Cả nhan sắc lẫn thực lực của cô bé này đều khiến khán giả ngưỡng mộ.

Nguyễn Hà Anh là một trong những gương mặt sao nhí nổi bật của màn ảnh nhỏ phía Bắc, được khán giả nhớ đến qua loạt phim truyền hình VFC. Sinh năm 2010 tại Hà Nội và bén duyên với nghệ thuật từ năm 5 tuổi, cô bé sớm bộc lộ năng khiếu toàn diện từ diễn xuất, ca hát, vũ đạo cho đến trình diễn thời trang, đồng thời giữ vững thành tích học tập đáng nể.

Ảnh: FBNV

Sức hút của nữ diễn viên nhí được khẳng định với khoảnh khắc xuất hiện chớp nhoáng trong bản tin khai giảng năm học mới 2022–2023 trên sóng VTV. Bấy giờ, Hà Anh mới 12 tuổi, là học sinh lớp 7A11, trường THCS Cầu Giấy, diện đồng phục giản dị nhưng vẫn thu hút ánh nhìn nhờ gương mặt rạng rỡ, đáng yêu cùng phong thái trả lời phỏng vấn lưu loát. Hình ảnh của Hà Anh lúc đó đã "gây bão" mạng xã hội.

Ảnh: VTV

Trước khi "chiếm sóng" bản tin thời sự bằng vẻ ngoài xinh xắn, Nguyễn Hà Anh đã sở hữu một "gia tài" phim giờ vàng dày dặn. Hà Anh bắt đầu đóng phim từ năm 5 tuổi, lần đầu xuất hiện trong Giọt Nước Mắt Muộn Màng phát sóng năm 2016. Sau đó, nữ diễn viên nhí tiếp tục góp mặt trong Cả một đời ân oán, Những Cô Gái Trong Thành Phố, Về Nhà Đi Con, Tình Yêu Và Tham Vọng và Hương Vị Tình Thân.

Trong Những Cô Gái Trong Thành Phố, Hà Anh đảm nhận vai Trâm Anh - cô tiểu thư có tính cách đanh đá, láo xược, diễn chân thật đến mức làm khán giả tranh cãi dữ dội. Đến Về Nhà Đi Con, Hà Anh vào vai Thư lúc nhỏ, góp phần tái hiện những ký ức tuổi thơ của nhân vật do Bảo Thanh đảm nhận. Mỗi vai diễn đều có màu sắc riêng, giúp cô bé sớm làm quen với nhiều dạng nhân vật và cách thể hiện tâm lý khác nhau.

Những Cô Gái Trong Thành Phố (Ảnh: VTV)

Đặc biệt, trong Hương Vị Tình Thân, Hà Anh đảm nhận vai Phương Nam lúc nhỏ - nhân vật có tuổi thơ nhiều tổn thương, thiếu thốn tình cảm gia đình. Nam được ông Tuấn (Đỗ Duy Nam) nhận nuôi và hết lòng yêu thương, nhưng lại phải chịu sự hắt hủi, lạnh nhạt từ mẹ nuôi. Những phân cảnh cô bé bị bỏ rơi ngoài chợ, hoảng loạn khi nhận ra người mình tin tưởng không thực sự yêu thương mình đã lấy đi nước mắt của nhiều khán giả.

Hương Vị Tình Thân (Ảnh: VTV)

Không chỉ phát triển ở mảng điện ảnh và truyền hình, Nguyễn Hà Anh còn cho thấy tố chất nổi trội khi thử sức ở lĩnh vực âm nhạc và vũ đạo. Cô bé từng lọt Top 10 Nhí tài năng 2016 và giành ngôi vị Á quân Giọng hát Việt nhí New Generation 2021. Song song đó, Hà Anh cũng thường xuyên biểu diễn múa, nhảy trong các chương trình truyền hình lớn và sải bước tự tin trên các sàn diễn thời trang chuyên nghiệp.

Ảnh: FBNV

Đáng nói, dù lịch trình quay phim và tập luyện nghệ thuật bận rộn, Hà Anh vẫn duy trì thành tích học tập ấn tượng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Năm 2021, cô bé thi đỗ vào lớp 6 trường THCS Cầu Giấy - một trong những trường công lập chất lượng cao có tỷ lệ chọi gắt gao bậc nhất Hà Nội với tổng điểm 59,9, vượt gần 4 điểm so với điểm chuẩn (trong đó môn tiếng Anh đạt 9,7 điểm). Trước đó, nữ sinh 10X còn liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi, giành Huy chương Bạc kỳ thi Toán học quốc tế TIMO vòng chung kết quốc gia 2020 và giải Nhì cuộc thi Tiếng Anh IOE cấp quận.

Đi cùng với tài năng và học lực ấn tượng là nhan sắc ngày một thăng hạng, được đánh giá sẽ là mỹ nhân tương lai của Vbiz.

Ảnh: FBNV

Có thể nói, Hà Anh hội tụ đủ lợi thế về ngoại hình sáng, nền tảng diễn xuất vững vàng, khả năng ca hát - vũ đạo bài bản cùng ý thức trau dồi tri thức nghiêm túc. Bởi vậy, khán giả không khỏi kỳ vọng Nguyễn Hà Anh sẽ tiếp tục tỏa sáng và trở thành một trong những "gương mặt vàng" thế hệ mới của làng giải trí Việt trong những năm tới.

Ảnh: FBNV



