Lần đầu tiên, đại học "Harvard của Việt Nam" đạt doanh thu trên 1.000 tỷ đồng, trả lương 348 tỷ đồng, 100% sinh viên có việc làm ở một số ngành học

Từ đây, đại học "Harvard của Việt Nam" chính thức gia nhập CLB đại học có doanh thu nghìn tỷ đồng.

Trường đại học Ngoại thương (FTU) là một trong những cơ sở giáo dục đại học đào tạo kinh tế hàng đầu ở khu vực miền Bắc. Ngôi trường này thường được sinh viên gọi vui là “Harvard của Việt Nam”.

Theo báo cáo thường niên mới nhất do trường công bố, 2025 là năm đầu tiên đại học này chính thức vượt mốc 1.000 tỷ đồng tổng thu. Cụ thể, tổng thu của trường là 1.029 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với năm trước đó.

Tuy nhiên, nguồn thu lớn nhất của FTU vẫn đến từ hoạt động giáo dục và đào tạo. Năm 2025, khoản thu này đạt 863 tỷ đồng, toàn bộ đến từ học phí, lệ phí của người học, chiếm gần 84% tổng thu.

Một điểm sáng trong mô hình tài chính của FTU là nguồn thu khoa học và công nghệ đạt hơn 55 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với năm 2024. Tuy nhiên, xét về quy mô, khoản thu này mới chỉ chiếm khoảng 5% tổng thu.

Năm 2025, trường đại học Ngoại thương ghi nhận thu nhập ròng giảm gần 26%, từ 135 tỷ đồng xuống còn 100 tỷ đồng.

Ngoài các nguồn thu trên, hiện nhà trường vẫn nhận hỗ trợ chi thường xuyên từ Nhà nước/nhà đầu tư. Mức hỗ trợ của năm 2025 là 10 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với năm trước đó.

Nếu tổng thu năm 2025 của FTU tăng 7,5% thì tổng chi gần như đi ngang, đạt hơn 800 tỷ đồng, chỉ tăng 0,3%. Đây chính là điểm khiến cho chênh lệch thu chi của nhà trường trong năm 2025 tăng hơn 43% so với năm trước đó, tương đương 69 tỷ đồng.

Trong năm 2025, khoản chi lớn nhất của FTU là lương, thu nhập với 348 tỷ đồng, chiếm 44% tổng chi. Trong đó, 232 tỷ đồng dành cho giảng viên và 116 tỷ đồng cho cán bộ khác. Hiện nay, trường đại học Ngoại thương có 582 giảng viên toàn thời gian. Số cán bộ quản lý và nhân viên khối hành chính và hỗ trợ là 328 người.

Bên cạnh tiền lương, một khoản chi khác tăng đáng kể tại Đại học Ngoại thương là hỗ trợ người học. Năm 2025, trường dành 170 tỷ đồng cho nhóm này, tăng hơn 20% so với năm trước. Riêng học bổng và hỗ trợ học tập đạt 50 tỷ đồng, tăng khoảng 15%.

Báo cáo thường niên của nhà trường cũng cho thấy năm vừa qua, FTU đã chi 159 tỷ đồng cho cơ sở vật chất và dịch vụ, chiếm gần 20% tổng chi.

Điểm đặc biệt là năm 2025 chi khác của nhà trường giảm tới 35%. Đây là yếu tố quan trọng giúp tổng chi của FTU gần như đi ngang trong năm 2025, trong bối cảnh chi lương, cơ sở vật chất và hỗ trợ người học đều tăng.

Về chất lượng đào tạo, báo cáo của nhà trường cho biết tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn tăng từ 91,7% lên 93%. Còn tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên môn lại có xu hướng giảm nhẹ xuống 98%. Đáng chú ý một số ngành có tỷ lệ người học có việc làm vượt mức trung bình này thậm chí đạt 100%, như ngành ngôn ngữ Trung Quốc, quản trị khách sạn. Một số ngành như kinh doanh quốc tế có tỷ lệ 99,1%, kế toán là 98,5%, ngôn ngữ Pháp chạm 98,4%...

Theo báo cáo thường niên, FTU đặt mục tiêu thuộc nhóm 300 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030. Song song với đó, trường đại học Ngoại thương hướng đến trở thành trung tâm nghiên cứu, chuyển giao tri thức về kinh tế và kinh doanh uy tín ở Việt Nam và khu vực châu Á; trở thành điển hình cả nước về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.