên ưu tiên tưới vào sáng sớm hoặc chiều mát, hạn chế để đất khô kéo dài rồi mới tưới thật nhiều nước một lúc. Duy trì độ ẩm tương đối ổn định sẽ giúp cây phục hồi và phát triển đồng đều hơn.

3. Bổ sung dinh dưỡng sau thu hoạch, nhưng đừng lạm dụng phân đạm

Nhiều người nghĩ rau muống là loại rau dễ sống nên chỉ cần tưới nước là đủ. Thực tế, nếu trồng trong thùng xốp với lượng đất hạn chế và liên tục cắt ngọn, nguồn dinh dưỡng trong đất sẽ dần suy giảm. Đây là một trong những nguyên nhân khiến rau ở các lứa sau mọc chậm, thân nhỏ và lá không còn xanh tốt như ban đầu. Để khắc phục, người trồng nên bổ sung dinh dưỡng phù hợp sau những đợt thu hoạch. Có thể sử dụng phân hữu cơ đã ủ hoai, phân trùn quế hoặc loại phân được hướng dẫn dùng cho rau ăn lá. Khi bón, nên rải quanh gốc, tránh phủ kín các chồi non và tưới nước theo hướng dẫn.

Tuy nhiên, không nên nghĩ bón thật nhiều phân thì rau sẽ lớn nhanh hơn. Đặc biệt, việc lạm dụng phân chứa nhiều đạm có thể làm cây phát triển mất cân đối và tăng nguy cơ tích lũy nitrat trong rau. Với rau trồng để gia đình ăn hằng ngày, tốt nhất nên sử dụng phân bón có nguồn gốc rõ ràng, đúng liều lượng và tuân thủ thời gian cách ly trước thu hoạch nếu sản phẩm có yêu cầu. Tuyệt đối không dùng phân chuồng tươi hoặc nước thải chưa xử lý để tưới rau.

4. Đặt rau ở nơi đủ nắng, tránh trồng quá dày

Một sai lầm khá phổ biến khi trồng rau muống tại nhà là đặt thùng rau ở nơi thiếu ánh sáng. Nhiều người tận dụng góc ban công khuất nắng hoặc khoảng trống dưới mái che, thấy rau vẫn mọc thì cho rằng vị trí đó phù hợp. Thực tế, rau muống là cây ưa sáng. Khi thiếu nắng kéo dài, cây thường có xu hướng vươn thân để tìm ánh sáng, thân yếu, lá thưa và tốc độ phát triển có thể giảm. Để rau khỏe, nên ưu tiên vị trí có nhiều ánh sáng tự nhiên, tốt nhất là nơi nhận được khoảng 6 giờ nắng trực tiếp mỗi ngày nếu điều kiện cho phép.

Bên cạnh ánh sáng, mật độ trồng cũng rất quan trọng. Nếu gieo hạt quá dày, các cây sẽ cạnh tranh nước, dinh dưỡng và ánh sáng. Khi đó, dù cả thùng rau nhìn có vẻ xanh tốt, từng cây lại dễ có thân nhỏ, ngọn yếu.

Vì vậy, sau khi rau mọc ổn định, bạn nên tỉa bớt những cây quá sát nhau, loại bỏ cây còi cọc để tạo khoảng trống cho những cây còn lại phát triển. Đồng thời, thường xuyên quan sát mặt dưới lá và các ngọn non để phát hiện sâu ăn lá, rệp hoặc dấu hiệu bệnh, xử lý sớm trước khi chúng lan rộng.

Muốn thu hoạch rau muống được lâu, đừng bỏ qua việc làm mới luống rau

Dù chăm sóc đúng cách, một luống rau muống cũng không thể cho ngọn non chất lượng tốt mãi mãi. Sau nhiều lần cắt, cây có thể già đi, thân trở nên cứng, khả năng ra chồi giảm hoặc sâu bệnh tích tụ trong luống. Nếu nhận thấy rau liên tục mọc yếu dù đã được chăm sóc đầy đủ, bạn nên cân nhắc thay cây mới, làm sạch thùng trồng và bổ sung giá thể phù hợp. Không nhất thiết phải cố giữ những gốc rau đã quá già.

Một mẹo hữu ích khác là chia rau thành hai hoặc ba thùng, gieo trồng cách nhau một khoảng thời gian. Khi thùng thứ nhất đang được thu hoạch, thùng còn lại có thời gian phát triển. Cách làm này giúp gia đình có nguồn rau nối tiếp, thay vì phải chờ toàn bộ rau mọc lại sau mỗi lần cắt.

Nhìn chung, rau muống không phải loại rau khó chăm, nhưng muốn thu hoạch được nhiều lứa thì cần chú ý ngay từ cách cắt ngọn, tưới nước, bón phân đến vị trí đặt chậu. Chỉ cần duy trì những thói quen này, gia đình có thể tận dụng tốt hơn diện tích trồng nhỏ, đồng thời có thêm nguồn rau xanh cho bữa cơm hằng ngày.