Lần đầu nhận giải, nam diễn viên gây sốt luôn vì bài phát biểu thực tế đến mức dàn sao phải bật cười

Sau 15 năm ra mắt, cuối cùng những nỗ lực của nam diễn viên Lee Jae Won đã được ghi nhận tại KBS Drama Awards 2023. Nam diễn viên nhận được Giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất thể loại phim chính kịch trong sự tán thưởng của giới chuyên môn cũng như khán giả.

Vì đây là lần đầu tiên Lee Jae Won nhận được giải thưởng nên anh khá bối rối và không chuẩn bị trước bài phát biểu. Những lời lẽ chân thành và thực tế ngỡ ngàng của nam diễn viên trong bài phát biểu 5 phút nhanh chóng gây bão mạng xã hội Hàn Quốc:

"Đầu tiên tôi muốn cảm ơn bố mẹ mình. Khi tôi bắt đầu nghiệp diễn, tôi đã làm họ phải lo lắng. Nhưng họ chưa từng nghi ngờ tôi dù chỉ 1 lần. Bố mẹ chẳng có gì ngoài tình yêu thương, nhiều hơn cả tôi yêu bản thân mình. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn bố mẹ vợ đã chăm sóc tôi kể từ hồi học đại học. Thực ra nếu không có mẹ chồng chăm sóc các cháu khi tôi đóng No Way Back thì tôi sẽ không thể ở đây tối nay. Con cảm ơn mẹ rất nhiều. Và gửi đến anh trai và chị dâu - những người luôn ủng hộ em. Cảm ơn vì đã cho em vay tiền bất kỳ lúc nào em cần. Xin được gửi lời cảm ơn đến các vị đạo diễn từng lựa chọn tôi, cũng như những đạo diễn sẽ chọn tôi trong tương lai, cảm ơn tất cả!".

Lee Jae Won không tránh khỏi bối rối vì không chuẩn bị trước bài phát biểu

Đây là lần đầu tiên Lee Jae Won giành được 1 giải thưởng. Anh dùng 5 phút để gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến gia đình và các đạo diễn

Những lời lẽ chân thành, không hoa mỹ đã khiến dàn diễn viên bên dưới bật cười

Bài phát biểu chân thành, không hoa mỹ của Lee Jae Won khiến dàn diễn viên bên dưới bật cười. Trên mạng xã hội, nhiều người cũng tỏ ra thích thú trước bài phát biểu của nam diễn viên: "Thành thật mà nói, đó là bài phát biểu chi tiết và chân thực tôi từng nghe", "Tôi cũng sẽ biết ơn nếu có ai đó trông bọn trẻ và cho tôi vay tiền", "Tôi đã bật cười khi xem lễ trao giải, haha", "Chúc mừng, hy vọng anh sẽ tiếp tục thành công trong tương lai", "Anh ấy làm tôi nhớ đến Oh Jung Se, cả 2 người đều hài hước"...

Lee Jae Won sinh năm 1986, bắt đầu đóng phim từ năm 2008. Những năm gần đây, nam diễn viên dần khẳng định tên tuổi qua loạt phim A Hard Day, The Man From Nowhere, Revenant, Dr, Brain, Mr. Queen...

Lee Jae Won dần khẳng định được tên tuổi sau 15 năm ra mắt

Nguồn: Allkpop