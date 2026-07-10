Camera hành trình ô tô nào đáng mua nhất? Chọn theo ngân sách, tính năng hay thương hiệu

Camera hành trình từ lâu đã trở thành trang bị không thể thiếu trên xe ô tô. Nó đóng vai trò như “nhân chứng sống” giúp bạn yên tâm hơn trước những tình huống va chạm trên đường.

Dù vậy, thị trường đang có quá nhiều sự lựa chọn về mẫu mã, thương hiệu và phân khúc giá nên việc tìm được một sản phẩm phù hợp với nhu cầu không phải chuyện dễ dàng. Bí quyết để sở hữu chiếc camera hành trình ưng ý, giúp nâng tầm trải nghiệm lái xe hằng ngày chính là cân nhắc kỹ lưỡng 3 yếu tố cốt lõi: ngân sách, tính năng và thương hiệu.

Không có camera hành trình ô tô tốt nhất, chỉ có sản phẩm phù hợp với nhu cầu

Thực tế không có quy chuẩn chung cho từ " camera hành trình tốt nhất" mà chỉ có sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng và giải quyết được nỗi đau của người dùng. Theo chia sẻ từ những chuyên gia ngành phụ kiện ô tô, các tiêu chí cốt lõi khi lựa chọn camera hành trình như sau:

- Độ phân giải cao kết hợp góc quay rộng, bao quát toàn bộ diễn biến trên đường cả trước và sau xe.

- Khả năng ghi hình trong điều kiện thiếu sáng, ngược sáng để chất lượng hình ảnh rõ nét cả ngày lẫn đêm.

- Tích hợp GPS định vị chính xác, khả năng kết nối WiFi mượt mà, dễ dàng xem, tải và chia sẻ video trực tiếp qua điện thoại.

- Hỗ trợ thẻ nhớ dung lượng lớn, lưu trữ được nhiều dữ liệu, tránh làm gián đoạn quá trình ghi hình.

- Đến từ các thương hiệu uy tín, chế độ bảo hành rõ ràng, mức giá niêm yết theo nhà sản xuất.

Xác định ngân sách là điểm khởi đầu khi chọn camera hành trình

Thị trường camera hành trình xe ô tô chính hãng được chia thành 3 phân khúc giá rõ ràng giúp chủ xe dễ dàng lựa chọn theo túi tiền.

- Tầm giá dưới 2 triệu: Các dòng máy này tập trung vào khả năng ghi hình, độ phân giải Full HD đến 2K, hỗ trợ kết nối WiFi để trích xuất dữ liệu trên điện thoại. Các đại diện tiêu biểu: 70mai M310, 70mai A200, Vietmap TS-C9P.

- Tầm giá từ 2 đến 5 triệu: Các thiết bị ở nhóm này có khả năng ghi hình kép trước sau, cảm biến Sony Starvis, HDR hỗ trợ chụp ban đêm, định vị GPS hiển thị tọa độ, tốc độ. Một số model nổi bật: Vietmap L110, Vietmap R440, Vietmap S860, Vietmap TS-5K, 70mai A410, 70mai T400, 70mai A800SE SpeedEye, 70mai A810S, 70mai S500.

- Tầm giá trên 5 triệu: Phân khúc này sở hữu các dòng máy cao cấp, ghi hình 4K sắc nét, có bộ nhớ trong eMMC, cảnh báo tốc độ, cảnh báo ADAS và hỗ trợ ra lệnh bằng giọng nói. Những cái tên nổi bật: Vietmap V740, Vietmap Speedmap M2, 70mai M800, 70mai Omni X800, 70mai T800.

Thương hiệu camera hành trình loại nào tốt để yên tâm sử dụng lâu dài

Theo ghi nhận thực tế tại hệ thống phụ kiện ô tô AKauto thì camera Vietmap và 70mai đang là hai thương hiệu được ưa chuộng nhất. Các dòng sản phẩm từ hai hãng này đều đáp ứng tốt tiêu chí về độ ổn định, giá thành hợp lý và có chính sách hậu mãi dài lâu.

Thương hiệu Vietmap: Điểm sáng làm nên tên tuổi của Vietmap là khả năng tích hợp dữ liệu giao thông toàn quốc, cảnh báo biển báo giao thông bằng giọng nói. Đồng thời, thiết bị ghi hình kèm dữ liệu tốc độ và tọa độ theo thời gian thực.

Thương hiệu 70mai: Thương hiệu "quốc dân" nổi bật với công nghệ MaiColor Vivid+ Solution và Night Owl Vision độc quyền nhằm tối ưu màu sắc, cải thiện chất lượng hình ảnh vào ban đêm. Sản phẩm còn nổi bật với khả năng cảnh báo an toàn ADAS và giám sát xe từ xa trên điện thoại.

Để những giá trị công nghệ của các thương hiệu lớn này được phát huy trọn vẹn, vai trò của các đơn vị lắp đặt là vô cùng to lớn. Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phụ kiện ô tô, AKauto là đại lý ủy quyền của Vietmap, 70mai, phục vụ cho hơn 200.000 khách hàng, trong đó có hơn 40% chủ xe tiếp tục quay lại ủng hộ.

- Đơn vị có nhiều năm liền giữ vững vị trí "Top 1 Đại lý Vietmap và 70mai xuất sắc".

- AKauto cam kết minh bạch về chất lượng sản phẩm, giá bán công khai và rõ ràng mọi quy trình từ tư vấn cho đến lắp đặt.

- Đội ngũ kỹ thuật viên lắp đặt chuẩn xác, thi công bài bản, đảm bảo thẩm mỹ và an toàn với hệ thống điện xe.

- Trung tâm bảo hành, hậu mãi tận tâm, chủ động liên hệ chăm sóc khách hàng, hỗ trợ kỹ thuật 24/7.

- Đơn vị hỗ trợ lắp đặt tận nơi tại TP.HCM, giúp các chủ xe bận rộn vẫn dễ dàng nâng cấp phụ kiện cho xế yêu.

Chọn theo tính năng nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày

Để chọn được một con máy phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng, người mua có thể phân hóa tính năng trên camera hành trình ô tô thành hai nhóm:

- Nhóm tính năng thiết yếu: Một chiếc camera hành trình tiêu chuẩn phải có: độ phân giải từ Full HD trở lên, góc quay rộng trên 130 độ, tích hợp công nghệ HDR/WDR hỗ trợ ghi hình ban đêm sắc nét. Mặt khác, máy cần có cảm biến G-Sensor tự động khóa video khi có va chạm và hỗ trợ kết nối WiFi trích xuất dữ liệu.

- Nhóm tính năng hỗ trợ lái xe nâng cao (cân nhắc theo nhu cầu): Những tính năng này sẽ phù hợp cho các chủ xe thường xuyên chạy đường dài, đi liên tỉnh. Các dòng máy sẽ có thêm các tính năng cảnh báo tốc độ giới hạn, cảnh báo an toàn ADAS, hỗ trợ ra lệnh bằng giọng nói và tích hợp bộ nhớ trong eMMC để chống mất file dữ liệu. Nếu có nhu cầu quản lý xe, anh em hãy chọn camera hành trình có định vị, hỗ trợ giám sát phương tiện từ xa qua điện thoại.

Nên ưu tiên ngân sách, tính năng hay thương hiệu khi chọn camera hành trình?

Công thức chọn mua camera hành trình ô tô từ các chuyên gia chỉ gói gọn trong ba bước: khoanh vùng sản phẩm theo ngân sách, sàng lọc tính năng phù hợp với nhu cầu và chọn thương hiệu uy tín để yên tâm sử dụng.

- Những chủ xe muốn tối ưu chi phí chỉ cần sản phẩm ngon, bổ, rẻ, đủ dùng, cân nhắc Vietmap TS-C9P, 70mai M310 Plus 3K.

- Nếu bạn cần lắp camera hành trình tầm trung, cân bằng giữa hiệu năng, công nghệ và giá thành có thể chọn Vietmap S860, Vietmap TS-5K, 70mai A810, 70mai T400.

- Với những chủ xe yêu thích công nghệ, cần sản phẩm "xịn xò" để đầu tư dài lâu cho xế cưng hãy cân nhắc chọn Vietmap Speedmap M2, Vietmap V740, 70mai M800, 70mai Omni X800, 70mai T800.

Hiện nay, AKauto là một trong những đại lý camera hành trình hàng đầu miền Nam. Không chỉ mang đến những sản phẩm chính hãng, đây còn là nơi lắp đặt chuyên nghiệp, bảo hành uy tín, mang đến sự an toàn và trọn vẹn cho mỗi hành trình phía trước của bạn.

Thông tin liên hệ

AKauto Tân Bình: 678 Trường Chinh, P. Tân Bình, TP.HCM (quận Tân Bình cũ)

AKauto Bình Thạnh: 36 Nguyễn Hữu Cảnh, P. Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM (quận Bình Thạnh cũ)

Hotline: 090 3939 683

Website: akauto.com.vn