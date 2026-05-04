Làn sóng kêu gọi tẩy chay Met Gala

Ồn ào trước giờ G

Theo Marie Claire , nhiều lời kêu gọi các nghệ sĩ tẩy chay Met Gala, liên quan đến việc tỷ phú Amazon Jeff Bezos và vợ là Lauren Sánchez tham gia sự kiện với vai trò nhà tài trợ chính và đồng chủ tịch danh dự. Cặp sao này từng tổ chức đám cưới xa hoa, quy tụ dàn sao tại Venice vào năm 2025.

Việc Jeff Bezos tài trợ sự kiện đã vấp phải nhiều chỉ trích. Một số ý kiến cho rằng ông đang “mua ảnh hưởng” tại một trong những sự kiện thời trang danh giá nhất thế giới.

Bezos và Sánchez được xướng tên là nhà tài trợ chính và đồng chủ tịch danh dự của sự kiện Met Gala vào tháng 11/2025. Ảnh: AFP/Getty.

Tại nhiều khu vực gần Metropolitan Museum of Art (New York), các poster phản đối đã xuất hiện với nội dung: “Bezos Met Gala: Được tài trợ bởi công ty đứng sau ICE”, “Tẩy chay Met Gala của Bezos”.

Chiến dịch này do nhóm hoạt động chính trị Anh Everyone Hates Elon tổ chức. Đây là nhóm có lập trường phản đối giới siêu giàu, lấy cảm hứng từ tỷ phú Elon Musk.

Một chiến dịch phát tờ rơi ở thành phố New York đã được tổ chức bởi nhóm hoạt động chính trị người Anh Everyone Hates Elon để phản đối việc Bezos tài trợ. Ảnh: Reuters.

Trước làn sóng tranh cãi, Anna Wintour đã lên tiếng trấn an trên CNN, cho rằng Lauren Sánchez sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho bảo tàng và sự kiện. Bà bày tỏ sự biết ơn đối với sự hào phóng của bà.

Đáng chú ý, việc Bezos và Sánchez trở thành nhà tài trợ chính đánh dấu lần hiếm hoi Met Gala không do một nhà mốt truyền thống dẫn dắt.

“Nữ hoàng thảm đỏ” vắng bóng

Trong khi đó, Daily Mail đưa tin Meryl Streep đã từ chối lời mời làm đồng chủ tịch Met Gala. Nguyên nhân liên quan đến sự góp mặt của Bezos và Sánchez.

Minh tinh vừa tham gia phần phim mới The Devil Wears Prada 2 , tiếp tục hóa thân thành nhân vật Miranda Priestly - hình tượng được lấy cảm hứng từ “bà trùm Met Gala” Anna Wintour. Bà cũng xuất hiện trên bìa Vogue số tháng 5/2026.

Đại diện của Streep chia sẻ với The Independent: “Bà đã nhiều lần được mời tới Met Gala nhưng chưa từng tham dự, dù rất trân trọng Vogue và Anna Wintour, song sự kiện này chưa bao giờ thực sự phù hợp với bà”.

Hai con gái của Streep là Grace và Mamie Gummer vẫn sẽ tham dự, cùng các bạn diễn trong The Devil Wears Prada 2 như Emily Blunt và Stanley Tucci.

Zendaya được cho là nằm trong số những tên tuổi lớn sẽ không tham dự Met Gala 2026. Elle cho hay, nữ diễn viên sẽ không góp mặt tại buổi tiệc ở New York để nghỉ ngơi sau thời gian làm việc dày đặc. Cô vừa hoàn thành hai chiến dịch quảng bá gần như cùng lúc cho bộ phim The Drama và mùa ba của sê-ri Euphoria.

Zendaya vốn là một trong những gương mặt nổi bật nhất tại Met Gala, với 7 lần tham dự kể từ năm 2015, từng giữ vai trò đồng chủ tịch năm 2024 và gây bão năm ngoái với bộ suit trắng của Louis Vuitton.

Met Gala 2026 mang chủ đề “Costume Art” (Nghệ thuật trang phục), khám phá thời trang như một tác phẩm điêu khắc, hội họa. Dress code được thiết kế nhằm khuyến khích khách mời coi cơ thể như tấm vải toan sáng tạo.

Giám tuyển Andrew Bolton cho biết: “Điều kết nối mọi bộ phận giám tuyển và mọi phòng trưng bày chính là thời trang, hay chính là cơ thể được khoác lên trang phục”.

Dàn host quyền lực là các đồng chủ tịch năm nay gồm: Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams. Ban Host Committee do Anthony Vaccarello và Zoë Kravitz đồng chủ trì, với sự góp mặt của nhiều tên tuổi như Sabrina Carpenter, Doja Cat, Misty Copeland, Lena Dunham, Sam Smith, Teyana Taylor...