Lần đầu Hải Tú “nổi loạn”, Sơn Tùng chắc cũng giật mình!

Đây cũng là lần đầu tiên Hải Tú làm điều này.

Mới đây, trên tài khoản Instagram cá nhân mang tên Emma Le, Hải Tú khiến nhiều người chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh với tạo hình hoàn toàn khác lạ. Không còn hình ảnh nàng thơ quen thuộc với váy vóc hay phong cách nữ tính, lần này cô nàng hóa thân thành một người đàn ông. Đây là hoạt động nằm trong dịp kỷ niệm 10 năm thành lập M-TP Entertainment - công ty do Sơn Tùng M-TP sáng lập và điều hành.

Loạt tạo hình mới lạ của Hải Tú. Ảnh: IGNV.

Nhân cột mốc đặc biệt này, các thành viên trong công ty cùng tham gia hoạt động cosplay, tái hiện hình ảnh "sếp" qua nhiều tạo hình từng xuất hiện trong các sản phẩm âm nhạc.

Riêng Hải Tú lựa chọn hóa thân thành Sơn Tùng trong MV Đừng Làm Trái Tim Anh Đau. Cô diện nguyên bộ vest nhung, đội tóc giả, dán thêm râu và thực hiện những biểu cảm, dáng pose có phần lạnh lùng, cá tính. Màn biến hóa khiến diện mạo thường ngày của nữ diễn viên gần như thay đổi hoàn toàn. Đáng chú ý, nhiều người còn nhận xét Hải Tú trông khá giống Sơn Tùng khi hóa thân thành nam ca sĩ.

Hải Tú cùng các nhân viên trong công ty copsplay sếp ở các vũ trụ MV. Ảnh: IGNV.

Đã giống nhau chưa? Ảnh: IGNV.

Thực tế, trước đó Hải Tú cũng từng được nhận xét có nhiều nét tương đồng với Sơn Tùng, từ phong cách thời trang đến cách tạo dáng khi chụp ảnh. Cả hai đều theo đuổi hình ảnh có phần "cool", phóng khoáng và đôi khi mang hơi hướng trung tính. Bên cạnh đó, một số đường nét trên gương mặt Hải Tú như cằm thon, mắt nhỏ và sống mũi cao cũng khiến nhiều người liên tưởng đến nam ca sĩ. Bởi vậy, màn cosplay lần này càng khiến sự tương đồng ấy trở nên rõ nét hơn.

Đính kèm loạt ảnh, Hải Tú viết: “Chúc mừng M-TP Entertainment yêu dấu yêu của mình tròn 10 tuổi, gia đình mình mãi như ngày hôm qua thế thôiiii! Còn mọi người thì NHỚ…. đừng làm trái tim ‘anh’ đau nha”. Trong loạt ảnh chụp chung được nữ diễn viên chia sẻ, cô còn đứng gần Sơn Tùng M-TP. Khoảnh khắc này tiếp tục thu hút sự chú ý bởi cả hai vốn là những cái tên thường xuyên được cư dân mạng quan tâm mỗi khi xuất hiện cùng nhau.

“Ủa chị chơi lớn vậy, nhận không ra Hải Tú bình thường nha”, “Ê bả giống Sơn Tùng hơn cả Sơn Tùng ấy”, “Tính ra bả có nhiều nét giống sếp nha”, “10 năm và vẫn là nữ talent độc quyền duy nhất của công ty, nhất bà”, “Hài thế”,... là những bình luận của cư dân mạng.

Sau 10 năm thành lập M-TP Entertainment, Hải Tú vẫn là nữ diễn viên độc quyền duy nhất được biết đến. Hải Tú gia nhập M-TP Entertainment vào tháng 10/2020, với tư cách diễn viên độc quyền. Trước đó, cô được biết đến là một người mẫu ảnh, gương mặt quen thuộc trong giới lookbook tại TP.HCM. Sau khi về chung công ty với Sơn Tùng, Hải Tú nhanh chóng được chú ý khi đảm nhận vai nữ chính trong MV Chúng Ta Của Hiện Tại, phát hành vào tháng 12/2020. Đến năm 2024, cô tiếp tục góp mặt trong MV Chúng Ta Của Tương Lai.

Tuy nhiên, những năm gần đây, Hải Tú không còn xuất hiện thường xuyên trước ống kính với vai trò diễn viên hay người mẫu. Thay vào đó, cô dần chuyển sang đảm nhận công việc phía sau hậu trường. Trong phần credit MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP ra mắt năm 2026, cái tên Emma Le xuất hiện ở vị trí Project & Artist Manager (quản lý dự án và nghệ sĩ). Công việc này gắn với việc phối hợp ê-kíp, theo sát quá trình triển khai sản phẩm và hỗ trợ nghệ sĩ trong các dự án.

Hải Tú vừa là diễn viên độc quyền, vừa là Project & Artist Manager. Ảnh: IGNV.

Một số hình ảnh gần đây được cô nàng đăng tải. Ảnh: IGNV

Trên mạng xã hội, Hải Tú cũng sử dụng tài khoản Emma Le để chia sẻ nhiều hơn về công việc và các hoạt động của M-TP Entertainment. Cô thường xuyên đăng tải hình ảnh hậu trường, những khoảnh khắc liên quan đến Sơn Tùng cũng như các sản phẩm âm nhạc của nam ca sĩ. Trước đó, trong vlog ghi lại buổi tiệc kỷ niệm 14 năm hoạt động nghệ thuật của Sơn Tùng, Hải Tú cũng xuất hiện với trang phục giản dị, đứng cùng các thành viên trong ê-kíp.

Từ mối quan hệ đồng nghiệp trong cùng công ty, Hải Tú và Sơn Tùng đã có nhiều lần hợp tác trong các sản phẩm âm nhạc cũng như hoạt động của M-TP Entertainment. Dù mối quan hệ ngoài công việc giữa hai người luôn nhận được sự quan tâm và nhiều bàn luận từ công chúng, cả hai không lên tiếng về vấn đề này.



