Lần đầu đi xem thi breaking: Hàng trăm “dân chơi” Hiphop đọ sức gay cấn, một trong 2 Quán quân từng đạt HCB SEA Games

Trực tiếp đi xem battle breaking có gì vui?

“Thật thú vị!” có lẽ là câu trả lời ngắn gọn nhất nhưng cũng đầy đủ nhất về những màn battle breaking (nhảy đường phố) tại Red Bull BC One. Đây là giải đấu dành cho những người đam mê bộ môn breaking vừa diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng.

Giải đấu hội tụ hàng trăm "dân chơi" Hiphop

Được tổ chức từ năm 2004 nhưng đây là lần đầu tiên giải đấu này đến với Việt Nam nên các “dân chơi” breaking nói riêng và Hiphop nói chung rất háo hức. Từ buổi chiều, nhiều dancer với trang phục “thương hiệu” như quần thụng và sneaker đã đổ bộ về địa điểm thi đấu để chuẩn bị tranh tài vào buổi tối.

Trước phần thi của các thí sinh, sàn đấu được “hâm nóng” bằng màn thị phạm của BGK và cũng là những breakdancer nổi tiếng trên thế giới. Ngoài ra cuộc thi được dẫn dắt bởi “huyền thoại” làng Hiphop Việt Nam - Việt Max.

2 thành viên BGK "hâm nóng" bầu không khí của cuộc thi

Khỏi phải nói, không khí ở đây cực kỳ náo nhiệt khi quy tụ hơn 170 thí sinh tranh tài, mỗi người mang đến một cá tính riêng biệt và những màn trình diễn độc đáo.



Về thể lệ, các thí sinh sẽ được chia thành nhiều cặp đấu để battle, Bboy và Bgirl được chia thành 2 nhóm riêng. Mỗi lượt battle kéo dài từ 3 - 4 phút và có 2 vòng đấu, tương ứng với việc mỗi thí sinh phải nhảy trên 2 đoạn nhạc khác nhau. Ban đầu 2 thí sinh tự quyết định người bắt đầu, nếu không ai chủ động, thành viên BTC sẽ quay chai nước ngay trên sàn nhảy để chỉ định người thi đấu trước.

Trong những lượt battle này, ngoài việc phô trương kỹ năng nhảy thần sầu hay động tác khó, các thí sinh còn được phép dành cho đối phương biểu cảm/hành động khiêu khích, tạo nên không khí căng như dây đàn. Tuy nhiên, ngay khi tiếng nhạc vừa kết thúc, 2 người liền tiến đến bắt tay và ôm nhau động viên.

Sau khi phần thi kết thúc, 3 thành viên BGK sẽ quyết định người thắng cuộc dựa trên các yếu tố kỹ thuật và độ khó phần trình diễn. Thí sinh nhận từ 2/3 phiếu bầu trở lên sẽ là người dành chiến thắng và được đi tiếp vào vòng trong.

Dàn Bboy cực đỉnh

Các Bgirl cũng có phần thể hiện ấn tượng

Các thí sinh và khán giả chăm chú dõi theo từng động tác, ồ lên mỗi khi có động tác khó được thực hiện thành công

Không chỉ lựa chọn đại diện Việt Nam tham dự cấp khu vực được tổ chức tại Indonesia vào ngày 22/3 tới đây, giải đấu còn nằm trong khuôn khổ Lễ hội Hiphop - RFJAM SUMMER JAM 2024. Đây là sự kiện thường niên quy tụ các dancer tài năng từ khắp nơi trên thế giới nhằm tôn vinh văn hóa breaking. Hơn nữa, năm nay cũng là năm bộ môn này chính thức góp mặt trong chương trình thi đấu Olympic 2024 tại Paris (Pháp), công nhận breaking là môn thể thao mang tính nghệ thuật.

Với những ý nghĩa đặc biệt này, đạo diễn Việt Max - đối tác tổ chức RFJAM SUMMER JAM chia sẻ: “Hành trình Red Bull BC One từ thế giới về đến Việt Nam không chỉ mình tôi mà có lẽ cả cộng đồng Bboy/ Bgirl nói riêng và Hiphop Việt Nam nói chung đều mong đợi. Chúng ta đã từng có những cơ hội và tất cả những người đã từng tham gia đều xứng đáng không bàn cãi, nhưng đây là cơ hội chính thức đầu tiên cho tất cả các Bboy/ Bgirl tại Việt Nam được tham gia một cách sòng phẳng và công bằng nhất. Tôi thực sự vui mừng và hạnh phúc cho cộng đồng breaking của Việt Nam”.

Danh tính gây bất ngờ của Quán quân, có cả tuyển thủ quốc gia

Sau những trận tỉ thí và vòng đấu căng thẳng, danh tính 2 Quán quân cũng lộ diện. Đó là TinieRawk (Hồng Trâm, sinh năm 1993) - giành chiến thắng Bgirl và VINHFLOW (Vinh, sinh năm 1988) - Quán quân Bboy.

Khoảnh khắc công bố 2 Quán quân của giải đấu

Chia sẻ về cảm xúc sau khi giành ngôi vị Quán quân, VINHFLOW cho biết: “Tất nhiên giành chiến thắng thì vui rồi nhưng mình cũng thấy cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Bởi đây mới chỉ là một đoạn đường ngắn thôi, tụi mình phải qua Indonesia thi đấu khu vực rồi nếu thắng thì mới được sang Brazil. Đó sẽ là những chặng đường dài và nhiều khó khăn hơn”.

Cũng rất vui và tự hào nhưng niềm vui của TinieRawk còn hướng đến cả cộng đồng nhảy đường phố: “Có thể xem đây là bước đệm cho những cuộc thi tiếp theo, những đấu trường chuyên nghiệp khác cho bộ môn breaking”.

Được biết để đến với chức Quán quân tại cuộc thi này, hành trình theo đuổi breaking của TinieRawk và VINHFLOW cũng rất ấn tượng.

TinieRawk vốn là một nhân viên văn phòng bình thường, dùng breaking để thể hiện cá tính ẩn sâu bên trong của bản thân. Tính đến hiện tại, cô nàng đã gắn bó với bộ môn này được 14 năm, giành được rất nhiều huy chương từ các cuộc thi trong nước và quốc tế.

Năm 2023, TinieRawk là tuyển thủ quốc gia môn breaking tham gia SEA Games 32 và giành được huy chương Bạc. Cũng chính từ đây, bố mẹ mới biết cô nàng theo đuổi bộ môn này khi thấy con gái lên tivi, báo đài. “Hơn chục năm trời mình giấu gia đình chuyện tập luyện và thi đấu. Nhưng sau SEA Games 32, mình đã ngồi lại nói chuyện với gia đình, bố mẹ cũng thông cảm và cởi mở hơn để mình có thể theo đuổi đam mê” - Bgirl tâm sự.

Hiện tại ngoài vị trí VĐV tuyển breaking quốc gia, TinieRawk còn làm freelancer ở nhà, mảng tư vấn du học.

TinieRawk

Trong khi đó VINHFLOW cho biết mình biết đến breaking sau khi sang Úc sống và gắn bó với bộ môn này được 17 năm. Hiện tại Vinh là công nhân, làm việc tay chân và chủ yếu sống ở Úc nhưng mỗi năm vẫn tranh thủ về Việt Nam tham gia cùng cộng đồng breaking.

“Nhảy giúp mình suy nghĩ xa hơn, tích cực hơn. Mỗi ngày mình làm việc về mệt, thay vì sa vào những điều không hay thì mình đi nhảy. Bản thân mình cũng nhiều lần nói từ bỏ nhưng xong rồi vẫn đi nhảy thôi. Chắc khi nào già, sức khoẻ không cho phép nữa mới bỏ đi nhảy quá!” - anh chàng chia sẻ về đam mê của mình.

VINHFLOW

Nói về việc cân bằng giữa nỗi lo cơm áo gạo tiền hàng ngày và theo đuổi đam mê, TinieRawk tâm sự: “Thực sự thì breaking ở Việt Nam vẫn chưa phát triển nhiều, mọi người vẫn chưa có cái nhìn cởi mở với bộ môn này. Nhưng hiện tại mọi người đã biết đến nhiều hơn nên mình mong những gì tụi mình thể hiện ngày hôm nay sẽ là một cột mốc, giúp mọi người nhìn nhận nó là một cái nghề, một môn thể thao hoặc ít nhất là không phải “đầu đường xó chợ”. Và mình cũng mong thế hệ sau này sẽ có nhiều người tham gia hơn nữa chứ không chỉ ngần này người”.

Là một Bgirl - thường được nhận xét là thiệt thòi hơn so với Bboy, nhưng TinieRawk không xem đó là bất lợi. Cô cho rằng: “Thiệt thòi hay không là do suy nghĩ của mỗi người, thậm chí lúc tập mình cũng tập bình thường như các bạn nam. Và đặc biệt các bạn nữ còn có điều đặc biệt riêng như có thể tạo ra sự nữ tính ngay cả trong những bước nhảy mạnh mẽ”.

Cô nàng còn tiết lộ thêm ở ngoài đời mình khá yếu đuối lắm, dễ mủi lòng, tính cách cũng dễ gần nên tìm đến breaking để thể hiện nội tái, cá tính mạnh mẽ bên trong. “Bình thường TinieRawk mặc váy đó mọi người ơi!” - VINHFLOW nói đùa.

Về dự định chuẩn bị cho những chặng đường sắp tới, cả VINHFLOW và TinieRawk đều cho biết sẽ cố gắng dành thời gian tập luyện tốt nhất có thể.

Được cùng với TinieRawk và VINHFLOW, 2 Á quân của cuộc thi là Bgirl Augusta và Bboy Black Four cũng sẽ có mặt tại Indonesia tham dự vòng đấu khu vực vào ngày 22/3. Quán quân của vòng đấu này sẽ có cơ hội tham gia thi đấu tại Red Bull BC One Last Chance Cypher ở Brazil, tranh tài với đại diện các quốc gia khác để giành suất thi đấu tại Chung kết Thế giới.