Lần đầu mua iPad: Đừng nhìn chip trước, hãy trả lời 3 câu hỏi này

Với người lần đầu mua iPad, phần khó nhất không phải là đọc thông số mà là xác định mình thật sự cần chiếc máy để làm gì. Nếu trả lời đúng vài câu hỏi cơ bản, việc chọn phiên bản phù hợp sẽ nhẹ đầu hơn rất nhiều.

Đừng chọn máy chỉ vì chip mới

Chip mạnh luôn tạo cảm giác yên tâm, nhất là khi người mua muốn dùng máy lâu dài. Nhưng với tablet, trải nghiệm hằng ngày lại thường đến từ những yếu tố rất đời thường: cầm có thoải mái không, màn hình có đủ rộng để đọc tài liệu không, dung lượng có đủ lưu bài học và ứng dụng không, có cần bút hay bàn phím rời không.

Vì vậy, trước khi so sánh cấu hình, người mua nên xem iPad như một thiết bị phục vụ thói quen cá nhân. Một chiếc máy dùng để học online, ghi chú và xem phim sẽ có tiêu chí khác hẳn máy dùng để vẽ, dựng video ngắn hoặc xử lý nhiều cửa sổ công việc.

Một chiếc tablet phù hợp cần đáp ứng tốt nhu cầu học tập, làm việc và di chuyển hằng ngày.

Câu hỏi 1: Bạn sẽ dùng máy ở đâu nhiều nhất?

Nếu chủ yếu dùng ở nhà, kích thước màn hình lớn sẽ đem lại cảm giác thoải mái khi xem nội dung, đọc PDF hoặc chia đôi màn hình. Ngược lại, nếu thường xuyên mang theo đến lớp học, quán cà phê hay văn phòng, trọng lượng và độ gọn lại quan trọng hơn.

Với học sinh, sinh viên hoặc người làm văn phòng, màn hình khoảng 10 - 11 inch thường là điểm cân bằng dễ chịu: đủ rộng để ghi chú, đọc tài liệu, học online nhưng vẫn không quá cồng kềnh. Người làm thiết kế, chỉnh ảnh, vẽ minh họa hoặc cần màn hình mượt hơn có thể cân nhắc iPad Pro, nhất là khi thiết bị được dùng như một công cụ làm việc nghiêm túc chứ không chỉ để giải trí.

Câu hỏi 2: Bạn cần lưu gì trong máy?

Nhiều người mua lần đầu dễ chọn dung lượng thấp để tiết kiệm, sau đó nhanh chóng đầy bộ nhớ vì tài liệu học tập, ứng dụng ghi chú, ảnh, video và file tải về ngày càng nhiều. Nếu chỉ xem phim trực tuyến, ghi chú nhẹ và dùng vài ứng dụng cơ bản, dung lượng vừa phải có thể đủ. Nhưng nếu muốn lưu bài giảng, sách PDF, file thiết kế hoặc video, nên tính dư ngay từ đầu.

Với nhu cầu phổ thông như học tập, giải trí, ghi chú, họp trực tuyến và xử lý tài liệu, iPad A16 là kiểu lựa chọn dễ tiếp cận vì tập trung vào trải nghiệm thiết yếu. Điểm quan trọng là người mua cần nhìn vào cả dung lượng, phụ kiện dự định dùng và thời gian muốn gắn bó với máy, thay vì chỉ hỏi "chip này mạnh không".

Câu hỏi 3: Bạn có thật sự cần bút và bàn phím?

Bút cảm ứng biến tablet thành sổ tay số, rất hợp với người học ngoại ngữ, làm toán, vẽ sơ đồ tư duy, ký tài liệu hoặc ghi chú trong cuộc họp. Trong khi đó, bàn phím rời phù hợp với người thường xuyên soạn thảo, trả lời email dài, làm bài luận hoặc xử lý bảng biểu nhẹ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng cần mua phụ kiện ngay ngày đầu. Nếu nhu cầu chính là xem nội dung, đọc báo, học video và giải trí, một chiếc ốp bảo vệ tốt có thể thiết thực hơn. Sau vài tuần sử dụng, người dùng sẽ biết mình có thật sự cần bút, bàn phím hay chỉ cần một chiếc tablet gọn gàng để dùng hằng ngày.

Apple Pencil phù hợp với người thường xuyên ghi chú, vẽ sơ đồ, ký tài liệu hoặc học tập trên màn hình.

Mua đúng nhu cầu sẽ đáng tiền hơn mua cấu hình cao

Với người mới, cấu hình cao nhất chưa chắc là lựa chọn hợp lý nhất. Một chiếc máy vừa đủ nhưng đúng nhu cầu có thể đem lại trải nghiệm tốt hơn việc trả thêm cho những tính năng hiếm khi dùng đến. Ngược lại, nếu công việc liên quan đến sáng tạo, vẽ, chỉnh sửa nội dung hoặc đa nhiệm thường xuyên, đầu tư lên dòng cao hơn lại giúp máy bền giá trị sử dụng hơn trong vài năm.

Khi đã xác định rõ nhu cầu, người dùng có thể tham khảo các mẫu máy tính bảng Apple tại Thế Giới Di Động. Nhóm sản phẩm này có nhiều lựa chọn giá tốt, hỗ trợ trả góp 0%, bảo hành chính hãng và các ưu đãi phù hợp tùy thời điểm, phù hợp với người muốn mua thiết bị dùng lâu dài nhưng vẫn cần tối ưu chi phí ban đầu.

Tóm lại, lần đầu mua tablet Apple không nên bắt đầu bằng câu hỏi "máy nào mạnh nhất", mà nên bắt đầu từ cách bạn học, làm việc và giải trí mỗi ngày. Trả lời đúng 3 câu hỏi về nơi dùng, dung lượng và phụ kiện sẽ giúp việc chọn máy thực tế hơn, tránh mua thiếu cũng như tránh chi quá tay.