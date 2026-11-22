Ninh Dương Lan Ngọc không giấu được sự xúc động trước hàng trăm khán giả tại fanmeeting cá nhân.

Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc tổ chức fanmeeting cá nhân, có dịp gặp gỡ và giao lưu trực tiếp với đông đảo người hâm mộ. Sự kiện diễn ra trong thời điểm nữ diễn viên đang nhận được nhiều sự chú ý khi vừa trở lại màn ảnh rộng với Chị Chị Em Em 3, đồng thời tiếp tục phủ sóng qua chương trình Running Man Vietnam. Fanmeeting có nhiều hoạt động tương tác, trò chơi và những màn giao lưu vui vẻ giữa Lan Ngọc với người hâm mộ. Tuy nhiên, khoảnh khắc đáng nhớ nhất lại đến từ một cuộc trò chuyện xoay quanh diễn xuất.

Lan Ngọc chia sẻ về diễn xuất tại fanmeeting

Trước tình cảm của những người đã đồng hành cùng mình suốt nhiều năm, Lan Ngọc không kìm được nước mắt khi nói về hành trình 16 năm làm nghề. Nữ diễn viên chia sẻ: "Hôm nay có tất cả mọi người. 16 năm trôi qua rồi, hiện tại thì mình đã 36 tuổi nhưng đúng là mình vẫn còn đang ôm đồm ở ngoài kia. May mắn là tới giờ 16 năm, Ngọc đã có được chỗ dựa vững chắc hơn, đó là ekip của mình, những người đồng hành cùng mình, từng người đến với mình như một cái duyên".

Đặc biệt, Lan Ngọc nhắc đến khoảng thời gian cô vắng bóng trên màn ảnh rộng. Những bức thư, lời nhắn của người hâm mộ trong quãng thời gian ấy vẫn được nữ diễn viên giữ gìn và đọc đi đọc lại. Cô thừa nhận bản thân từng rất nôn nóng, luôn mong muốn có một dự án phù hợp để được trở lại với công việc diễn xuất. "Những người ở đây cũng vậy, từng bức thư của mọi người trong khoảng thời gian Ngọc không đóng phim, cứ đọc hoài. Tôi rất nôn nóng mình phải có một dự án nào đó và rồi cái duyên cũng tới".

Lan Ngọc nức nở, không cầm được nước mắt khi nhắc đến câu chuyện diễn xuất

Lời tâm sự này cũng phần nào cho thấy những trăn trở của Lan Ngọc trước khi trở lại với điện ảnh. Bởi trong nhiều năm qua, bên cạnh danh xưng diễn viên, hình ảnh của cô còn gắn liền với các chương trình giải trí, đặc biệt là Running Man Vietnam. Sự hoạt ngôn, duyên dáng cùng khả năng tạo tiếng cười giúp Lan Ngọc duy trì độ nhận diện mạnh mẽ trên truyền hình và mạng xã hội. Tuy nhiên, việc một diễn viên hoạt động gameshow sôi nổi trong khi không có nhiều dự án điện ảnh mới cũng từng khiến cô đối diện với những ý kiến bàn luận về định hướng nghề nghiệp.

Chính vì vậy, sự trở lại với Chị Chị Em Em 3 sau khoảng 4 năm không có vai diễn điện ảnh mới trở thành một dấu mốc đáng chú ý. Đáng nói, đây không phải màn tái xuất hoàn toàn thuận lợi khi lựa chọn kịch bản của Lan Ngọc cũng tạo ra không ít tranh luận. Một bộ phận khán giả đặt câu hỏi về quyết định tham gia dự án này, nhất là khi cô từng được xem là một trong những gương mặt nữ diễn viên nổi bật của điện ảnh Việt. Không ít ý kiến kỳ vọng một màn trở lại có sức nặng hơn dành cho nữ diễn viên sau thời gian dài vắng bóng.

Lan Ngọc diễn rất tốt nhưng vẫn gây tranh cãi khi trở lại với Chị Chị Em Em 3

Lan Ngọc dường như cũng ý thức được những luồng ý kiến trái chiều xoay quanh lựa chọn của mình. Tại fanmeeting, cô không né tránh chuyện khen chê mà nhìn nhận đây là một phần của hành trình làm nghề. "Tôi tin chắc có nhiều ý kiến khen chê nhưng đó là một trong những sự lựa chọn, một cái duyên. Tôi biết mình không thể chứng minh được mình phải thế này, thế kia mà tôi muốn tôi làm để lấy thêm kinh nghiệm và cơ hội".

Đây có lẽ cũng là điều đáng chú ý nhất trong những chia sẻ của Lan Ngọc. Thay vì cố gắng thuyết phục tất cả mọi người rằng lựa chọn của mình là đúng đắn, nữ diễn viên muốn tiếp tục trải nghiệm, tích lũy kinh nghiệm và nắm bắt những cơ hội đến với bản thân. Với một người đã có 16 năm hoạt động trong showbiz, việc chấp nhận bước vào một dự án có thể gây tranh luận cũng đồng nghĩa với chuyện cô phải đối diện với những đánh giá khác nhau từ công chúng.

Trong sự nghiệp, Ninh Dương Lan Ngọc từng ghi dấu qua nhiều vai diễn trên màn ảnh rộng, từ Cánh Đồng Bất Tận, Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể đến Cô Ba Sài Gòn, Gái Già Lắm Chiêu,... Vai Nương trong Cánh Đồng Bất Tận từng giúp cô giành giải Cánh Diều Vàng ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc, mở ra hành trình đáng nhớ với điện ảnh Việt. Qua nhiều năm, Lan Ngọc cũng xây dựng được vị trí riêng nhờ khả năng biến hóa giữa những vai diễn có màu sắc khác nhau.

Dẫu vậy, không phải lúc nào hành trình ấy cũng chỉ có những bước tiến thuận lợi. Có thời điểm nữ diễn viên dành nhiều thời gian cho các chương trình truyền hình, hoạt động giải trí và những dự án ngoài điện ảnh. Sự trở lại lần này vì thế không đơn thuần là chuyện có thêm một bộ phim mới, mà còn là dịp để Lan Ngọc tiếp tục kết nối với danh xưng đã làm nên tên tuổi của mình.

Khép lại những lời tâm sự, nữ diễn viên nghẹn ngào nói: "Vì diễn xuất là cả cuộc đời của Ngọc. Cảm ơn mọi người ở đây đã chứng kiến Ninh Dương Lan Ngọc với danh xưng là diễn viên. Cảm ơn tất cả mọi người".

Lan Ngọc cúi đầu cảm ơn khán giả

Sau 16 năm, Lan Ngọc đã có thêm nhiều danh xưng, từ ngọc nữ màn ảnh đến gương mặt giải trí được đông đảo khán giả yêu mến. Cô cũng có một cộng đồng người hâm mộ sẵn sàng đồng hành qua nhiều giai đoạn thăng trầm. Có thể lựa chọn của Lan Ngọc vẫn sẽ tiếp tục nhận về những ý kiến khác nhau, nhưng ít nhất, cô vẫn muốn được làm nghề, được đứng trước máy quay và được khán giả nhớ đến với tư cách một diễn viên.