Làm việc với cơ quan Công an cần đặc biệt lưu ý điều này để không bị kẻ xấu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Ảnh minh hoạ)

Theo Công an tỉnh Hậu Giang, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh xuất hiện các cuộc gọi giả danh cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hậu Giang (Phòng An ninh mạng) để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nội dung cuộc gọi của đối tượng là yêu cầu người dân nhanh chóng đến cơ quan Công an để trực tiếp giải quyết vụ việc phạm tội có liên quan trực tiếp đến người dân.

Trong trường hợp người dân mất cảnh giác, thì đối tượng lừa đảo sẽ yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, chuyển tiền… để phục vụ điều tra rồi chiếm đoạt số tiền đã chuyển, tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Một trường hợp lừa đảo đã xảy ra vào ngày 8/6/2023, một người dân trên địa bàn thành phố Vị Thanh bị đối tượng lừa đảo gọi điện thoại di động tự xưng là Trung úy Hồ Mai Anh cán bộ Phòng An ninh mạng và yêu cầu người dân về trụ sở làm việc; thực tế Phòng An ninh mạng không có cán bộ tên Hồ Mai Anh và địa chỉ trụ sở của đơn vị do đối tượng cung cấp cũng là bịa đặt.

Để cảnh giác trước thủ đoạn trên, người dân cần lưu ý khi cơ quan Công an các cấp cần làm việc, xác minh, điều tra với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sẽ có cán bộ đến làm việc trực tiếp hoặc có văn bản thông báo, triệu tập gửi trực tiếp, tuyệt đối không làm việc thông qua điện thoại và mạng xã hội.

Đồng thời, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, số chứng minh thư (căn cước công dân), địa chỉ nhà ở, số tài khoản ngân hàng, mã OTP trên điện thoại cá nhân... cho bất kỳ ai không quen biết hoặc khi chưa biết rõ nhân thân, lai lịch.

Khi gặp những tin nhắn thông qua các trang mạng xã hội để vay tiền, nhờ mua thẻ điện thoại, yêu cầu chuyển tiền để xác minh tài khoản hoặc nhờ tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ nước ngoài... thì cần đặc biệt cảnh giác, tuyệt đối không làm theo khi chưa kiểm tra thông tin.

Khi phát hiện cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, người dân cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan công an hoặc phòng An ninh mạng để được hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng ngừa.