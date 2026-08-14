Lần đầu tiên, du thuyền 5 sao neo qua đêm tại vịnh biển Việt Nam từng được thế giới vinh danh

Một du thuyền 5 sao đưa gần 300 khách quốc tế đến Việt Nam, mở ra trải nghiệm hiếm có tại vịnh biển nổi tiếng.

Vịnh biển Nha Trang đang đón một vị khách đặc biệt. Ngày 12/8, du thuyền 5 sao Villa Vie Odyssey mang quốc tịch Bahamas đưa gần 300 du khách quốc tế đến Nha Trang trong hành trình vòng quanh thế giới và sẽ neo tại đây đến ngày 15/8.

Theo Báo Khánh Hòa, đây là lần đầu tiên một du thuyền 5 sao neo qua đêm tại vịnh Nha Trang trong chương trình đưa khách tham quan Khánh Hòa, không tính những trường hợp tàu buộc phải lưu lại để tránh thời tiết xấu. Thay vì chỉ ghé trong ngày như nhiều tàu du lịch biển trước đây, Villa Vie Odyssey lưu lại nhiều ngày, mang đến cho hành khách nhiều thời gian hơn để khám phá điểm đến.

Ngày 12/8, du thuyền 5 sao Villa Vie Odyssey mang quốc tịch Bahamas đưa gần 300 du khách quốc tế đến vịnh biển Nha Trang trong hành trình vòng quanh thế giới và sẽ neo tại đây đến ngày 15/8. (Ảnh: Villa Vie Odyssey)

Sau khi tàu đến Nha Trang, hành khách được trung chuyển vào Bến du thuyền quốc tế Ana Marina, hoàn tất thủ tục để lên bờ. Điểm đáng chú ý là khách trên Villa Vie Odyssey không nhất thiết tham gia các tour trọn gói có lịch trình cố định mà có thể chủ động lựa chọn nơi muốn đến và cách trải nghiệm thành phố.

Nhiều người sau khi lên bờ đã bắt taxi tới những địa danh quen thuộc như Tháp Bà Pô Nagar, chùa Long Sơn, lầu Bảo Đại, Làng nghề Trường Sơn hay Nha Trang xưa. Bên cạnh tham quan danh thắng, du khách còn dành thời gian tắm biển, thưởng thức món ăn địa phương và tìm hiểu đời sống của người dân. Chia sẻ với Báo Khánh Hòa, bà Nuran Gokturk, du khách quốc tịch Mỹ, cho biết bà dự định nghỉ lại một đêm trên đất liền trong thời gian tàu neo tại Nha Trang.

Du thuyền đi qua 147 quốc gia

Villa Vie Odyssey do Công ty Villa Vie Residences của Mỹ vận hành. Đây không phải một du thuyền thực hiện chuyến đi ngắn ngày thông thường mà được xây dựng cho những hải trình dài quanh thế giới.

Theo lịch trình được Villa Vie Residences cập nhật tháng 6/2026, con tàu đang thực hiện hành trình liên tục kéo dài khoảng 3,5 năm, ghé hơn 425 cảng thuộc 147 quốc gia. Riêng chặng từ tháng 8 đến tháng 11/2026 tập trung vào khu vực Đông Nam Á, trong đó Việt Nam là một phần quan trọng của tuyến đường từ Nha Trang tới vịnh Hạ Long.

Tại mỗi điểm đến, Villa Vie Odyssey thường lưu lại khoảng 2-7 ngày. Đây cũng là lợi thế đối với các địa phương đón tàu, bởi thay vì xuống bờ trong vài giờ, khách có thêm thời gian dành cho tham quan, ăn uống, mua sắm và các trải nghiệm tại chỗ.

Đây cũng là lợi thế đối với các địa phương đón tàu, bởi thay vì xuống bờ trong vài giờ, du khách có thêm thời gian dành cho tham quan, ăn uống, mua sắm và các trải nghiệm tại chỗ. (Ảnh: Traveloka)

Sau chuyến ghé thăm lần này, Villa Vie Odyssey dự kiến tiếp tục quay trở lại Nha Trang chỉ khoảng một tháng sau. Theo Cảng vụ Hàng hải Nha Trang, tàu dự kiến neo tại đây từ ngày 13 đến 16/9 để hành khách tiếp tục khám phá Khánh Hòa.

Việc một du thuyền quốc tế liên tục lựa chọn vịnh biển này làm điểm dừng nhiều ngày được đánh giá có thể giúp tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của khách tàu biển. Báo Khánh Hòa cũng nhận định đây có thể trở thành tiền đề để Khánh Hòa từng bước hướng tới mô hình "home-porting", tức điểm đến không chỉ là nơi tàu ghé qua mà còn có khả năng trở thành nơi bắt đầu hoặc kết thúc một hành trình du lịch biển.

Từ đầu năm 2026 đến ngày 11/8, Khánh Hòa đã đón 34 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 51.000 lượt khách. Từ giữa tháng 8 đến cuối năm, địa phương dự kiến tiếp tục đón thêm 27 chuyến, trong đó có 6 chuyến trung chuyển khách qua Bến du thuyền quốc tế Ana Marina.

Vịnh biển được thế giới vinh danh

Điểm dừng của Villa Vie Odyssey cũng là một trong những vịnh biển nổi tiếng của Việt Nam. Vịnh Nha Trang có diện tích hơn 500 km2, với 19 hòn đảo lớn nhỏ nằm rải rác, tạo nên cảnh quan kết hợp giữa mặt biển, đảo, núi và khu vực đô thị ven bờ.

Vịnh Nha Trang chính thức được công nhận là thành viên của tổ chức Câu lạc bộ Những vịnh đẹp nhất thế giới. (Ảnh: iVivu)

Tháng 6/2003, tại Đại hội lần thứ hai của Câu lạc bộ Những vịnh đẹp nhất thế giới tổ chức ở Tadoussac, Quebec, Canada, vịnh Nha Trang chính thức được công nhận là thành viên của tổ chức này. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết Nha Trang khi đó trở thành thành viên thứ 29 của câu lạc bộ.

Hơn hai thập kỷ sau dấu mốc được quốc tế ghi nhận, vịnh biển này tiếp tục đón thêm những dòng khách mới. Việc Villa Vie Odyssey lựa chọn ở lại nhiều ngày thay vì chỉ ghé qua trong vài giờ mở thêm cơ hội để du khách quốc tế không chỉ nhìn Nha Trang từ boong tàu mà còn thực sự bước vào thành phố, trải nghiệm ẩm thực, văn hóa và nhịp sống của người dân địa phương.

(Theo Báo Khánh Hòa, Tuổi Trẻ, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam)