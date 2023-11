Làn da của Rosé hoàn hảo đến mức "hung thần" Getty Images cũng không dìm được, và đây là quy trình skincare 7 bước của cô nàng

Không ngoa khi nói rằng, Rosé là thành viên sở hữu làn da đẹp nhất nhì BLACKPINK. Cô nàng gây ấn tượng không chỉ với nước da "trắng phát sáng" mà còn bởi sự láng mịn không tì vết. Ngay cả những lần xuất hiện tại sự kiện quốc tế, dưới ống kính của "hung thần" Getty Images, Rosé dễ dàng vượt qua "bài thi da đẹp" và ghi điểm tuyệt đối khiến ai cũng phải trầm trồ.

Rosé nhiều lần vượt qua "bài thi da đẹp" của ống kính Getty Images.

Không phải tự nhiên, "đóa hồng nước Úc" lại sở hữu làn da đáng ghen tỵ đến vậy. Theo chuyên gia trang điểm của BLACPINK tiết lộ, Rosé rất tỉ mỉ và cẩn thận trong việc chăm sóc và duy trì sự rạng rỡ của làn da. Từ thói quen làm sạch đến bổ sung dưỡng chất cho da. Và dưới đây là quy trình chăm sóc da 7 bước được cô nàng áp dụng hằng ngày. Chị em có thể tham khảo để "học lỏm" ngay những sản phẩm xịn xò mà Rosé đang sử dụng.



1. Bắt đầu với tẩy trang mặt dạng sữa hoặc dầu

Rosé hiểu được tầm quan trọng của việc làm sạch kỹ lưỡng để loại bỏ lớp trang điểm dày và bụi bẩn. Cô bắt đầu chu trình chăm sóc da của mình bằng cách sử dụng tẩy trang dạng dầu hoặc sữa. Sản phẩm Banila Co. Clean It Zero Cleaning Balm và Klairs Gentle Black Deep Cleaning Oil là 2 cái tên nổi bật của K-beauty, đồng thời đang được Rosé sử dụng. Những chất tẩy rửa này có hiệu quả nhũ hóa lớp trang điểm và tạp chất, giúp da mặt sạch sẽ và tươi mát.

2. Làm sạch kép bằng sữa rửa mặt tạo bọt

Để đảm bảo làm sạch sâu và loại bỏ mọi dấu vết bã nhờn và lớp trang điểm còn sót lại, Rosé tiếp tục sử dụng sữa rửa mặt tạo bọt. Sự lựa chọn hàng đầu của cô ấy là Senka Speedy Perfect Whip. Điều này được chính chủ tiết lộ trong một tập của BLACKPINK House. Thật bất ngờ khi đây là một sản phẩm rất đỗi bình dân đến từ xứ sở hoa anh đào. Sữa rửa mặt nhẹ này không chỉ giúp loại bỏ dầu thừa mà còn mang lại cho cô làn da mềm mại và săn chắc hơn. Tuy nhiên, có một lưu ý nhỏ rằng: Dòng sữa rửa mặt này phù hợp với làn da thường và làn da khô. Vậy nên nếu bạn là cô nàng da dầu thì không nên đầu tư vào em nó.

3. Sữa dưỡng nuôi dưỡng làn da

Thay vì sử dụng toner truyền thống, Rose kết hợp IOPE Plant Stem Cell Emulsion Skin Perfection vào thói quen của mình. Đây là món skincare dạng sữa có tác dụng cung cấp lượng nước và dưỡng chất dồi dào, thúc đẩy làn da mịn màng và hồi sinh. Bên cạnh đó, với thành phần chính gồm các tế bào gốc có khả năng chống lão hóa mạnh mẽ từ thực vật Hypericum, sản phẩm còn được đánh giá cao trong việc chặn đứng sự hình thành của nếp nhăn hay vết chân chim trên da.

4. Kích hoạt huyết thanh

Để tăng cường hiệu quả cho quy trình chăm sóc da của mình, Rosé sử dụng serum Sulwhasoo Fisrt Care Activating Vi - thương hiệu mà cô đang làm đại sứ. Loại huyết thanh mạnh mẽ này có hỗn hợp thảo dược độc quyền của Sulwhasoo giúp phục hồi làn da và cải thiện kết cấu tổng thể của nó. Serum giúp tăng cường khả năng hấp thụ của các sản phẩm dưỡng da tiếp theo, đảm bảo mang lại lợi ích tối đa.

5. Khóa ẩm bằng kem dưỡng

Hydrat hóa là một bước quan trọng trong quy trình chăm sóc da của Rosé. Sau khi thoa serum, cô lựa chọn loại kem dưỡng ẩm phù hợp để khóa ẩm và giúp da luôn mềm mại suốt cả ngày. Giọng ca Gone đã lựa chọn loại kem dưỡng ẩm nhẹ, để cung cấp nước mà không gây cảm giác nặng mặt mang tên: Laneige Water Bank Moisture Cream. Sản phẩm chứa nước gồm các ion khoáng chất “Hydro-Ion Mineral Water” được hình thành từ 6 loại khoáng chất cần thiết, dễ dàng thẩm thấu vào sâu bên trong giúp tăng cường sản sinh độ ẩm đồng thời củng cố khả năng dưỡng ẩm tự nhiên. Ngoài ra em này còn sở hữu nhiều công nghệ dưỡng ẩm “thần thánh” giúp giữ ẩm liên tục cho da suốt 24 giờ.

6. Sữa dưỡng thể cho làn da mịn màng

Sự chăm chỉ và tỉ mỉ của Rose để duy trì làn da khỏe mạnh và rạng rỡ không chỉ dừng lại ở skincare da mặt. Cô ấy còn mong muốn đảm bảo cơ thể luôn được dưỡng ẩm bằng cách thoa kem dưỡng thể thường xuyên. Sở thích cá nhân của cô thiên về các loại kem dưỡng có hương trái cây, chẳng hạn như Body Fantasies Signature Peach Apricot. Sự lựa chọn này mang lại hương thơm thú vị đồng thời giữ cho làn da của cô ấy mềm mại, mướt rượt và đàn hồi.

Netizen từng soi được sản phẩm dưỡng body mà Rosé sử dụng

7. Bảo vệ bằng kem chống nắng

Để bảo vệ làn da khỏi tia UV có hại, Rosé siêng năng kết hợp kem chống nắng vào thói quen hàng ngày. Thoa kem chống nắng có chỉ số SPF tối thiểu là 30+ trở lên sẽ giúp ngăn ngừa lão hóa sớm, vết đen và các tổn thương da khác liên quan đến ánh nắng mặt trời. Đây là bước cần thiết để duy trì làn da trẻ trung và khỏe mạnh.

