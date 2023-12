Lần đầu tiên rạp IMAX trình chiếu các tác phẩm từ Dự án phim ngắn CJ

Lễ Bế mạc và công chiếu Dự án phim ngắn CJ mùa 4 vinh dự đón tiếp lãnh đạo Cục Điện ảnh - Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, đại diện Tập đoàn CJ Việt Nam, CJ Cultural Foundation, CJ CGV Việt Nam, cùng các đạo diễn, nhà sản xuất, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực điện ảnh tại Việt Nam và Hàn Quốc.

Tiếp nối thành công của ba mùa trước, Dự án phim ngắn CJ mùa 4 với chủ đề ''The Bridge to Glory - Kết nối đam mê, vươn tầm quốc tế'' đã được tổ chức với quy mô lớn hơn, không chỉ tài trợ 1,5 tỷ đồng kinh phí làm phim cho 5 dự án được chọn, mà còn mở rộng sự hỗ trợ về mặt thiết bị và hậu kỳ với sự đồng hành của HK Film và DZS Media, bên cạnh tổ chức khóa học với KAFA - Học viện Điện ảnh Hàn Quốc - dành cho các nhà làm phim trong Top 5 trước khi bước vào giai đoạn sản xuất phim.

Khóa đào tạo này chính là dấu ấn của chương trình năm nay, thể hiện nỗ lực của CGV Việt Nam và CJ Cultural Foundation trong việc đầu tư vào nguồn nhân lực trẻ của ngành công nghiệp sáng tạo - nghệ thuật, và cho thấy tinh thần hợp tác cùng phát triển giữa điện ảnh Việt Nam và Hàn Quốc.

Các nhà làm phim Hàn Quốc có phim trình chiếu tại sự kiện Bế mạc Dự án phim ngắn CJ

Đồng thời, các thí sinh còn được tư vấn chuyên môn bởi Hội đồng thẩm định là những đạo diễn và nhà sản xuất uy tín như: Đạo diễn Phan Đăng Di, Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, Đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh và Đạo diễn Trần Thanh Huy. Bên cạnh đó, chương trình còn hỗ trợ toàn bộ chi phí nhằm đưa các tác phẩm hoàn chỉnh tham dự các liên hoan phim quốc tế uy tín.

Những cái tên thuộc 5 dự án xuất sắc nhất của chương trình năm nay bao gồm: "Vùng Trũng" của Anh La, "Anh Em Kiếp Này" của Vũ Hoàng Hiệp và Tuấn Lê, "Tàn Ngày Rực Rỡ" của Lý Minh Bá, "Rừng Dịu Dàng" của Đoàn Sĩ Nguyên, và "Thằng Bé Bán Kem" của Huỳnh Công Nhớ. Đây là các dự án đã vượt qua hơn 400 hồ sơ đăng ký gửi về từ hơn 10 tỉnh thành khắp cả nước. Cũng tại sự kiện Bế mạc, các tác phẩm hoàn thành lần đầu tiên được trình chiếu đến khán giả tại rạp IMAX của CGV SC ViVo City.

Tại sự kiện bế mạc, lần đầu tiên tác phẩm hoàn thành trong khuôn khổ Dự án phim ngắn CJ được trình chiếu tại rạp IMAX

Phát biểu tại Lễ Bế mạc, bà Lý Phương Dung - Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh chia sẻ: "Chứng kiến nhiều tác phẩm ra đời trong Dự án phim ngắn CJ được lựa chọn trình chiếu và đoạt giải tại các liên hoan phim hàng đầu, trở thành bệ phóng cho sự nghiệp của nhiều đạo diễn trẻ tài năng như Phạm Thiên Ân, Phạm Ngọc Lân, Lê Lâm Viên, Dương Diệu Linh… tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, Dự án phim ngắn CJ mùa thứ 4 sẽ tiếp tục đạt được mục tiêu mang phim Việt đến các đấu trường điện ảnh quốc tế, cũng như chắp cánh cho các bạn trẻ trên con đường làm phim phía trước''.

Bà Lý Phương Dung - Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh - phát biểu tại sự kiện

Sự kiện Bế mạc cũng đã vinh dự đón tiếp một khách mời đặc biệt, vị đạo diễn huyền thoại của điện ảnh Hàn Quốc, ông Kang Je-gyu. Ông là đạo diễn của bộ phim đạt đến 10 triệu lượt vé bán ra tại xứ sở Kim Chi mang tên "Taegukgi" (Cờ Thái Cực), hay mới đây là tác phẩm "Road to Boston" (Bước Chân Thép). Đến Việt Nam để tham dự sự kiện Bế mạc, đạo diễn Kang Je-gyu đã có dịp gặp gỡ Top 5, qua đó truyền cảm hứng đến các đạo diễn trẻ.

Đại diện CJ Cultural Foundation tham dự Lễ Bế mạc và công chiếu phim của Dự án phim ngắn CJ mùa 4, bà Chung Mi Young, Quản lý cấp cao các Chương trình Cống hiến xã hội Tập đoàn CJ, cho biết: "Được tổ chức bền bỉ từ năm 2018 đến nay, Dự án phim ngắn CJ đã thành công trong việc tìm kiếm và bồi dưỡng nhiều nhà làm phim tài năng tại Việt Nam, giúp mang nhiều tác phẩm Việt đến các liên hoan phim uy tín như Cannes, Berlin, Venice. Chúng tôi vô cùng vui mừng và tự hào vì mùa 4 đã diễn ra thành công, không chỉ hỗ trợ các thí sinh thực hiện tác phẩm, mà còn tạo điều kiện để các bạn có được nền tảng chuyên môn vững vàng cho con đường làm phim phía trước''.

Bà Chung Mi Young, Quản lý cấp cao các Chương trình Cống hiến xã hội Tập đoàn CJ, có mặt tại Việt Nam để khích lệ các nhà làm phim trẻ

Trong sự kiện Bế mạc Dự án phim ngắn CJ mùa 4, hoạt động trình chiếu các phim ngắn Hàn Quốc ra đời trong cuộc thi Story Up cũng đã diễn ra. Sáng ngày 15/12, năm tác phẩm xuất sắc của Story Up 2022 - "Slaughter" (Lò Mổ) của Yun Do-yeong, "Forest of Echoes" (Tiếng Vọng Rừng Sâu) của Lim Yoo-ri, "Birth" (Khai Sinh) của Nam Soona, "Motherland" (Đất Mẹ) của Lee Ji-yun, và "Bon Appetit" (Chúc Bạn Ngon Miệng) của Lee Ji-hoo đã được trình chiếu. Nhằm giao lưu với khán giả cũng như gặp gỡ với các thí sinh của Dự án phim ngắn CJ 2023, các đạo diễn Hàn Quốc từ Story Up cũng đã đến Việt Nam tham dự sự kiện.

Tại Lễ Bế mạc, ông Ko Jae Soo, Tổng Giám đốc CJ CGV Việt Nam phát biểu: "Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự đồng hành và hướng dẫn từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Điện ảnh, Cục Hợp tác Quốc tế và các chuyên gia trong và ngoài nước để có thể tạo ra một sân chơi lành mạnh cho các nhà làm phim trẻ, qua đó chung tay cho sự phát triển toàn diện của điện ảnh Việt''.

Ông Ko Jae Soo, Tổng Giám đốc CJ CGV Việt Nam, đơn vị tổ chức Dự án phim ngắn CJ

Dự án phim ngắn CJ nằm trong chuỗi hoạt động trách nhiệm xã hội của CJ Cultural Foundation và CGV Việt Nam, cam kết cùng các đạo diễn, nhà sản xuất trong hành trình hỗ trợ, đồng hành cùng các tài năng điện ảnh đưa phim Việt hội nhập thế giới.